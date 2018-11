BITTERT MAGEPLASK: Sverre Lunde Pedersens vei til VM-tittelen sammenlagt allround lå vid åpen, før han snublet i egne ben under 10.000-meteren på Amsterdams OL-stadion 11. mars. Foto: Peter Dejong / TT NYHETSBYRÅN

Ulykkesfuglen Lunde Pedersen vant NM: – Dette pisker meg videre

SPORT 2018-11-03T13:44:48Z

HAMAR/OSLO (VG) Sverre Lunde Pedersen (26) var suveren på lørdagens 1500 meter i NM. Han sier at han blir «pisket videre» av uhellene sist vinter.

Publisert: 03.11.18 14:44

Han vant altså lørdagens 1500 meter med 1,47,20, drøyt halvsekundet foran Allan Dahl Johansson - og med Sindre Henriksen på bronseplass. Fredag var samme Lunde Pedersen i en klasse for seg på 5000 meter i Vikingskipet.

Forrige sesong var Sverre Lunde Pedersens beste – tross alt: Han tapte OL-sølvmedaljen på 5000 meter med to tusendeler, ble offer for et stort feilskjær da han var i ferd med å ta OL-sølv på 1500 meter og mistet VM-tittelen da han snublet i egne ben på 10.000-meteren utendørs i Amsterdam.

– Alt gikk ikke på skinner. Det var min klart beste sesong. Men jeg kunne fått enda mer ut av den, sier Sverre Lunde Pedersen i dette intervjuet med VG – som ble gjort før helgens distanse-NM. Verdenscupåpningen er i Japan 16. til 18. og 23. til 25. november.

– Var det uflaks?

– Tja, det er slik som kan skje, svarer Sverre Lunde Pedersen (som i parentes bemerker at han i praksis ledet Norge til OL-gull på lagtempo. Se video lenger ned ).

Dette skjedde:

# Sverre Lunde Pedersen hadde taket på Canadas Ted-Jan Bloemen og noen skjær før mål på 5000-meteren i Pyeongchangs OL-oval. Men han tapte forspranget i finishen. Det så ut til at de krysset mållinjen helt likt. Målfoto viste at eks-nederlender Bloemen var 2/1000 foran : 6.11,616 mot Pedersens 6.11,618.

# Sverre Lunde Pedersen så ut til å gjennomføre sin beste 1500 meter noensinne. Men så glapp det – og høyst sannsynlig OL-sølvmedaljen – da skøyten nærmest forsvant under ham på et punkt i svingen der landsmann Allan Dahl Johansson hadde falt i et tidligere par og isen var hard og flaket.

– At jeg skulle gå inn i et spor i nest siste sving, var jo litt uheldig, sier Sverre Lunde Pedersen åtte måneder senere.

# Sverre Lunde Pedersen slo historisk sett suverene Sven Kramer på 5000 meter for første gang , i VM utendørs i Amsterdam lørdag 10. mars. Nederlands Patrick Roest ledet sammenlagt foran søndagens 1500 meter og 10.000 meter, men Sverre Lunde Pedersen hadde alle tiders sjanse – etter et kanonløp på 1500 meter – til å bli første sammenlagtvinner fra Norges siden Johann Olav Koss i 1994.

Ni runder før mål, i par med Kramer, gikk han rett på snørra: – Da jeg var i min beste form, sier han i dag (han måtte ta til takke med sølvmedaljen).

Før han nå skal ta fatt på sin tiende sesong i verdenscupen, bedyrer Sverre Lunde Pedersen at han «heller» enn å ergre seg bruker det ovenstående til motivasjon.

– Alle utøvere opplever tyngre dager. Da kan det være ting som dette som pisker meg videre, sier han.

26-åringen har allerede representert Norge i tre OL. Han går helt klart for nummer fire i Beijing om drøyt tre år. Han utelukker ikke nummer fem i 2026. Han har imidlertid innsett at det kan være lurt å ha noe å gå til, som det heter, etter karrieren. I høst er han tilbake på skolebenken. Det er syv år siden sist. Han studerer «Trenerrollen og idrettspsykologi» ved Norges idrettshøgskole i Oslo.

Det vil si: Den obligatoriske «oppmøtedelen» må vente til etter skøytekarrieren.

– Jeg vil ikke stå på bar bakke etter den, og det er greit å ha andre ting enn skøyter å tenke på, sier Sverre Lunde Pedersen.

Han tenker også den del på sin mangeårige kjæreste og samboer, ingeniøren Ingunn Trædal (26) hjemme i Bergen, at han aldri kommer til å flytte fra hjembyen og at han endelig slipper å tenke på økonomien.

– Det er første gang jeg er i en så god situasjon at jeg slipper å tenke på økonomi. Jeg smidde mens jernet var varmt, sier han om det faktum at han etter – tross alt – jubelsesongen 2017/18 forhandlet seg til to gode sponsoravtaler .

Skøyteforbundet har ikke råd til å gi representasjonsløperne økonomisk støtte utøver til reiser og opphold.

– Jeg kommer aldri til å flytte til Oslo. Jeg vet ikke om jeg ville ha trivdes så godt der. Familien og kjæresten min bor i Bergen, og får vi en hall der, kan vi etablere en base der, sier han på bakgrunn av skøytelandslaget med i snitt 200 reisedager årlig er farende fanter med baser her og der (unntatt Bergen).

– Jeg må være egoist og tenke på meg selv. Være knallhard når det gjelder beslutninger og prioriteringer overfor meg selv og mine nærmeste. Jeg tror alle de nærmeste rundt meg er innforstått med at slik må det være. Det går fint som det er nå, sier Sverre Lunde Pedersen.

– Skal dere ha barn før du legger opp?

– Jeg vet ikke. Det hører med til fremtiden, svarer han.

Resultater:

1. Sverre Lunde Pedersen 1,47,20, 2. Allan Dahl Johansson 1,47,75, 3. Sindre Henriksen 1,47,82, 4. Håvard Bøkko 1,48,33, 5. Håvard Holmefjord Lorentzen 1,48,50, 6. Magnus Bakke Haugli 1,50,80.