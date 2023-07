BRASILS NYE SJEF: Fluminense-trener Fernando Diniz.

Brasil ansetter landslagssjef på ettårskontrakt – venter på Ancelotti

Fluminense-trener Fernando Diniz (49) er ansatt som Brasils nye landslagssjef, samtidig som Det brasilianske fotballforbundet (CBF) er helt åpne om at de vil ha Carlo Ancelotti (64) inn som landslagssjef foran VM i 2026.

CBF bekreftet ansettelsen av Diniz på sine hjemmesider tirsdag kveld, der de skriver at han har signert en kontrakt på tolv måneder som begynner etter VM-kvalifiseringskampene i september.

Leder i CBF, Ednaldo Rodrigues, sier til brasilianske TV Globo at planen er at Diniz skal lede laget frem til Carlo Ancelotti tar over. Italienerens kontrakt som Real Madrid-manager går ut sommeren 2024.

Ancelottis har ikke bekreftet at han har inngått noen avtale med det brasilianske forbundet. Rodrigues beskriver Diniz' spillestil som «nesten lik som den til treneren som tar over etter Copa América, Ancelotti», sier Rodrigues.

– Vi kaller ham ikke en midlertidig landslagssjef. Han skal komme inn og lede overgangen over til Ancelotti, sier Rodrigues.

REAL MADRID-MANAGER: Carlo Ancelotti har ledet den spanske storklubben siden sommeren 2021.

Diniz beholder jobben som Fluminense-trener, og slutter seg kun til landslaget i forbindelse med VM-kvalifiseringen og under Copa América som spilles fra 20. juni til 14. juli 2024.

Han erstatter U20-landslagssjef Ramon Menezes, som har ledet laget på midlertidig basis i privatlandskamper i år. Det har gitt tap i to av tre kamper.

Brasil har fortsatt ikke ansatt noen langtidserstatter for Tite, som gikk av etter å ha røket ut mot Kroatia i kvartfinalen i Qatar-VM i desember.

Diniz skal presenteres på en pressekonferanse i Rio de Janeiro onsdag. Hans første kamp blir i VM-kvalifiseringen hjemme mot Bolivia 7. september. Blant de andre kampene han skal lede Brasil i, er hjemme mot regjerende verdensmester Argentina i november.