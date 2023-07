Styremedlem Jimmy Dunne (t.h) måtte forklare PGA-tourens golfpakt med den saudifinansierte LIV-touren i Senatet tirsdag. Han hadde med seg PGAs visedirektør Ron Price (t.v.).

PGA-topper refset i Senatet

PGA-tourens ledelse fikk hard kritikk da samarbeidsavtalen med Saudi-Arabias investeringsfond ble tema for en egen høring i det amerikanske senatet.

NTB

Tirsdagens seanse ble holdt litt over en måned etter at golfpakten mellom PGA-touren og saudifinansierte LIV Golf ble kjent. Også europatouren sluttet seg til avtalen.

PGAs visedirektør Ron Price og styremedlem Jimmy Dunne møtte opp i kongressen for å forklare seg. Spørringen ble ledet av demokraten Richard Blumenthal, og han var svært tydelig på hva han mente om saken.

– Dagens høring handler om mye mer enn bare golf. Den handler om hvordan et brutalt og undertrykkende regime kan kjøpe seg til innflytelse, og til og med ta over en elsket amerikansk institusjon, bare for å rense sitt offentlige image, sa Blumenthal.

Senatoren fra delstaten Connecticut la til at han føler seg forrådt av PGA-toppene.

Den demokratiske senatoren Richard Blumenthal ledet høringen om samarbeidsavtalen mellom PGA-touren og LIV Golf.

– Dette er et regime som har drept journalister, fengslet og torturert kritikere, fostret krigen i Jemen og støttet andre terroraktiviteter, sa Blumenthal.

PGA-touren var en skarp motstander av LIV-touren helt fram til partene brått gikk sammen om å danne et kommersielt datterselskap. Dunne avslørte under høringen at Saudi-Arabias investeringsfond (PIF) bidrar med «et betydelig beløp» i prosjektet.

– Det er over 1 milliard dollar, sa han da han ble bedt om å være mer presis.

Summen tilsvarer over 10 milliarder kroner. Dunne understreket at den kontrollerende andelen ikke vil være i saudiarabiske hender.