Koss hyller kong Sverre: – I en egen klasse

INZELL/OSLO (VG) Johann Olav Koss (50) fulgte Sverre Lunde Pedersens gull-løp på PC-en på jobben. – Det var et enormt løp, sier Norges siste 5000 meter-mester.

Koss tok OL-gull på Hamar i 1994. Siden har ingen nordmann vunnet 5000 meter hverken i OL eller i enkeltdistanse-VM etter at det ble innført i 1996.

VG har snakket med de tre siste norske 5000 meter-mesterne: Koss (OL 1994), Geir Karlstad (OL 1992) og Sten Stensen (OL 1976):

JOHANN OLAV KOSS (50):

– Jeg skulle ha vært der sammen med Geir (Karlstad) og Kjell (Storelid), men jeg sitter her på jobben og følger med via NRKs nett-tv.

– Dette var overraskende for de fleste. Altså : Jeg har alltid trodd at Sverre har hatt dette inne, men det har jo ikke gått så fort i vinter. Derfor var det en positiv overraskelse.

GULLGUTT: Johann Olav Koss jubler etter målpassering på 5000 meter i OL på Hamar i 1994. Foto: Syversen, Johnny

– Han er i en klasse for seg. Det står mellom de tre sluggerne, og Sverre slår Patrick Roest og Sven Kramer klart. Det var et fantastisk løp. Det er litt som Geir Karlstads 14,12,14 - verdensrekord i Inzell i 1986, mener Koss.

GEIR KARLSTAD (55):

Uten å vite hva Koss har sagt, sammenligner Karlstad Lunde Pedersens gull-løp med Koss’ 13,30,55 fra Hamar i 1994.

– Dette var rørende. Det er ekstremt fortjent at han vinner etter at han var uheldig i fjor og ikke vant all round-VM, sier Karlstad, som altså er på plass i Inzell.

– Dette er noe av det råeste jeg har sett. Det er noen sånne løp, som Johanns 13,30,55 og Håvard Lorentzen i OL i fjor.

– Men å kontrollere og skyte fart som han gjorde ... 6,07 er rått. Han slår Roest, som er i kjempeslag.

STEN STENSEN (71):

– Det virker som Sverre har prioritert mesterskapet og truffet formtoppen perfekt. Jeg tror også det kan komme til å gå bra på 10 000 meter.

– Men nordmenn har en tradisjon for å gjøre det bedre på 5000 meter?

– Jo, historisk er det riktig, svarer Stensen, som selv ble OL-mester på 5000 meter i 1976 - men måtte nøye seg med sølv på 10 000 meter.

– Sverre er jo vår første verdensmester på 5000 meter og den første norske gull-vinner siden Håvard Bøkko vant 1500 meter i Inzell i 2011. Da var jeg der.

