EKSPERT: Marit Bjørgen nyter sol hjemme i Oslo om dagen, men til vinteren skal hun snakke om langrenn på Viaplay.

Marit Bjørgen med ny jobb: Lover både ris og ros

HOLMENKOLLEN (VG) Marit Bjørgen (43) blir langrennsekspert på Viaplay. Hun har en klar oppfordring til utøverne.

Marit Bjørgen nyter sol og sommer hjemme på Oslos tak over Holmenkollen. Barnesykler og aktivitetsutstyr står ved inngangsdøra, sønnene Marius og Ola løper rundt.

Men når snøen faller er Bjørgen klar for nye utfordringer.

– Jeg følger med, jeg brenner for idretten min. Jeg har lyst til å prøve, sier Bjørgen om rollen som langrennsekspert på TV.

Sammen med Maiken Caspersen Falla og Hans Christer Holund, som la opp i vår, overtar hun etter Martin Johnsrud Sundby. Han har gitt seg. Selv om Bjørgen er kjent for å være snill og omsorgsfull, så lover hun at i rollen som langrennsekspert så blir det ærlige tilbakemeldinger.

– Det er viktig å gi både ris og ros, og å være kritisk når ting dukker opp. Jeg vet fra jeg selv var aktiv at for å engasjere publikum, så må du stille de kritiske spørsmålene. Det er viktig for interessen, sier Bjørgen.

HVILEPULS: Hjemme på Voksenkollen forbi Holmenkollen har Marit Bjørgen slått seg ned med to sønner og samboeren Fred Børre Lundberg.

Det er fem år siden hun la opp. Hun stusser nesten litt når hun selv sier det, før hun slår fast at tiden flyr. 43-åringen holder seg i form, og løp maraton i fjor. Tiden kan du se her.

– Langrennsløperne må tenke over at om sporten vår skal leve, så er det kjempeviktig at de må by på seg selv, det er en del av jobben. De må vise gledestårer, triste tårer, litt banning og frustrasjon, sier Bjørgen engasjert til VG over en kopp svart kaffe ved eget kjøkkenbord.

Hun opplevde hele spekteret selv. Fra eventyrlig VM-suksess, via en formidabel nedtur, til en spektakulær gjenreisning i OL 2010. Da hun la opp i 2018 var hun tidenes mestvinnende vinterolympier.

43-åringen har 20 års erfaring fra landslag. Hun mener langrennssporten må ta innover seg konkurransen fra andre idretter. Norge leverer stort for tiden i golf, tennis, friidrett og fotball med Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard som verdensstjerner.

– Langrenn står sterkt i Norge. Snart er det VM i Trondheim, det tror jeg vil være med å skape stor interesse. Vi har Klæbo og Skistad. Men det er viktig at løperne er med og bidrar til å skape interesse. De må by på seg selv, med oppturer og nedturer, det skaper følelser hos folk, sier Bjørgen.

Hun skal jobbe mest fra Viaplays studio i Oslo, men skal ut på tur noen verdenscuphelger med blant andre Niklas Dyrhaug.

– Hva irriterte deg med ekspertene da du var aktiv?

– Jeg var forbannet fordi jeg syns de synset for mye uten å vite, det var frustrerende. Men det var for å skape interesse også, de måtte si noe spennende. Jeg har ikke fasiten, men jeg har kunnskap og vet mye om hva som foregår internt, før konkurranser og etter, svarer Bjørgen.

Verdenscupen starter i finske Ruka om drøyt fem måneder.