Filip Lalande fortsetter ishockeykarrieren i Stjernen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Lalande fra VIF til Stjernen

Filip Lalande (24) fikk ikke ny kontrakt i Vålerenga Hockey etter forrige sesong. Nå er han klar for Stjernen.

NTB

– Jeg gleder meg til å komme til Fredrikstad og bli en del av Stjernen. Klubben har hatt mye spennende på gang de siste sesongene, og jeg tror det passer bra for meg nå, sier Lalande til Stjernens nettsted.

Løperen har undertegnet en ettårskontrakt med opsjon for ytterligere én sesong.

– Filip er en veldig interessant spiller. Som junior var han svært offensivt anlagt, og han har vært innom det norske U20-landslaget. Etter noen år i ligaen nå har han også lært seg bedre de defensive aspektene av spillet på seniornivå. Filip er bra på skøyter og i god fysisk form, og det er også en oppside at han har vært en del av et topplag i ligaen vår, sier Stjernens sportssjef, Darren Treloar.

Lalande er opprinnelig fra Ski, men har spilt i Vålerenga siden 2015. Etter sesongen som nylig ble avsluttet, ble Lalande og VIF enige om at han kunne forlate klubben.

– I Vålerengas lagbygging for kommende sesong ser vi at vi ikke klarer å tilby ham det han trenger av spilletid per kamp for å utvikle seg videre, og dermed står vi i en situasjon som ikke er gunstig verken for ham eller for Vålerenga. Vi har hatt flere gode samtaler med Filip rundt dette, og vi har på bakgrunn av disse blitt enige om å skille lag for denne gang, sa VIF-sportssjef Anders Myrvold i forrige uke.