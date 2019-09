TOPPSCORER: Torgeir Børven er eliteseriens toppscorer med 15 mål på 20 kamper. Her fra 1–1-kampen mot KBK på Kristiansund Stadion i august. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB Scanpix

Toppscorer Børven: – Jeg tenkte at dette blir en tung sesong

SKIEN (VG) Etter bare fem mål forrige sesong ble Torgeir Børven (27) drillet som indreløper store deler av sesongoppkjøringen. En plutselig skade endret alt.

– Jeg hadde nok blitt ekstra godt trent, sier Børven til VG og gliser.

Det har endelig løsnet igjen for mannen som nå er Eliteseriens toppscorer med 15 mål. Det meste har gått på skinner for både Odd og Torgeir Børven denne sesongen, men hvis vi spoler tilbake til februar i år var det ikke en gang planen at Børven skulle spille spiss i årets sesong.

Etter fem mål i 2018 ble han drillet som indreløper etter å ha vært spiss hele karrieren. Hvordan det var fortalte han først om i P3-podcasten «Heia Fotball» forrige uke. Der sier han blant annet at han ikke var «i nærheten som spiss».

– Fy faen, jeg er glad for å spille spiss

– Han (trener Dag-Eilev Fagermo journ.anm) pakket det litt inn og prøvde meg som indreløper i stedet for å si jeg ikke var i nærheten som spiss. Men jeg tenkte at det var bedre å spille enn å sitte på benken uansett, selv om jeg gruet med litt til returløpene og diverse. For det er mye som kommer med den indreløperrollen. Jeg tenkte at den jobben får eg bare ta, men da jeg spilte indreløper i en treningskamp mot CSKA Moskva tenkte jeg «fy faen, dette blir en tung sesong», sier Børven i podcasten og fortsetter:

– Jeg hadd tre touch på ballen og hang etter som et slips. Det var så tungt. Jeg var ikke veldig optimistisk.

Men i samme kamp som Børven løp seg i hjel som indreløper mot den russiske klubben skade spiss Andreas Helmersen, som var lånt ut fra fra Rosenborg, kneet. Den skadet førte til at Børven ble sendt tilbake på topp.

– De flyttet meg opp igjen og da tenkte jeg «fy faen, jeg er glad for å spille spiss. Nå må jeg levere, for jeg skal faen ikke ned igjen».

HYLLEST: Torgeir Børven tar imot en god klem fra Dag-Eilev Fagermo etter 2–1-seier mot Strømsgodset hjemme på Skagerak Arena. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– Bedre enn forventet

Og levere det har han gjort. Han har hatt sin beste sesong i Eliteserien og har scoret 15 av Odds 31 mål. Når VG møter ham etter 3–1 hjemme mot Bodø/Glimt, forteller han om hvordan sesongen kunne ha blitt - om Helmersen aldri hadde skadet seg og da med Børven som indreløper.

– Det hadde nok blitt en god sesong om jeg hadde spilt indreløper, men det er tungt å starte de første kampene i ny posisjon. Det var litt mye nytt på en gang, og jeg følte ikke helt at jeg fant rollen i de første kampene, sier spissen.

– Jeg har spilt indreløper noen kamper i Eliteserien også, og det har gått fint. Jeg tror det hadde blitt en bra sesong uansett, fortsetter han.

– Hadde du trodd det var mulig med en så god sesong da dere startet i vår?

– Jeg sa jeg skulle ha 15 målpoeng selv om jeg ble satt opp som indreløper. Jeg hadde troen på at jeg skulle være med og bidra. Men det har vært bedre enn forventet.

Det er ikke bare Børven som har hatt en strålende sesong - hele Odd-laget har også imponert gjennom sesongen, og ligger nå på tredjeplass i Eliteserien. Det er fire poeng opp til Bodø/Glimt og fem poeng opp til serieleder Molde. Børven har fortsatt troen på at Odd kan ta gull, men mener en ting må endres:

– Vi må opprettholde hjemmestatistikken, og vi må unngå å tape borte. Bortebane har vært akilleshælen. Nå har vi i hvert fall begynt å ta ett poeng borte, og det er et steg i riktig retning, sier han.

PS: Neste kamp for Odd er mot Viking borte søndag 15. september. Dette sa Børven etter den viktige seieren mot Glimt forrige runde:

