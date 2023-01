Martin Røymark går over ende mellom Sparta-spillerne Marcus Fagerudd og Paulius Gintautas i torsdagens toppkamp. Senere scoret han Vålerengas vinnermål.

Vålerenga vant toppkampen – hjemmelagene herjet

Martin Røymark ble matchvinner da Vålerenga vant 3-2 i en spennende toppkamp mot Sparta i eliteserien ishockey. Hjemmelagene fikk full poengpott torsdag.

NTB-Polaris

Stavanger er fortsatt serieleder med tre poengs luke etter 7-1-seier over Lillehammer, mens Vålerenga nå er alene på 2.-plass tre poeng foran Sparta, som har to kamper færre spilt enn de to første.

Vålerenga tok ledelsen tre ganger mot Sparta, som utlignet de to første gangene. Bare 22 sekunder etter Sebastian Selins 2-2-mål i overtall var Røymark frampå og satte inn det som ble vinnermålet.

Sparta var svært misfornøyd med straffeavgjørelsen som ga Mika Partanen anledning til å gjøre 2-1. Gjestene fikk også en scoring annullert i siste periode, da Henrik Knold pirket inn pucken etter at keeper Mitchell Gillam hadde lagt leggskinnet og hansken over den.

Med billettpris på 1 krone var det 5249 tilskuere i Jordal Amfi.

Thomas Berg-Paulsen, Dan Kissel og Markus Søberg scoret to mål hver da Stavanger kjørte over Lillehammer.

Storhamar, Frisk og Stjernen er alle ett poeng bak Sparta etter å ha tatt tre poeng hver. Austin Cangelosi scoret tre mål da Stjernen slo tabelljumbo Grüner 9-3, David Booth og Samuel Solem to hver da Storhamar slo Manglerud Star 9-1, mens Frisk slo Ringerike 4-2.