Kommentar

Helt på sidelinjen

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er avtroppende leder av den norske utøverkomiteen - og medlem i IOC. Den dobbeltrollen har skapt reaksjoner.

Ingenting er tillitvekkende ved hvordan undersøkelsen om norske utøveres holdning til en russisk retur er blitt håndtert.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Så har vi omsider fått tallene, da.

De tallene Astrid Uhrenholdt Jacobsen (36) og utøverkomiteen hun leder brukte uforståelig lang tid på å offentliggjøre.

Hva viser de?

At et stort flertall av de norske utøverne som har svart, er på direkte kollisjonskurs med IOC. Det er nettopp den organisasjonen som Uhrenholdt Jacobsen har måttet sverge sin lojalitet til.

7 av 10 respondenter mener det er feil å gjennomføre den prosessen IOC gjør nå. Det er stor motstand blant norske utøvere mot russisk deltagelse under nøytralitetskrav.

Dessverre ble aldri den reelle norske utøverstemmen fremmet eller hørt, før IOC hadde kommet med sin foreløpige anbefaling om å åpne døren for russere.

Både saksgangen generelt og valgene som er tatt av utøverkomiteens leder spesielt, er det nå god grunn til å problematisere.

Det er dypt bekymringsfullt at det norske utøversynet i praksis ble satt på sidelinjen i behandlingen av et så viktig spørsmål.

Da må vi kunne spørre om Astrid Uhrenholdt Jacobsen i realiteten har jobbet for eller mot norske utøveres interesser?

Er det IOC-medlemmet Uhrenholdt Jacobsen som har vært på banen, eller en utøverleder som har representert egne medlemmer? Det burde jo vært all grunn til å rope høyt når motstanden mot IOC-synet er så tydelig som den er.

Topproer Kjetil Borch har med god grunn slått alarm om det som har skjedd, men dessverre har idrettsstyret kviet seg for å ta i saken.

Her burde vi fått en ordentlig oppvask, og det blir noe feigt over å sende saken tilbake til en komité med åpenbare habilitetsproblemer.

Tidslinjen er i seg selv problematisk.

Undersøkelsen ble sendt ut sent, hadde kort frist og ble aldri relevant før IOC hadde kommet med en anbefaling som viser seg å være i strid med det norske synet.

Å vente så lenge med å komme på banen som det utøverkomiteens ledelse gjorde, blir som å ankomme stasjonen i Drammen mens toget har passert Lillehammer.

Da blir det ingen plass.

Det har lenge vært svært påregnelig at dette temaet ville blitt aktualisert. Ledelsen burde kartlagt og sikret seg et mandat for uttalelser langt tidligere. Når et slikt mandat ikke forelå, burde i det minste Uhrenholdt Jacobsen vært svært varsom med å uttale seg på sviktende grunnlag.

Likevel valgte hun i vinter å ordlegge seg på en måte det er vanskelig å tolke på en annen måte enn en støtte til en russisk og belarusisk retur.

Hva baserte hun den på? Det hele blir enda mer kritikkverdig nå som vi vet mer om hva medlemsmassen hennes står for.

Også måten undersøkelsen blir offentliggjort på, er det grunn til å stille kritiske spørsmål ved. Her snakker vi om å presentere tall som går imot synet til IOC.

I rapporten som er utarbeidet, er tolkninger fra IOC-medlemmet Uhrenholdt Jacobsen og nestlederen i komiteen temmelig toneangivende. Hvor musikalsk er det?

Hvorfor kan vi ikke få obkjektive premisser for tallene og gjøre oss opp vår egen mening om hvordan de bør leses?

Det er viktig og riktig å diskutere representativitet og nyanser i en undersøkelse. Men gitt historikken og dobbeltrollen til lederen, blir det litt rart at hun skal utøve så stor grad av kontroll over presentasjonens premisser.

Særlig blir det vanskelig når hun i så liten grad har villet medvirke til en kritisk, offentlig debatt.

Når man leser rapporten i sin helhet, er den på ingen måte blottet for gode refleksjoner. Men flere ordvalg gir et etterlatt inntrykk av å være påfallende dempende.

Kjetil Borch har vært svært kritisk til Astrid Uhrenholdt Jacobsens håndering at Russland-spørsmålet.

Når et flertall svarer så tydelig som det gjør, kunne man fått frem dette med mye mer fynd og klem enn det er valgt å gjøre.

Vi kan ikke vite om IOC-tilknytningen har påvirket vurderingene og formuleringene, men bare det at det er grunn til å stille det spørsmålet viser at dobbeltrollen er uheldig.

Den norske utøverundersøkelsen er på linje med standpunktet til norske idrettsledere og en kartlegging fra spillerorganisasjonen NISO.

Summa summarum er det ingen tvil om at motstanden mot å slippe russere tilbake mens invasjonskrigen pågår, står fjellstøtt i den norske idrettsbevegelsen.

Da er det problematisk både for de aktive, idrettsstyret og hele idrettsdemokratiet at utøvernes stemme ikke er blitt tidligere og tydeligere hørt.