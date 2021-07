EMOSJONELL: Olaf Tufte kjempet mot tårene i intervjusonen etter den skuffende OL-avslutningen. Under intervjuet kunne man se tårene triller nedover veteranens ansikt. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Tufte i tårer etter sitt siste OL: − Skulle ønske jeg var 25 og kunne fortsette

TOKYO/OSLO (VG) Ringen er sluttet for Olaf Tufte (45). 25 år og én dag etter B-finalen i Atlanta-OL rodde han sitt siste løp i B-finalen i Tokyo. Nå er karrieren definitivt slutt for bonden fra Vestfold, som tok til tårene.

– Det er vemodig. Det er på en måte en planlagt avslutning. Jeg skulle ønske jeg var 25 og kunne fortsette med gutta, sier Olaf Tufte i et intervju vist på Eurosport Norge, samtidig som han jobber med å holde tilbake tårene.

Veteranen er tydelig preget etter det som ikke ble noen optimal avslutning på en innholdsrik karriere. I stedet for å kjempe om medaljer, ble det en kamp om 7. plass i B-finalen for veteran Tufte, samt OL-debutantene Martin Helseth, Oscar Helvig og Erik Solbakken.

Der ble den norske båten nummer tre, som tilsvarer 9. plass sammenlagt. Dermed avslutter Tufte karrieren med å tangere sitt dårligste Ol-resultat: 9. plass i London-OL i 2012, da i singelsculler.

I etterkant var Tufte tydelig preget. Han ble sittende i båten og hang med hendene over hodet.

– Så var det jo drømmen som brast, som ikke er noe morsomt å ta med seg som avslutning. Planen var å ro i A-finalen med gutta, så jeg føler at jeg har feilet overfor dem, sier Tufte.

Tårene triller idet han takker familien, som han sier han er stolt over for at de har stått støtt ved hans side gjennom alle opp- og nedturer.

Han ble nummer 8 på Lake Lanier 25 år siden, da han debuterte i sitt første OL. Siden har det blitt OL-gull, to VM-gull og til sammen 11 medaljer i internasjonale medaljer for nestoren i den norske Tokyo-troppen.

– Dette er et løp for historiebøkene, sa Discovery+-kommentator Stian Kjennvold mens roerne satt i båtene og ventet på startskuddet.

Den norske båten kom litt dårlig ut og havnet tidlig bakpå, akkurat som i det første heatet og den påfølgende oppsamlingsrunden, som begge endte i skuffelse.

Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Etter en litt rufsete start på B-finalen på Sea Forest Waterway, der Kina tidlig festet grepet, tok Tufte & co. årene fatt og rodde seg opp til en 2. plass.

Der lå de lenge, og var på det nærmeste en halv båtlengde unna å ta igjen kineserne, før Tyskland kom knallsterkt tilbake på slutten og tok seg foran den norske båten på de siste 500 meterne.

Dermed endte det med en tredjeplass for Norge i B-finalen - som tilsvarer 9. plass sammenlagt i øvelsen dobbeltfirer.

Den norske båten passerte målstreken 1.27 sekunder etter Kina.