Nancy Faeser truer med innreiseforbud for russiske og belarusiske idrettsutøvere.

Tysk minister truer russiske idrettsutøvere med innreiseforbud

Russiske idrettsutøvere kan bli utestengt fra å komme inn i Tyskland, selv om de har lov til å delta i sportsarrangementer av de forskjellige forbund.

NTB

Det truet den tyske innenriksministeren, Nancy Faeser, med i et intervju med mediekonsernet Funke, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Kunngjøringen kommer etter at Den internasjonale olympiske komité (IOC) i mars presenterte en rekke nye anbefalinger for å gjøre det mulig for russiske og belarusiske idrettsutøvere å delta i internasjonale arrangementer og mesterskap igjen.

– Land som holder store idrettsarrangementer er ikke maktesløse. Med utstedelse av visum kan de kontrollere om russere faktisk kan delta, sa innenriksministeren og fortsatte:

– Vi kan handle deretter når vi arrangerer internasjonale konkurranser i Tyskland. Vi vil alltid opptre med et klart standpunkt.

Flere land har advart mot å tillate russiske og belarusiske idrettsutøvere tilbake i internasjonale konkurranser.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og ministere fra 34 andre land publiserte i februar en erklæring der de uttrykte bekymring over at IOC vurderer å slippe til utøvere fra Russland og Belarus igjen.