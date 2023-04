Dallas Stars vant 4–0 i den femte kampen i første sluttspillsrunde mot Minnesota Wild.

Marerittkamp for Zuccarello og Wild – nå kan sluttspillsdrømmen ryke

Det brenner et blått lys for Mats Zuccarello og Minnesota Wild om de skal ta seg videre i kampen om Stanley Cup-trofeet. Natt til onsdag gikk de på et nytt tap.

Da vant Dallas Stars 4–0 i American Airlines Center. Stars leder nå 3–2 i kamper og har dermed matchball i den første sluttspillrunden som spilles best av sju kamper.

Wild fikk en tung start på kampen da Marcus Foligno fikk matchstraff etter 2 minutter og 14 sekunders spill. 31-åringen ble sendt i dusjen etter at dommerne hadde vurdert en knetakling på video. De hvitkledde gjestene måtte i tillegg spille i undertall i fem minutter.

Effektivt Stars

Kun åtte sekunder senere sto det 1–0 da Tyler Seguin lirket inn pucken. Dette var Seguins fjerde mål i overtall på de fem kampene lagene har møttes så langt i sluttspillet.

Da det var spilt litt over 10 minutter måtte Wilds Jake Middleton ta turen i utvisningsboksen for en krysstakling.

Nok en gang var Stars effektive i overtallet. Etter 17 sekunder kunne Jason Robertson øke ledelsen for hjemmelaget til 2–0 da han fyrte av et håndleddsskudd mellom beina på Wild-keeper Filip Gustavsson.

Det ble ingen flere mål i den første perioden, men heller ikke den andre perioden startet bra for Wild. Da det var spilt 1 minutt og 19 sekunder av perioden var Mason Marchment på plass og økte ledelsen til 3–0.

Etter dette jevnet kampen seg noe ut, men Wild klarte aldri å få pucken inn bak Stars keeper Jake Oettinger som holdt nullen i sin andre sluttspillkamp i karrieren.

Spikeren i kista

Med fem minutter igjen å spille av kampen tok et desperat Wild ut Gustavsson av målet for å spille med en mann mer, men det ga Stars-spiller Ty Dellandrea en mulighet til å sette spikeren i kista. Med 3.57 igjen å spille satte han pucken i det åpne målet.

Dermed er Zuccarello og Wild nødt til å vinne når lagene møtes til den sjette kampen i sluttspillserien i St. Paul natt til fredag. Hvis ikke er drømmen om Stanley Cup-trofeet knust for i år. Wild har ikke gått videre fra første runde i NHL-sluttspillet siden 2014/15-sesongen.