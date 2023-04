Perfekt start på grussesongen for Rune – slo US Open-vinner

Danske Holger Rune vant i strake sett over Dominic Thiem i den andre runden av den prestisjefylte tennisturneringen i Monte Carlo.

NTB

Ruud brukte litt over halvannen time på kampen som endte 6-2 og 6-4 i 19-åringens favør.

Den ti år eldre Thiem har vært helt i verdenstoppen. I 2020 vant han Grand Slam-turneringen US Open. En håndleddsskade året etter gjorde at han raste nedover på verdensrankingen. På et tidspunkt var han utenfor de 300 beste.

Thiem er nå nummer 106 i verden og har begynt å vise glimt at sitt tidligere nivå.

Rune, på 9.-plass på verdensrankingen, møter vinneren av kampen mellom Matteo Berrettini og Francisco Cerundolo.

Casper Ruud er også videre etter 7-5 og 7-6 over nederlandske Botic van de Zandschulp.

Rune deltar også i doubleturneringen. Han har kommet til kvartfinalen med topp 10-spiller Taylor Fritz.

Turneringen sendes på Discovery+.

