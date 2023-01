REAGERTE: Buffalo Bills-spillerne holder seg til hodet og ber for lagkameraten Damar Hamlin som fikk hjertestans på banen natt til tirsdag.

NFL-spiller fikk hjertestans på banen – i kritisk tilstand

Buffalo Bills-spilleren Damar Hamlin (24) kollapset på banen under en kamp mot Cincinnati Bengals natt til tirsdag norsk tid. Tilstanden hans er kritisk.

I en oppdatering tirsdag morgen melder laget til Hamlin at han fikk hjertestans, og at hjerterytmen hans ble gjenopprettet igjen før han ble fraktet av banen.

Det var midt i første periode at forsvarsspilleren taklet Bengals-receiver Tee Higgins, men Hamlin kom seg på beina og justerte ansiktsbeskyttelsen sin før han så falt bakover og lå livløs på bakken.

24-åringen ble raskt omringet av spillere fra begge lag, som stilte seg raskt opp for å skjerme Hamlin fra TV-kameraene og publikum, som de danske spillerne gjorde for Christian Eriksen under EM i 2021.

Det ble utført hjerte-lunge-redning på Hamlin før han ble kjørt til sykehuset University of Cincinnati Medical Center i en ambulanse. Kampen ble deretter stanset. Den er nå utsatt på ubestemt tid.

– Han er nå bedøvet og er oppført som i kritisk tilstand, skriver Buffalo Bills på sin Twitter-konto rett før klokken 08 norsk tid.

Ambulansen var på plass fire minutter etter kollapsen. Seksten minutter etter kollapsen ble han fraktet bort i ambulanse.