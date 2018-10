OPTIMISTER: Trond Anderssen (t.h.) trener og Kristian Malmin kusker VG-bankeren Uni Lest. Her er de sammen med Prinsesse Märtha Louise på seremoniplass på Bjerke tidligere i høst. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: En mill. ekstra i V76-potten

SPORT 2018-10-17T08:58:41Z

Ingen klarte syv rette på Bjerke forrige onsdag. Dermed er det jackpot og en million kroner ekstra venter i kveldens syverpott.



Anders Olsbu

Publisert: 17.10.18 10:58

Uni Lest blir jackpot-bankeren til VGs travekspert, Anders Olsbu.

– Italieneren har vært veldig god i sine fire starter i Trond Anderssen-regi, med tre starter og en annen som fasit. 5-åringen kommer nå ut etter tre måneders pause, noe som gjør det litt usikkert. Han skal uansett regnes med en fin sjanse på kapasiteten, mener Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Uni Lest (V76-5) har imponert her til lands. Skal ha en god sjanse direkte tross tre måneders pause.

Dagens luring:

Moveslikejagger (V76-6) kan vinne igjen om Always On Time tar i mot Rapide Frecel på startsiden.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 324 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2304 kroner

V76-1 (1609ma)

2 FAUST BOKO

1 THAI DONATO

4 TEDDY BOY O.K.

7 Global Tess

——————————

5 Sander Invalley

6 Fender Boko

12 Tindra Star

9 Tough Enough

3 Crystal Occagnes

8 L.J.'s Dreamcatcher

10 La Paloma

Løpet:

Tre-fire hester bør rekke i V76-innledningen.

Favoritten:

Faust Boko ble sent i angrep fra tredje utvendig i nest siste sving sist. Overtok i siste sving og forsvant i fra til en overlegen seier. Holdt stilen bra til tredje fra tet i et stayerløp i V75 under Unionskampen på Färjestad nest sist. Vallaken er bra fra start og står fint til spormessig. Skal regnes i striden igjen.

Outsiderne:

Thai Donato viste seg ikke fra sin aller beste side i V75 på Sørlandet sist og måtte nøye seg med tredje. Vant lett fra tet gangen før. 5-åringen er veldig bra på sitt beste og er normalt sikret et fint løp. Kan muligens beholde sporet, selv om åpningen kan bli tøff. På sitt beste er han god nok.

Luringen:

Teddy Boy O.K. har vært flink toer i sine to starter etter pause og er på gang. Rennesvik vil klemme til fra start og klarer han å komme foran, stiger sjansene. Sist ble Luxury Tile for god. Gangen før ble han slått av Place Your Bet. Vallaken er veldig god på sitt beste.

Startsiden:

Det kan bli tøff kjøring mellom Thai Donato, Faust Boko og Teddy Boy O.K. Global Tess er heller ingen sinke, men står langt ute. Sander Invalley og Fender Boko er også plussvarianter fra start, men tar neppe en lengde på alle på innsiden.



Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Tirsdager: Lunsjtrav fra kl. 13.10 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 13.00 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V76-2 (2100ma)

5 LOME BAJAS

6 BLEKE GNISTEN

1 LYKKJE TORA

——————————

2 Faste Jerva

11 Rapid

7 Bjørnemyr Dennis

10 Steine Faksen

12 Granly Kuling

8 Haugestad Arne

9 Mila

3 Hafell Kuling

4 Prins Balder

Løpet:

Tre hester peker seg ut i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Lome Bajas kom ut etter nesten ett års pause nest sist. Firte til tredje bak Mo Line og Dæmro Kjempen fra tet da. Sist var han forbedret og vant greit fra tet. Kan ventes ytterligere forbedret nå. Er kjapp fra start og fra tet stiger sjansene.

Outsiderne:

Bleke Gnisten vant direkte etter fem måneders pause sist. Stakk til tet, men slapp i første sving. Fikk perfekt åpning i siste sving og avgjorde foran Lille Ild. Også han er meget rask fra start. Og kommer Kihle-traveren seg til tet, sitter han med de beste kortene.

Luringen:

Lykkje Tora fullførte godkjent sist etter siste 800 meter i dødens. Ble sjette i hoppe-Derby nest sist, dog klart slått. I kvalifiseringen ble hun fjerde i et løp Mjølner Torine vant foran Ness Tjo Edel. Lillesøsteren til gode Lykkje Borka blir overflydd fra start, men blir det litt kjøring i front og hun tar i for fullt, er det ikke helt umulig.

Startsiden:

Lome Bajas og Bleke Gnisten kjører om føringen.



V76-3 (1609ma)

8 EMIL MOLLYN

3 MAKS MOLLYN

9 TANGEN BRAUTE

7 Kong Henry

——————————

5 Myhreng Brage

10 Jærvinn S.K.

11 Finnskog Oda

2 Lex Odin

4 Elegant

1 Nito Nicklas

Løpet:

Tre-fire hester kan rekke, men skulle gjerne hatt med et par til.

Favoritten:

Emil Mollyn har tatt to sterke seirer på rad fra dødens. Står ytterst på vingen og kan få en tung tur igjen. Men er han like god som han har vært, kan han absolutt vinne igjen.

Outsiderne:

Tangen Braute har vært god i sine siste starter i Sverige, men er nok best med pisk. Har gått sterke oppløp i sine to siste starter, og en seier er like om hjørnet. Vil 7-åringen ta i for fullt, kan den muligens komme her.…Kong Henry har vært solid toer i sine to siste starter. Også han fortjener en seier snart. Har ingen fordel av sprint, men han går til mål og skal ikke avskrives.

Luringen:

Maks Mollyn stakk til tet fra spor åtte sist, men var slått ut av siste sving og måtte nøye seg med tredje bak en suveren Emil Mollyn og Solberg Rasken. Står i et langt bedre spor nå og kommer ut skoløs, noe som er en klar fordel. Klarer han å holde Myhreng Brage ute, kan han lede helt inn. Kan nok uansett få overta, da Myhreng Brage er best i rygg.

Startsiden:

Maks Mollyn, Elegant og Myhreng Brage er meget gode fra start. Jeg holder en knapp på at førstnevnte kommer til å sitte i tet.



V76-4 (2100ma)

12 LUXURY TILE

2 UENDY Z.S.

10 PLEASETELLMEWHATTODO

9 Royal Baby

11 Global Talk

6 Ebba B.R.

5 Quite Cool Classic

3 Skytten Lisl

8 Make Me

7 Tracy Kronos

1 Jacobine Y.

4 Mira Star M.

Løpet:

Et veldig åpent hoppeløp, nesten ingen kan avskrives.

Favoritten:

Luxury Tile får et knepent tips. Vant lett fra tet sist og tapte kun knepent nest sist. Slått av May Lane etter en tøff åpning gangen før. Må gå med sko nå, et minus.

Outsiderne:

Uendy Z.S. er variabel i prestasjonene, men god på sitt beste. Står fint til både spor- og grunnlagsmessig og skal regnes om hun har en god dag.

Luringen:

Ebba B.R. har vist toppform i det siste. Avsluttet frenetisk til seier nest sist. Hun er kjapp fra start, men er klart best med ryggløp. Får hun rett reise, kan hun bli farlig på speed.

Startsiden:

Uendy Z.S., Jacobine Y., Ebba B.R. og Tracy Kronos er kjappe fra start og kan kjøre om føringen. Muligens Uendy Z.S. til tet.



V76-5 (1609ma)

9 UNI LEST

——————————

3 Solitario Jet

2 Joe Comet

6 Ricochet Face

10 Place Your Bet

5 Little Red Corvette

7 Victor Hastrup

8 Garfieldz Prinze

4 Norva Young

1 I'en Ki

Løpet:

Uni Lest blir kveldens alenestrek, men det er alltid litt usikkert etter pause.

Favoritten:

Uni Lest har imponert i sine starter hittil i Norge med tre seirer på fire forsøk. Tapte kun for Derby-deltakeren Crackajack nest sist, som vant sin Derby-kvalifisering. Ved tapet sto Trond Anderssen-traveren vrient til i spor elleve. Står greit til i spor ni nå. Skulle det bli tøff kjøring i front, stiger sjansene betraktelig.

Outsiderne:

Solitario Jet har ikke fungert som best i de to siste løpene. Var god i seiersløpene i sommer og er ikke ufarlig om han viser de taktene. Skulle han komme seg foran, vil han lede veldig lenge. En typisk outsider.

Luringen:

Joe Comet er veldig variabel i prestasjonene, men fikk trafikkproblemer i V75 sist og gikk i mål med krefter spart. Nå blir det helstengt, amerikanervogn og full satsning. Klarer han å holde ute Solitario Jet på startsiden, er det ikke umulig. Antonsen-traveren er variabel, men er han like god som i seiersløpet fjerde sist, skal han passes.

Startsiden:

Joe Comet og Solitario Jet kjører trolig om teten. Ricochet Face og Victor Hastrup er heller ingen sinker.



V76-6 (2100ma)

6 RAPIDE FRECEL

2 MERLES SIMONE

11 MOVESLIKEJAGGER

4 ALWAYS ON TIME

——————————

1 Kicking Classic

3 Kick Off Classic

5 Wayne Brogård

9 Bobbery

12 Da Vinci B.R.

7 Chellas Girl

10 Facebook N.L.

Løpet:

Fire hester kan rekke i dette varmblodsløpet.

Favoritten:

Rapide Frecel har vært fantastisk i sine siste løp. Holdt bra til annen fra tet i V75-omgangen under Unionstravet på Färjestad sist og gikk 1.12,8 full vei. Skulle han komme seg til tet, hvor han vokser en klasse, blir han vrien å fange. Men han har raske Always On Time på innsiden.

Outsiderne:

Merles Simone fikk en dårlig rygg i angrep sist, men gikk et bra oppløpet til fjerde. Hun står veldig fint inne i dette løpet og kan ta en etterlengtet seier feilfritt og om hun viser seg fra sin beste side.

Luringen:

Moveslikejagger har vunnet tre av sine fire siste løp, men står sjanseartet til spormessig igjen. Skal det gå hans vei, må det bli tøff kjøring i front, noe det kan bli.

Startsiden:

Always On Time er meget rask ut. Utfordres av Rapide Frecel. Merles Simone åpnet bra nest sist. Chellas Girl er også meget rask om hun blir laddet, men står langt ute.



V76-7 (2140mv)

12 BEST RUGGEN

9 VALLE STORM

4 Idfaxen

——————————

15 Vollanfaks

5 Tusse Storm

7 Kringeland Enok

10 Arnspik

2 Tekno Teddy

6 Eldhusodin

1 Mintor

3 Rem Odin

11 Bol Odin

13 Kjappe Tinna

14 Torvald

8 Hovs Frøya

Løpet:

Jeg sjanser på tre hester i V76-finalen.

Favoritten:

Best Ruggen avsluttet solid sist, men fikk for langt frem til Hvatt Ronja som dro unna i et morderisk tempo. Var overlegen nest sist. Kan runde alle tross tillegg.

Outsiderne:

Idfaxen var god til en knepen seier i Sverige sist. Har et trangt spor å stri med. Det kan bli galopp og game over direkte. En typisk outsider.

Luringen:

Valle Storm feilet et par ganger sist. Det ble helt feil. Tok to strake seirer før det. Er litt variabel, men er god nok om han viser seg fra sin beste side.

Startsiden:

Mintor, Tekno Teddy, Rem Odin og Kringeland Enok er flinke ut. Mintor er raskest, men skal kanskje ha rygg.