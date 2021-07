OL-DELTAKERE: Amerikanske Carissa Moore (t.v.) og japanske Amuro Tsuzuki etter semifinale i kvinnenes konkurranse. Moore vant denne. Foto: Francisco Seco / AP

Uenige om surfing: − IOC prøver å gjøre OL «California cool»

TSURIGASAKI SURFING BEACH (VG) På stranden i Japan snakker noen av verdens aller beste surfere varmt om OL i Tokyo. Hjemme i Norge sitter Terje Håkonsen (46). Han er ingen stor fan.

Publisert: Nå nettopp

Januar, 1998: – Noen sier at jeg kommer til å angre om 20 år, men det gjør jeg ikke.

Snowboard står endelig på programmet idet en hel idrettsverden forbereder seg til Nagano-OL. Likevel har den aller største gullfavoritten, legenden Terje Håkonsen, valgt å si nei.

Til Aftenposten forteller det norske brettikonet hvorfor. Han har allerede omtalt Den internasjonale olympiske komité (IOC) som mafia. Og han har langet ut mot både FIS og Norges skiforbund, som han mente kuppet sporten han var så glad i.

– Det er ikke pengene som er viktigst. Det viktigste er det jeg står for, sier Håkonsen.

Juli, 2021: Det har gått 23 år siden boikottkrangelen preget norske papiraviser. Terje Håkonsen hadde rett den gangen: Han angrer ikke på valget han tok. Slett ikke.

Men noe har skjedd: I år er også Håkonsens to andre lidenskaper, surfing og skateboard, OL-grener for aller første gang.

Ringenes herrer vant: IOC stakk av med full pott.

– Det skjer fordi NBC (amerikansk TV-kanal) og IOC trenger yngre seere. NBC krever at IOC innlemmer flere idretter som unge amerikanere liker, sier Terje Håkonsen til VG.

Vi skal komme tilbake til akkurat det.

BRETTGURU: Terje Håkonsen mener utøverne i actionsporter må få mer frihet. Foto: Mattis Sandblad

Men først til Japan. To timers biltur øst for Tokyo ligger det en søvnig, liten surfeby. Veien langs Tsurigasaki Surfing Beach er omkranset av fargerike OL-flagg som står rett ut i den kraftige vinden.

Den flere mil lange stranden er okkupert av noen av verdens beste surfere. Samtlige deltar i OL for første gang.

– Eksponeringen vi har fått så langt er fantastisk. Forhåpentligvis får fremtidige generasjoner også oppleve surfing i OL. Det er iallfall min drøm, sier Kanoa Igarashi (23) til VG.

Han er født i California, men representerer Japan i OL. Igarashi sikret seg sølv i surfekonkurransen i OL denne uken.

Leken atmosfære

Så langt kom ikke en av sportens virkelig store navn, John John Florence. Han ble slått ut mandag denne uken.

– Jeg håper definitivt at surfing blir en fast OL-gren, og jeg ønsker veldig gjerne å delta i flere leker, sier 28-åringen fra Hawaii til VG.

HÅPER PÅ OL-SURF I FREMTIDEN OGSÅ: John John Florence, her i aksjon i Japan denne uken. Foto: OLIVIER MORIN / AFP

Stemningen er rolig og hyggelig under surfekonkurransen i Japan: Sporten preges av unge menn og kvinner som ikke har kastet kulturen de kommer fra på sjøen - selv om de deltar i OL:

I møte med journalistene svarer de søkkvåte utøverne til siste spørsmål er stilt. Humøret er avslappet og godt. Elementet av konkurranse er tydelig til stede, men trumfes tilsynelatende av ønsket om lek.

Her er det ingen presseattachér som jager utøverne videre eller leger som krever umiddelbar restitusjon.

Presidenten i Det internasjonale surfeforbundet er 63 år gamle Fernando Aguerre. Han ble født i Argentina, men flyttet til California for 40 år siden. Nå går han gjerne rundt med en blafrende hawaiiskjorte og panamahatt.

Aguerre har ledet ISU helt siden 1994. Han fortalte nylig om hvordan han har banket på OL-døra i 20 år, uten at noe skjedde.

SØLV: Kanoa Igarashi kom på andreplass i OL. Foto: Olivier Morin / Pool AFP

Helt til Thomas Bach ble valgt til IOC-president:

– Til å begynne med, så betød vi ingenting. Men nå, etter valget av Bach, så har vi blitt en godt likt tilskudd til OL-programmet, sier Aguerre.

Hevder sportene får lite tilbake

Men det finnes altså dem som ikke liker utviklingen.

Terje Håkonsen omtales som en meget habil surfer av dem som kjenner ham godt. Han er glad i skateboard også.

– Oppmerksomhet er bra for alle idretter. Alle ønsker det. Men hva gjelder IOC, så blir de fleste idrettene bare utnyttet. Spesielt actionsporter, som generer masse media og dermed penger. Så og si ingenting kommer tilbake til sportene, mener Håkonsen.

– Hvorfor hører vi ikke lenger en stor, offentlig debatt om dette, som på 90-tallet?

– Du må snakke med utøvere som har blitt behandlet urettferdig av det dårlige kvaliksystemet for å få en debatt. Alle som sitter på stranden eller i (skate-) parken i Japan er jo fornøyde, mener Terje Håkonsen.

Han høster støtte hos sportens kanskje aller største profil: Kelly Slater.

En artikkel i Mercury News påpeker hvordan hver nasjon får med to utøvere i en idrett som surfing. Det gjør at konkurransen aldri vil favne alle de beste i verden. De kommer nesten utelukkende fra USA, Australia og Brasil - som da begrenses til seks surfere totalt.

Slater var én av dem som misset OL - ifølge seg selv bokstavelig talt med én bølges margin.

– Kunne de ikke gitt litt flere plasser til de åpenbart beste utøverne? Jeg synes man burde plukket de ti beste i verden uansett hvor de kom fra, og deretter sett på lagene, mener later.

SKATER: Øystein Greni i Big Bang har en fortid som skater. Her er han i forbindelse med et portrettintervju i VG. Foto: Krister Sørbø

Hyller gatelek

Med unge japanske gullvinnere, så har skateboard vært et svært populært innslag i årets Tokyo-OL. Men også her finnes det skeptikere.

Big Bang-vokalist Øystein Greni har en fortid som skater. Musikeren ble europamester i idretten på 90-tallet. Nå er han glad for at flere opdager sporten han er så glad i.

Men:

Han mener det er viktig å ta vare på det han kaller kjerneverdiene i skateboard: Kreativitet, personlig stil - samt det at aktiviteten er uorganisert:

– Det er viktig at skating forblir et oppsamlingsbasseng for alle tullingene som ikke passer inn i organisert idrett, sier Greni.

HYLLER GATELEKEN: Big Bang-vokalist Øystein Greni. Foto: Krister Sørbø

På Instagram-kontoen til Big Bang la han denne uken ut et bilde av OL-ringene, etterfulgt av teksten «RIP skateboarding. 1955-2021».

Greni mener det er viktigere enn noen gang å ungdom og «40-åringer i midtlivskrisen» få lov til å «loke rundt i uorganisert kaotisk dans»:

– Tenk hvor sjelden man ser etnisk norske barn bare være fri og leke i gatene. Det er noe av det viktigste og mest lærerike en barndom kan inneholde ,sier han til VG.

Hva som skjer med surfing i fremtiden er ikke klart.

I Paris-OL, om tre år, står idretten også på programmet: Men siden bølgene på elven Seinen ikke duger i innlandsbyen Paris, har arrangøren flyttet surfekonkurransen til den andre siden av jorden:

Smellvakre Tahiti i Stillehavet.

Deretter venter OL i Los Angeles, der bølgene er store, i 2028. Så OL i Brisbane på Australias gullkyst.

OM TRE ÅR: Paris kan ikke by på surfebølger og holder surfekonkurransen på Tahiti, der dette bildet er tatt. Foto: BRIAN BIELMANN / AFP

Ingenting tyder altså på at Terje Håkonsen får viljen sin med det første. Men 46-åringen fra Vinje står på sitt:

– IOC prøver å gjøre OL «California cool». Men skal de lykkes med det, så må de ha færre regler og mer frihet for utøverne, sier han til VG.

46-åringen gjentar et budskap han har fremført tidligere:

– De lager en masse regler som ikke passer våre idretter. Det kan handle om kvalikformater som utelater mange av de beste utøverne, krav til uniformer, begrensning på ytringsfriheten, samt på utøvernes inntektsmuligheter. At nesten alle utøvere og særforbund går med på dette, og også tror at OL er det største, det skjønner jeg ikke, sier Håkonsen.

IOCs aldersproblem

IOC-topp Kristin Kloster Aasen poengterer at Agenda2020-reformen åpner for at hver OL-by kan innlemme opptil fem nye OL-grener etter eget ønske.

NYVALGT I IOC-STYRET: Kristin Kloster Aasen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Det er slik idrettene surfing og skateboard kom inn på programmet.

– En del av disse nye idrettene vil kanskje etablere seg mer fast over tid, sier Kloster Aasen.

Belinda Wheaton, som er ansatt ved Waikato-universitetet på New Zealand, kom nylig med en uttalelse overfor CBC News som gir Terje Håkonsen rett i deler av det han sier:

I Nord-Amerika har medianalderen på OL-seerne nå passert 50 år, skal vi tro Wheaton.

– Folk som ser på er altså eldre menn. IOC er bekymret fordi de trenger yngre seere for å fortsette å være relevante, sier hun.