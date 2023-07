Isak Hansen-Aarøen (18) imponerte da Manchester United spilte mot Leeds på Ullevaal stadion, og bidro til en 2–0 seier med et målgivende pasning.

Erik ten Hag, Manchester Uniteds manager, skrøt av Hansen-Aarøen etter kampen, og bemerket spillerens "skanning" ferdigheter, en term for evnen til å danne seg et overblikk over spillet.