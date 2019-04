SAMME SKJEBNE: Julie Helgesen Ramsey ble rammet av kreft to år etter at moren Tone fikk påvist sykdommen. Her er de to i Oslo i forbindelse med en undersøkelse av Julie i fjor høst. Foto: Gøran Bohlin

Taekwondo-Julie (19) med gladmelding – endelig kreftfri

Julie Helgesen Ramsey (19) var en lovende taekwondoutøver da hun fikk påvist en sjelden kreftsykdom i fjor sommer, to år etter at moren Tone hadde fått en annen kreftdiagnose. I påsken ble hun erklært frisk av legene.

Nå nettopp







– Jaaaaa, det stemmer. Jeg er frisk nå. MR -og CT-undersøkelsene viser at det ikke er levende kreftceller igjen, bekrefter Julie Helgesen Ramsey overfor VG mens hun er på sykehuset for å få fjernet et kateter.

Det er «siste greie». Etter dette skal hun inn til rutinekontroll hver tredje måned. Cellegiftkurene ble avsluttet i februar. I mars var hun gjennom en siste operasjon, som egentlig «var utenom planen» etter at legene ikke var fornøyd med den opprinnelig siste.

VG intervjuet henne og moren Tone Helgesen Ramsey (47) i november i fjor:

– Jeg fikk beskjeden tirsdag i forrige uke, mens jeg sto slalåm og grillet hos besteforeldrene mine i Nord-Norge. Det var mamma som ble oppringt (fra sykehuset), og hun ringte meg – skrikende. Da gjorde jeg det også, forteller Julie Helgesen Ramsey.

Dagen etter publiserte hun dette på Facebook – her et utdrag:

«WORTH THE WAIT»

I can finally say i am CANCER FREE !!!!

This picture describes exactually what i feel, fuck cancer!!!

It is almost weird to say that i am completely healthy, not one fucking cancercell left in me!!!!!

This is a feeling I can't even explain, a happiness that will last a really long time! I cannot thank all of you who have supported me and been there for me, on good and bad days through this chapter.

Now i can start living life like i have used to!

På spørsmål fra VG om hun hadde trodd hun ville få en positiv beskjed, svarer hun at hun ikke hadde forventninger. Hun var forberedt på å bli overrasket og skuffet. Etter den siste operasjonen ga legene beskjed om at de ville ringe i løpet av to til tre uker. Det tok fem uker før det skjedde.

BLE FRISK: 18. oktober i fjor var Julie Helgesen Ramsey til PET-skanning ved Radiumhospitalet i Oslo. Nå er hun erklært frisk fra sin sjeldne kreftsykdom. Foto: Gøran Bohlin

– Det var nervøs venting. Jeg ble urolig. Stresset. Lurte på om noe var galt, innrømmer Julie Helgesen Ramsey.

Hun forteller et det etter forholdene går bra med moren. Hun går på livsforlengende medisiner. Det vil si cellegiftkurer. For øyeblikket har hun fri dette en måned fordi Julies lillebror Jacob skal konfirmeres i vår. Julie er inne i sitt siste år ved en videregående skole i Trondheim. Onsdag er dagen for «russedåp». Hun er skolens russepresident.

Når det gjelder taekwondo-treningen, tar hun den «dag for dag». Nå er det først og fremst skole og russetiden som gjelder. Hun har en plan for treningen. Den starter etter russetiden.

– Det er mye styrke og kondisjon. Jeg må tilbake fysisk. Det er vanskelig å sette en tidsplan for det. Jeg vet ikke hvordan kroppen min vil reagere, sier hun.

Hun har ingen muskler, som hun uttrykker det. Det er litt rart. Hun har gått en del opp i vekt, men det er «mest flesk». Hun har måttet velge sine kamper med hensyn til alt hun har vært gjennom. Hun har ikke lagt vekt på det siste.

Publisert: 24.04.19 kl. 10:43