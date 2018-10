SYK: Therese Johaug har fått magesyke. Her i Val Senales i går. Nå er hun isolert på rommet. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Johaug, Eide og Jacobsen syke: - Vi kan ikke utelukke norovirus

VAL SENALES/OSLO (VG) Først ble Petter Northug (32) syk, nå er også Therese Johaug (30), Mari Eide (28) og Astrid Uhrenholdt Jacobsen (31) slått ut av sykdom. Det er ikke kontroll på viruset i langrennsleiren.

Publisert: 23.10.18 08:59 Oppdatert: 23.10.18 09:55

Langrennsløperne er på høydesamling i Val Senales i Nord-Italia. Og nå er totalt fem løpere blitt syke. Landslagslege Øystein Andersen sier de nå setter i gang stramme tiltak for å begrense skaden.

– Vi kan ikke utelukke norovirus og jentene er isolert på hotellet, sier medisinsk ansvarlig i Skiforbundet Langrenn, Øystein Andersen i en melding fra Skiforbundet.

Northug ble isolert fra de ande løperne med magesyke. Så ble Emil Iversen syk. Nå er altså halvparten av den langrennstroppen som er i Val Senales blitt syke.

– Det er et vanskelig virus å få kontroll på, sier Andersen til VG og fortsetter:

– Vi må begrense dette. Nå er de isolert på hver sine rom. Døra åpnes ikke før de smittefrie.

Satte Northug ut i 2013

Nylig ble skiskytteren Johannes Thingnes Bø slått ut i 14 dager av et norovirus. Det var en langvarig variant av et slikt type virus som satte Petter Northug ut av spill i flere måneder høsten 2013. Da endte sesongen i OL-fiasko for skistjernen.

De norske jentene som møtte pressen på landslagets hotell i Val Senales i går, følte seg i fin form. Therese Johaug meget fornøyd med formen.

Northug er fortsatt på et annet hotell. I går ble det opplyst av Emil Iversen ikke var flyttet, men isolert på sitt rom på det norske hotellet.

De som nå er blitt syke de siste timene har blitt smittet på det opprinnelige hotellet de bor på. De får ikke lov å gå ut av rommet.

– Mat blir satt utenfor døra. Det er så sterilt som vi klarer å få det. Vi skalker alle luker, sier Andersen til VG.

Kan ta tid

Norovirus kan være vanskelig å få kontroll på.

– Det kan ta flere dager før de blir friske. Håndhygiene er viktig, sier Andersen.

Norovirusinfeksjon er en magetarminfeksjon som er svært smittsom. Vanlige symptomer er kvalme, oppkast, magesmerter og vandig diaré, står det på nettsidene til Norsk Helseinformatikk.

