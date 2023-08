Harry Kane er på plass i München.

Tysk legende hardt ut mot Kane-kjøpet: − Ikke verdt 100 millioner euro

Den tidligere Bayern München-stjernen Steffen Effenberg fyrer løs mot klubbledelsen etter kjøpet av Harry Kane.

Lørdag formiddag bekreftet Bayern og Tottenham Kane-overgangen. Den engelske landslagsspissen skal ha hatt en prislapp på 100 millioner euro pluss tilleggsutbetalinger, tilsvarende rundt 1,3 milliarder norske kroner.

– Bare på grunn av sin alder, han har akkurat fylt 30, er han egentlig ikke verdt 100 millioner lenger, skriver den tidligere Tyskland-stjernen Effenberg i sin spalte for nyhetsportalen t-online.

Harry Kanes kontrakt med Tottenham hadde kun varighet i ett år til. Da kunne han gått gratis til en ny arbeidsgiver.

– Det viser behovet Bayern hadde og presset som forelå med tanke på å få inn en toppspiss. Det viser også at mange ting har gått galt tidligere, skriver Effenberg.

Bayern solgte Robert Lewandowski til Barcelona i fjor og erstattet ham ikke. Klubben halte likevel i land en ny Bundesliga-tittel.

Til tross for prisen tror Effenberg at Kane-overgangen vil være bra for Bundesliga.

– Tilskuerne vil nå komme til stadionene fordi de vil se Harry Kane, skriver han.

Kane fikk sin debut for Bayern da klubben røk 0–3 for Leipzig i den tyske supercupen lørdag kveld.