ULIKT SYN: Craig Reedie skal ha bedt Linda Hofstad Helleland om å droppe et møte i Det hvite hus. Her er WADA-presidenten i Oslo, mens den norske visepresidenten blir intervjuet i bakgrunnen av NRK. Foto: Erlend Daae

Hevder WADA-sjefen ville utestenge Helleland fra Det hvite hus

Den kjente idrettspolitiske journalisten Nick Butler hevder WADA-president Craig Reedie ville hindre sin egen visepresident, Linda Hofstad Helleland, fra å delta på et antidopingmøte i Det hvite hus.

Butler skriver på Twitter at det «pågår mange spill» i den amerikansken presidentboligen. At WADA (verdens antidopingbyrå) ikke var invitert, og at Reedie skrev et brev, hvor han ville utelukke Helleand fra å delta som WADA-representant på arrangementet.

Butler er kjent for kritisk journalistikk rettet mot WADA. Han benytter pisken ofte, og hevder videre at hemmelighold og mangel på styresett igjen angriper idretten.

VG har vært i kontakt med Hofstad Helleand i etterkant av møtet i Det hvite hus i Washington DC. Og hun har følgende kommentar til påstanden om at WADA ikke skal ha vært invitert.

– Når jeg som visepresident, styremedlem Clayton Cosgrove, utdanningskomiteleder Edwin Moses og utøverkomiteleder Beckie Scott var invitert, så sier det litt om hvordan de ser på ting, når de sier at ingen fra WADA var invitert, sier Linda Hofstad Helleland.

Etter hva VG erfarer stemmer det at Reedie skal ha sendt brevet hvor han oppfordret Hofstad Helleland til å droppe møtet. Hun skal imidlertid ha sett på det som utelukket ikke å stille ettersom hun fra dag én har stått på utøvernes side i antidopingarbeidet.

De inviterte var de som har uttalt seg kritisk til å oppheve utestengelse av Russland og godkjenne det russiske antidopingbyrået (Rusada). Noe WADA-styret gikk inn for tidligere i høst.

Journalist Aaron Bauer i nettavisen Around The Rings har videreformidlet en uttalelse fra WADA om onsdagens møte. Der skriver han blant annet: «WADA var ikke invitert til møtet». Og: «Vi sier velkommen til debatten og vi støtter folks rett til å diskutere og ønske endringer. Men dessverre ser det ut til at kun én side av saken ble hørt i Washington».

Den russiske dopingskandalene er blitt sett på som en av de største idrettsskandalene i moderne tid. Den såkalte McLaren-rapporten fra 2016 konkluderte med at mer enn 1000 russiske idrettsutøvere i 30 ulike idretter skal ha vært del av en systematisk doping – i statlig regi. Siden 2015 har Rusada vært utestengt fra WADA. Men nå er de altså tilbake. Noe som har ført til skarpe reaksjoner.

Det er en kjent sak at det er dype interessekonflikter på toppen i WADA. Blant annet om eierskapet (50/50 IOC og myndigheter over hele verden), og hvor hovedkontoret skal ligge.

Hofstad Helleland har i tidligere intervju med VG uttalt:

– Jeg kan naturligvis ikke prate om det som skjer på interne møter. Men jeg forstår at det oppleves som at det er interessekonflikter i en del saker. I tillegg til dette er en styrking av myndighetene sin posisjon noe som fører til at enkelte blir bekymret for sine posisjoner og innflytelse, men det er jeg godt forberedt på.