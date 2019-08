Magnus Carlsen i Sinquefield Cup. Foto: Lennart Ootes

Magnus Carlsen tryller igjen: Omspill om seieren

(Maxime Vachier-Lagrave-Magnus Carlsen 0–1) Først spilte han ni partier på rad med remis. Så reddet Magnus Carlsen (28) æren ved å vinne de to siste partiene sine i Sinquefield Cup. Nå kan han vinne turneringen!

I øyeblikket ligger det nemlig an til playoff om 1. plassen mellom nordmannen og kinesiske Ding Liren torsdag. Carlsen vant - tross svarte brikker - over Maxime Vachier-Lagrave. Ding spilte remis mot Shakhriyar Mamedyarov. Dermed blir det garantert et omspill med de to.

Men det kan også bli et omspill med tre spillere - hvis Sergej Karjakin vinner over Fabiano Caruana (det partiet pågår fortsatt).

Denne saken blir oppdatert etter hvert som partiene blir ferdige!

– Dette er litt surrealistisk! Men nå må jeg komme meg ned på jorden, for nå blir det spill også torsdag, fastslo Carlsen på arrangørens sending.

– Jeg trodde aldri dette skulle skje. Jeg er ikke bekymret for omspillet, smilte han.

Han kommer fra seier i syv turneringer på rad. Det så ille ut i St. Louis da han spilte remis etter remis. Men seier over Wesley So i parti nummer 10 og over Vachier-Lagrave i avslutningen onsdag, betyr at han får meget respektable 6,5 av 11 mulige poeng.

– Dette er nok et eksempel på at selv når han spiller for halv maskin, så er Magnus klart best i verden, sier sjakk-eksperten Tarjei J. Svensen, mannen bak nettstedet mattogpatt.no.

– For alle andre ville et resultat uten tap og med to seire være fantastisk. For Magnus er det spillemessig litt skuffende, men resultatmessig veldig bra. Han var aldri i tapsfare, men klarte heller ikke å skape særlig med vinstsjanser. Da sjansen dukket opp i de to siste rundene, grep han dem, fortsetter Svensen.

Magnus Carlsen har nå spilt 90 partier på rad uten å tape. Dette betyr at han har muligheten til å slå Mikhail Tals legendariske rekke med 95 partier uten tap fra 1973–1974.

Her kan du spille gjennom onsdagens partier

Det er tredje gang i år at Carlsen slår Vachier-Lagrave i siste runde av en stor turnering. Det skjedde også i Grenke-turneringen og i Kroatia. Men i begge disse hadde Magnus Carlsen hvite brikker. Onsdag hadde han svart - men vant likevel.

Opp mot trekk 20 begynte Carlsen å få et lite overtak. Litt senere var det total krise for Vachier-Lagrave.

– Hvordan skal han forsvare seg mot dette, undret den dyktige kommentatoren Yasser Seirawan.

– Dette er en fet idé fra Magnus, fortsatte hans kollega Jennifer Shahade.

– MVL er i dyp, dyp trøbbel, twitret den norske sjakkeksperter Tarjei J. Svensen.

Samtidig begynte det å kladde litt for Ding Liren mot Shakhriyar Mamedyarov.

– Han kan tape, konstaterte Yasser Seirawan.

Carlsens seier var klar etter 44 trekk.

– Stort spill av Magnus, fastslo Shahade på direkten.

Viswanathan Anand var med og kjempet om seieren helt til slutt, men var ikke fornøyd med eget spill:

– Om Magnus hadde hatt mine stillinger, så hadde han gjort +6. Jeg er virkelig flau over min egen teknikk, sa Anand på det offisielle intervjuet.

