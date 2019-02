BLE IKKE HØRT: Skipresident Erik Røste fikk ikke styret i FIS Council med på å flytte FIS-kongressen fra Pattaya. Foto: Tore Kristiansen

Ski-Norge tapte Pattaya-kamp: - Skader vårt omdømme

På et styremøte i FIS Council i VM-byen Åre i dag fikk Norges Skiforbund ikke flertall for å flytte FIS-kongressen fra Pattaya.

Publisert: 13.02.19 15:37 Oppdatert: 13.02.19 16:13







Når Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) kaller inn til kongress om et år, skjer det i den thailandske turistbyen Pattaya - byen som gjerne er kjent for sol, strender og sexturisme.

Det har fått flere til å reagere - som skipresident Erik Røste. Derfor tok han opp valget om å gå for Pattaya på et styremøte i FIS Council. Røste foreslo at saken burde tas opp på nytt og at styret skulle gi administrasjonen i FIS et mandat til å finne en alternativ løsning.

– Tvilsomt renommé

- Selv om jeg normalt ikke er tilhenger av omkamper, synes jeg dette var en så feil avgjørelse, først og fremst på grunn av det tvilsomme renommé knyttet til sexindustri som har preget denne byen i en årrekke, at jeg ønsket det skulle tas opp igjen på nytt. Sammen med en annen styrerepresentant ba jeg derfor for noen uker siden om at denne avgjørelsen måtte diskuteres på nytt her i Åre, opplyser skipresident Erik Røste i en pressemelding.

På styremøtet argumenterte Røste for at saken burde tas opp på ny fordi det etter hans mening «var en feil beslutning».

– Sender feil signaler

- Vi som en internasjonal idrettsorganisasjon skal ikke sette oss i en slik helt unødvendig situasjon. Det skader vårt omdømme, og alt det positive som skjer og som blir besluttet kommer i skyggen, sier Røste.

Han beklager at skiforbundet ikke fikk tilstrekkelig tilslutning på dagens møte.

- Det beklager jeg sterkt. Jeg mener FIS med dette sender helt feil signaler i forhold til sitt omdømme, understreker Røste etter at FIC Council stemte ned forslaget fra Norge.

Opprinnelig var det tre byer som konkurrerte om å få arrangere FIS- kongressen: Marrakesh i Marokko, Hong Kong og Pattaya. Marakkesh trakk seg senere, og dermed ble Pattaya foretrukket foran Hong Kong.