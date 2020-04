SAMMENLAGTVINNERE: Aleksander Aamodt Kilde, Therese Johaug, Johannes Thingnes Bø og Maren Lundby tok alle sammenlagtseieren i verdenscupen. Foto: NTB Scanpix

Slik endte sesongen for skiidrettene

Det ble en brå sesongavslutning for de fleste vinteridrettene. Norge hadde likevel mange gode prestasjoner og flere sammenlagtvinnere i verdenscupene. Her er oversikten.

Langrenn

Etter rennene i Holmenkollen var det stopp for verdenscupen til langrennsløperne i år. Sesongen skulle etter planen bli avsluttet i USA og Canada, men ble til slutt avlyst på grunn av coronaviruset.

Det ble etterhvert et stort press på det internasjonale skiforbundet, FIS om å avlyse. Flere nasjoner inkludert Norge valgte å trekke seg, på grunn av frykt for pandemien som fortsatt herjer i verden.

Det betydde samtidig at verdenscupen sammenlagt, sprintcupen og distansecupen ble avgjort i Holmenkollen.

I kvinneklassen tok Therese Johaug en suveren seier i verdenscupen sammenlagt. Hun var over 800 poeng foran lagvenninne Heidi Weng. Russiske Natalia Nepryaeva tok tredjeplassen.

Johaug hadde en fantastisk sesong, i tillegg til seieren i verdenscupen sammenlagt, vant hun også distansecupen, Tour de Ski og nyvinningen, Ski Tour.

I sprint var det svenskene som bet best fra seg. Det ble nemlig blått og gult på de to øverste plassene i sprintcupen sammenlagt. Linn Svahn vant foran Jonna Sundling, mens slovenske Anamarja Lampic tok tredjeplassen. Beste norske ble Maiken Caspersen Fall med en femteplass i sammendraget.

Slik ble verdenscupen sammenlagt:

Verdenscupen sammenlagt kvinner 2019/2020 Therese Johaug, Norge (2508) Heidi Weng, Norge (1697) Natalia Nepryaeva, Russland (1356) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge (1289) Ingvild Flugstad Østberg, Norge (1110) Jessica Diggins, USA (1078) Ebba Andersson, Sverige (891) Sadie Maubet Bjornsen, USA (855) Krista Parmakoski, Finland (829) Teresa Stadlober, Østerrike (793) Øvrige norske:

13. Tiril Udnes Weng (755),

19. Ragnhild Haga (478),

24. Maiken Caspersen Falla (351),

26. Anne Kjersti Kalvå (320),

34. Lotta Udnes Weng (207),

36. Anna Svendsen (173),

38. Ane Appelkvist Stenseth (168),

39. Magni Smedås 151),

43. Julie Myhre (141),

58. Helene Marie Fossesholm (61),

60. Kristine Stavås Skistad (59),

64. Mari Eide (48),

66. Silje Øyre Slind (45),

68. Kari Øyre Slind (43),

70. Kathrine Rolsted Harsem (35),

74. Anikken Gjerde Alnæs (32),

76. Mathilde Myhrvold (29),

82. Silje Theodorsen (20),

86. Martine Engebretsen (16),

112. Hedda Østberg Amundsen (4),

117. Karoline Simpson-Larsen (3). Kilde: FIS Vis mer

Her klikker Linn Svahn etter en dårlig sprint:

I herreklassen var det en russisk bjørn som viste seg sterkest gjennom store deler av sesongen. Alexandr Bolsjunov vant verdenscupen sammenlagt foran Johannes Høsflot Klæbo og Pål Golberg. Russeren tok også seieren i distansecupen og Tour de Ski, men måtte se seg slått under Ski Tour etter å ha slitt med forferdelige ski på den siste etappen.

Sprintverden har i år som i fjor og året før der, og året før der, tilhørt Johannes Høsflot Klæbo. Han vant alle sprintrennene han stilte opp og vant sprintcupen sammenlagt for fjerde året på rad foran Erik Valnes og Pål Golberg.

Klæbo er nå bare en verdenscupseier bak Petter Northug og står med 37 seire etter årets sesong, flest seire har Bjørn Dæhlie med 46.

For de andre herreløperne har sesongen vært litt variert. Pål Golberg tok karrierens største triumf med sammenlagtseier i Ski Tour. Martin Johnsrud Sundby har slitt med en vond rygg store deler av sesongen, Didrik Tønseth fikk problemer etter at han løp EM i terrengløp i desember og Niklas Dyrhaug har hatt en svak sesong i combacket og ble vraket til neste års landslag.

Slik ble verdenscupen sammenlagt:

Verdenscupen sammenlagt herrer 2019/2020 Alexandr Bolsjunov, Russland (2221) Johannes Høsflot Klæbo, Norge (1726) Pål Golberg, Norge (1311) Simen Hegstad Krüger, Norge (1260) Sjur Røthe, Norge (1257) Iivo Niskanen, Finland (1221) Hans Christer Holund, Norge (954) Sergej Ustjugov, Russland (908) Emil Iversen, Norge (875) Dario Cologna, Sveits (649) Øvrige norske:

12. Erik Valnes (579),

18. Martin Løwstrøm Nyenget (408),

24. Sindre Bjørnestad Skar (347),

25. Martin Johnsrud Sundby (335),

27. Håvard Solås Taugbøl (294),

28. Finn Hågen Krogh (289),

31. Didrik Tønseth (250),

27. Jan Thomas Jenssen (208),

51. Pål Trøan Aune (106),

55. Eirik Brandsdal (101),

57. Gjøran Tefre (96),

67. Eirik Sverdrup Augdal (70),

74. Harald Astrup Arnesen (56),

78. Kasper Stadaas (45),

101. Vebjørn Turtveit (22),

109. Ole Jørgen Bruvoll (17),

112. Gaute Kvåle (16),

115. Niklas Dyrhaug (15),

115. Even Northug (15),

117. Mattis Stenshagen (14),

119. Daniel Stock (14),

128. Harald Østberg Amundsen (8),

136. Thomas Helland Larsen (5),

136. Fredrik Riseth (5). Kilde: FIS Vis mer

Se hvordan det klabber for russerne:

Alpint

Alpinistene fikk også en brå avslutning. Det skulle være verdenscupavslutning i italienske Cortina, men dette ble tidlig avlyst. Deretter ble Kranjska Gora stengt for publikum, før det senere ble avlyst. Også kvinnenes renn i Åre ble avlyst.

Dermed vant Aleksander Aamodt Kilde verdenscupen sammenlagt. Kampen om seieren stod til slutt mellom Kilde, franske Alexis Pinturault og Henrik Kristoffersen.

Selv om sammenlagtseieren glapp for Henrik Kristoffersen, plukket han med seg to andre kuler i verdenscupen. Han tok nemlig seieren i både slalåm-cupen og storslalåm-cupen.

Årets overraskelse sett med norske øyne er Timon Haugan. Oppdølingen tok en overraskende andreplass i slalåmrennet i Chamonix.

Adrian Smiseth Sejersted fikk en kort sesong etter at han falt stygt under kombinasjonen i Wengen i januar.

Kjetil Jansrud på sin side hadde en litt tyngre sesong, men på hjemmebane smiler det for alpinisten, som venter barn i sommer.

Slik ble verdenscupen sammenlagt:

Verdenscupen sammenlagt herrer 2019/2020 Aleksander Aamodt Kilde, Norge (1202) Alexis Pinturault, Frankrike (1148) Henrik Kristoffersen, Norge (1041) Matthias Mayer, Østerrike (916) Vincent Kriechmayr, Østerrike (794) Beat Feuz, Sveits (792) Mauro Caviezel, Sveits (669) Kjetil Jansrud, Norge (665) Thomas Dressen, Tyskland (602) Loic Meillard, Sveits (579) Øvrige norske:

21. Leif Kristian Nestvold-Haugen (337),

25. Sebastian Foss-Solevåg (297),

27. Lucas Braathen (284),

42. Rasmus Windingstad (171),

64. Adrian Smiseth Sejersted (129),

71. Timon Haugan (120),

82. Jonathan Nordbotten (76),

99. Fabian Wilkens Solheim (51),

133. Atle Lie McGrath (16),

151. Stian Saugestad (6),

155. Marcus Monsen (4). Kilde: FIS Vis mer

Det gikk litt tyngre for de norske kvinnene. Et lyspunkt var det likevel da Mina Fürst Holtmann tok sin første pallplass i storlalåmrennet i franske Courchevel. Fürst Holtmann ble også beste norske i verdenscupen sammenlagt med sin 20. plass.

På slutten av sesongen kom beskjeden om at Nina Haver-Løseth legger skiene på hylla.

Italienske Federica Brignone vant verdenscupen sammenlagt for kvinnene.

Se hele listen her:

Verdenscupen sammenlagt kvinner 2019/2020 Federica Brignone, Italia (1378) Mikaela Shiffrin, USA (1225) Petra Vlhova, Slovakia (1189) Corinne Suter, Sveits (837) Marta Bassino, Italia (817) Wendy Holdener, Sveits (791) Lara Gut-Behrami, Sveits (616) Michelle Gisin, Sveits (591) Viktoria Rebensburg, Tyskland (556) Ester Ledecka, Tsjekkia (503) Norske plasseringer:

20. Mina Fürst Holtmann (306),

23. Nina Haver-Løseth (290),

35. Kristin Lysdahl (188),

44. Thea Louise Stjernesund (136),

46. Kajsa Vickhoff Lie (128),

56. Maria Therese Tviberg (107),

80. Kaja Nordbye (38),

86. Kristina Riis-Johannessen (33),

105. Maren Skjøld (14),

117. Marte Monsen (5). Kilde: FIS Vis mer

Skiskyting

I skiskyting ble det spenning til siste slutt. I herrenes verdenscup ble det en kamp mellom to giganter, da Johannes Thingnes Bø og Martin Fourcade kjempet om seieren helt siste renn i finske Kontiolahti. Verdenscupen skulle egentlig blitt avsluttet i Holmenkollen, men der ble det avlyst som følge av coronaviruset.

Det ble til slutt nordmannen som stakk av med seieren sammenlagt, det til tross for at han stod over flere renn i forbindelse med at han skulle bli far.

Thingnes Bø vant i tillegg kula i fellesstart-cupen.

Før siste renn kom også beskjeden om at en av tidenes beste skiskyttere legger opp. Martin Fourcade avsluttet med seier i sitt siste renn på nøyaktig samme sted og dato som han vant sitt første verdenscuprenn.

Slik ble verdenscupen sammenlagt:

Verdenscupen sammenlagt herrer 2019/2020 Johannes Thingnes Bø, Norge (913) Martin Fourcade, Frankrike (911) Quentin Fillon Maillet, Frankrike (843) Tarjei Bø, Norge (740) Emilien Jaquelin, Frankrike (726) Simon Desthieux, Frankrike (672) Alexander Loginov, Russland (629) Benedikt Doll, Tyskland (613) Johannes Dale, Norge (576) Vetle Sjåstad Christiansen, Norge (566) Øvrige norske:

12. Erlend Bjøntegaard (495),

43. Sturla Holm Lægreid (115),

64. Lars Helge Birkeland (36),

65. Aleksander Fjeld Andersen (35) Kilde: IBU Vis mer

Se hvordan skiskyttergutta reagerte på Marius Skjelbæks parodi:

Også i kvinnenes verdenscup i skiskyting ble det spennende helt til siste renn. Kampen stod til slutt mellom Tiril Eckhoff og italienske Dorothea Wierer. Det ble Wierer som trakk det lengste strået til slutt og kunne innkassere sin andre totalseier på rad.

Eckhoff tok med seg seieren i jaktstart-cupen.

Slik ble verdenscupen sammenlagt:

Verdenscupen sammenlagt kvinner 2019/2020 Dorothea Wierer, Italia (793) Tiril Eckhoff, Norge (786) Denise Herrmann, Tyskland (745) Hanna Öberg, Sverige (741) Marte Olsbu Røiseland, Norge (597) Franziska Preuss, Tyskland (573) Ingrid Landmark Tandrevold, Norge (554) Julia Simon, Frankrike (551) Justine Braisaz, Frankrike (547) Lisa Vittozzi, Italia (528) Øvrige norske: 43. Karoline Offigstad Knotten (139), 51. Synnøve Solemdal (88), 52. Thekla Brun-Lie (77), 68. Emilie Ågheim Kalkenberg (41). Kilde: IBU Vis mer

Hopp

Maren Lundby ble historisk da hun for tredje året på rad tok hjem seieren i verdenscupen sammenlagt, noe bare Adam Malysz har klart før henne.

Det ble nemlig også for hopperne en brå avslutning, midt under konkurransen Raw Air ble hoppernes sesong avbrutt på grunn av coronaviruset. Dermed ble det ikke noe skiflyging hverken i Vikersund eller i Planica, der det også skulle vært VM. Også kvinnenes avslutning i Russland ble også avlyst.

I tillegg til triumfen i verdenscupen, tok også Maren Lundby seieren i Raw Air. Der fikk hun med seg lagvenninnen Silje Opseth på pallen, Opseth tok andreplassen i sammendraget.

Slik ble verdenscupen sammenlagt:

Verdenscupen sammenlagt kvinner 2019/2020 Maren Lundby, Norge (1220) Chiara Hoelzl, Østerrike (1155) Eva Pinkelnig, Østerrike (1029) Sara Takanashi, Japan (785) Katharina Althaus, Tyskland (617) Daniela Iraschko-Stolz, Østerrike (506) Nika Kriznar, Slovenia (497) Ema Klinec, Slovenia (496) Marita Kramer, Østerrike (475) Silje Opseth, Norge (472) Øvrige norske:

17. Anna Odine Strøm (237),

43. Thea Minyan Bjørseth (8). Kilde: FIS Vis mer

Det ble dramatisk under Raw Air på Lillehammer:

For de norske herrene gikk det ikke like bra i verdenscupsammendraget, der ble Marius Lindvik beste norske på syvendeplass.

Det gikk derimot bedre i Hoppuka, der Lindvik vant det tradisjonsrike Nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen og ble nummer to sammenlagt, bare slått av polske Dawid Kubacki.

Marius Lindvik tok også en pallplass i Raw Air, der ble han nummer tre bak polske Kamil Stoch og japanske Ryoyu Kobayashi. Norge vant også lagkonkurransen i Holmenkollen foran tomme tribuner.

Slik ble verdenscupen sammenlagt:

Verdenscupen sammenlagt herrer 2019/2020 Stefan Kraft, Østerrike (1659) Karl Geiger, Tyskland (1519) Ryoyu Kobayashi, Japan (1178) Dawid Kubacki, Polen (1169) Kamil Stoch, Polen (1031) Stephan Leyhe, Tyskland (917) Marius Lindvik, Norge (906) Peter Prevc, Slovenia (789) Daniel Andre Tande, Norge (721) Philipp Aschenwald, Østerrike (622) Øvrige norske:

12. Johann Andre Forfang (579),

17. Robert Johansson (503),

29. Robin Pedersen (181),

36. Thomas Aasen Markeng (80),

45. Anders Håre (35),

61. Halvor Egner Granerud (8),

64. Andreas Granerud Buskum (6). Kilde: FIS Vis mer

Se Lindviks seiershopp i Nyttårshopprennet:

Kombinert

Sesongens siste skirenn hadde allerede blitt avlyst før coronaepidemien satte inn. Snømangel i tyske Schonach gjorde sitt til at rennene i Holmenkollen ble de siste i årets sesong for kombinertgutta.

Der var Jarl Magnus Riiber fullstendig overlegen og satte ny rekord i antall seire i en sesong. Nordmannen gav seg ikke før han hadde tatt 14 seire.

Det er ikke bare i hoppbakken og skiløypa det smiler for kombinertløperen, også på hjemmebane går det bra. Riiber skal nemlig bli far senere i år.

Nordmennene har dominert i kombinert denne sesongen med flere som har tatt topplasseringer. Jørgen Graabak tok andreplassen i verdenscupen sammenlagt og Norge hadde de tre beste hopperne i årets sesong. Der Jarl Magnus Riiber var best, Jens Lurås Oftebro nummer to og Espen Bjørnstad nummer tre.

Slik ble verdenscupen sammenlagt:

Verdenscupen sammenlagt herrer 2019/2020 Jarl Magnus Riiber, Norge (1586) Jørgen Graabak, Norge (1106) Vinzenz Geiger, Tyskland (917) Jens Lurås Oftebro, Norge (790) Fabian Riessle, Tyskland (658) Espen Bjørnstad, Norge (606) Eric Frenzel, Tyskland (565) Ilkka Herola, Finland (564) Akito Watabe, Japan (449) Manuel Faisst, Tyskland (418) Øvrige norske:

18. Espen Andersen (206),

21. Magnus Krog (171),

22. Einar Lurås Oftebro (165),

30. Harald Johnas Riiber (81),

33. Lars Ivar Skårset (53),

39. Kasper Moen Flatla (36),

40. Simen Tiller (26),

41. Andreas Skoglund (24),

48. Sindre Ure Søtvik (7),

52. Leif Torbjørn Næsvold (3). Kilde: FIS Vis mer

Se skiløperne hylle Kongen:

03.04.20

