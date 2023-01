ROMANTISK LØKE: Frank Løke vil ha med seg kjæresten Helén (t.v.) på sitt neste store prosjekt.

Løke avslører sitt neste store stunt: − Klar for å fryse

Nå vil Frank Løke (42) gjøre som selveste Roald Amundsen – med kjæresten Helén Oterhals (27) på laget.

Løke var en av verdens beste håndballspillere, men er i ferd med å huskes for veldig mye annet enn prestasjonene på banen.

– Jeg har bestemt meg nå, men det kreves mye planlegging og skjer ikke før i 2024, svarer Løke til VG på spørsmål om hva som blir «det neste store prosjektet» etter at han besteg Mount Everest i 2021, og ble tredje nordmann på toppen av K2 i fjor.

Det er litt over 111 år siden Roald Amundsen ledet den første ekspedisjonen som nådde Sydpolen i desember 1911. Nå vil den tidligere håndballspilleren bokstavelig talt gå i Amundsens fotspor.

– Jeg har lest historiene om de norske superheltene Amundsen og Fridtjof Nansen. Det å kopiere Amundsen går ikke, for vi lever i en helt annen tid nå og har bedre utstyr og mye mer kunnskap, sier Løke og legger i kjent stil til:

– Jeg er klar for å fryse, og der er jeg veldig god! Jeg lyst til å lage en kopi av teltet Amundsen brukte. Da får jeg kjenne litt ekstra på det, men jeg kommer til å ha med meg et moderne reservetelt også.

Det kan komme godt med, for gjennomsnittstemperaturen på Sydpolen varierer fra minus 45 til minus 65 grader ...

«EVENTYRER»: Frank Løke avbildet i forbindelse med et VG-intervju i 2022. Den tidligere håndballspilleren vil nå gå i fotsporene til Roald Amundsen.

Løke vil ta utgangspunkt i Bay of Whales (Hvalbukta) akkurat som Amundsen gjorde det i oktober 1911.

Spiste hunder

– Det er mange som har vært på Sydpolen, men det er ikke så mange som har tatt ruten til Amundsen. Det er helt uaktuelt med «jukseturen» der man slippes av på platået og bruker tre uker inn. Jeg skal opp isbreen og ha de 2000 høydemeterne med en pulk på 150 kilo, sier Løke bestemt.

Alle dyreelskere kan puste lettet ut, for Løke har ingen planer om å kopiere Amundsens bruk av hunder.

Amundsen hadde med seg 52 grønlandshunder, men slaktet et stort antall av dem på vei til Sydpolen. De ble spist av både mannskap og gjenlevende hunder og ble sett på som et viktig taktisk trekk for at ekspedisjonen ble vellykket.

– Jeg spiser ikke bikkjer, altså. Jeg er villig til å gå langt for å nå målene mine, og gir meg aldri. Men jeg tærer heller ekstra på fettlageret mitt enn å spise hundekjøtt, slår Løke fast.

Info Frank Løke Født 6. februar 1980 (42 år).

Tidligere håndballspiller for Runar, Post Schwerin, FCK, Flensburg-Handewitt, Grasshopper, ZMC Amicitia Zürich, RK Zagreb, TuS N-Lübbecke, Drammen HK.

Har 186 landskamper som strekspiller for Norge.

Er bror av Lise Løke og Heidi Løke, som også har spilt, og spiller, håndball på toppnivå.

Besteg Mount Everest i 2021 og K2 i 2022. Vis mer

«Kjærestetur»

Nå er han i gang med å finne et team han kan reise til Sydpolen sammen med. Han sier at han selv ikke orker å ende opp med hovedansvaret for all planlegging og logistikk, men at han håper å kunne bli del av et lag med rutinerte folk.

Det blir uansett ikke noe «one man show», og det blir helt uaktuelt å gjøre som Erling Kagge i 1992/93 da han gikk alene på Ski til Sydpolen.

– Det er helt uaktuelt. Jeg har hatt dialog med noen, men vil ikke komme med navn ennå. Jeg vil ha med meg folk som har peiling, for det trenger jeg.

– Jeg håper også at kjæresten min blir med, selv om hun ikke er like glad i å fryse som meg, flirer Løke.

NYE MÅL: Frank Løke poserer fornøyd med kjæresten Helén Oterhals, og avslører sine nye planer.

Løkes kjæreste er vernepleieren Helén Oterhals og allerede til våren skal hun bli med Løke på en annen stor utflukt.

– Helén og jeg tar med oss eldstedatteren min til Mount Everest og skal gå «basecamp»-turen der. Den tar omtrent tre uker, og er fantastisk fin. Planen er også å møte teamet som hjalp meg opp K2, forteller Løke.

Nytt fjell

For han er altså ikke helt ferdig med fjell. Uten noe særlig erfaring kom han seg opp verdens høyeste fjell Mount Everest på 8849 meter i 2021, og i juli i fjor ble han den tredje nordmannen i historien til å bestige fryktede K2.

– Jeg har faktisk seriøst tenkt til å ta et nytt fjell når jeg først er i Antarktis. Vinson Massif er 4892 meter og en del av «Seven Summits», og det er klart det frister. Så får vi se om det frister like mye etter at jeg har vært på Sydpolen.

