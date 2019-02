STYRKEDEMONSTRASJON: Sverre Lunde Pedersen satte personlig rekord og senket Sven Kramers banerekord med tre sekunder da han torsdag vant Norges første gullmedalje på 5000 meter siden Johann Olav Koss i OL for 25 år siden. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Måtte skru av telefonen - for å ta nytt gull

INZELL (VG) Sverre Lunde Pedersen (26) fikk så mange gratulasjoner etter VM-seieren på 5000 meter at han til slutt måtte skru av telefonen for å få litt søvn før han skal gå i spissen for Norge i kampen om en ny gullmedalje på lagtempo fredag ettermiddag.

– Jeg fikk veldig mange gratulasjoner, og det er veldig mange jeg ikke har fått svart på. Jeg måtte slå av telefonen og legge den vekk. Jeg får ta det etter mesterskapet, forteller Sverre Lunde Pedersen til VG etter skøytelandslagets lunsjtrening her i Max Aicher Arena i Inzell.

Han tilføyer at han fikk lagt seg «rundt tolv», og at han ikke vet når han til slutt sovnet. Nå - seks timer før han, Håvard Bøkko og Sindre Henriksen - skal forsvare OL-gullet for ett år siden mot Nederland i distanse-VM, innrømmer han at han føler seg litt trøtt.

Lagtempo for herrer starter klokken 18.00.

– Men bena kjennes bra, og det var greit å få vekket kroppen, sier han.

Med Sverre Lunde Pedersen som lokomotiv, slo Norge ut favoritten Nederland på vei til OL-triumfen i Pyeongchang - før de senket vertsnasjonen i finalen. Her i Inzell er det ett løp som gjelder: Laget med beste tid totalt er seierherrer.

Sverre Lunde Pedersen og veteran Håvard Bøkko (32) ser det selvsagte: Sven Kramer og Nederland er ute etter revansj for fadesen i fjor, og den de måtte tåle her torsdag kveld (da de ble utradert av en nordmann).

– De vi være supergiret. Russland og Canada kan også gå styggfort, svarer Sverre Lunde Pedersen på spørsmål om hvem som er favoritter.

Bøkko tilføyer at det godt kan hende at Japan vil være med i medaljekampen. De vant det siste lagtempoløpet i verdenscupen.

Russlands tre lagtempoløpere gikk på fra 6.13 til 6.16 på 5000-meteren i går. Canadas verdensrekordholder Ted-Jan Bloemen ledet løpet lenge med 6.13. Han endte på 5. plass bak Russlands Alexander Rumyantsev. Bloemens lagkamerat Jordan Belchos slo Håvard Bøkko med nesten seks sekunder i deres parløp.

Norges landslagssjef allround, Bjarne Rykkje, understreker at Sverre Lunde Pedersens VM-gullmedalje på 5000 meter «var utrolig stort». Skøyteforbundets sportssjef Lasse Sætre sier det slik: - Utrolig morsomt. Lille, stille Sverre - så rå!

Nederlandske Rykkje, som er halvt norsk, er imidlertid påpasselig med å si «vi har flere muligheter til å vinne gull».

– Det føles veldig bra. Det var det første gullet. Men vi må gå videre. Det er lagtempo og 1500-meteren, og resten av sesongen. Det er ikke ferdig, sier han til VG.

PS! Simen Spieler Nilsen var sterkt delaktig da Norge vant OL-gull på lagtempo. Han er uaktuell i distanse-VM på grunn av ryggproblemer.