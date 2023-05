Michael Rottensteiner er alpinguttas nye sjef. Han var tidligere hovedtrener for teknikklaget.

Rottensteiner ny sjef for alpingutta

Østerrikske Michael Rottensteiner går fra å være sjef for teknikklaget til å ta over Steve Skaviks tidligere jobb som sjef for herrelandslaget i alpint.

Det bekrefter sportssjef Claus Ryste til NTB.

– Det blir ikke en stor endring, men det er en endring, sier Ryste.

Han opplyser samtidig at en ny person blir rekruttert inn på teknikklaget.

– Hovedtyngden av utøverne er på teknikklaget. Det blir kanskje litt annerledes enn det Steve var, men sånn er det alltid.

I april ble det kjent at Steve Skavik måtte gi seg som sjef for herrelandslaget. Skavik var teknisk trener for de norske alpinstjernene Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus på 1990- og 2000-tallet. I 2019 tok han over som landslagssjef for gutta.

TIDLIGERE TRENER: Steve Skavik.

