Tyskland: Fotball uten publikum til 31. august

Borussia Dortmunds nye spissyndling Erling Braut Haaland kan forberede seg på én ting: At det er helt stille på tribunen.

På onsdagens pressetreff kom det frem at Angela Merkel og den tyske regjeringen stenger for alle store arrangementer til 31. august, melder den tyske storavisen Bild.

Bayerns ministerpresident Markus Söder sa at Bundesliga ikke var et tema i dag.

– Sport og kultur har vi bestemt oss for å diskutere neste gang. Vi vil snart diskutere om kamper for tomme tribuner er mulig å gjennomføre, sa Bayerns ministerpresident Markus Söder.

Fotball med publikum er helt uaktuelt i Tyskland frem til 31. august. Haalands klubb har flest tilskuere i Europa på sine hjemmekamper. Signal Iduna Park har plass til 81.000.

– Når det gjelder store arrangementer frem til slutten av august: Det går ikke. Det kommer ikke til å skje, sa Söder.

Det er ni runder igjen av sesongen. Bayern München leder fire poeng foran Haalands Dortmund, med RB Leipzig på 3. plass.

Braut Haaland er bare 19 år, men var en maltyv allerede for mange år siden:

Ifølge Bild jobber DFL, som representerer Bundesliga og 2. Bundesliga, selv med sikkerhetstiltak for å kunne gjennomføre kamper for tomme tribuner.

Sjef for Bundesliga Christian Seifert forteller til New York Times at de har regnet ut at det trengs 240 personer til stede på hver kamp med spillere, trenere, medisinsk støtteapparat, dommerstaben og folk til TV-produksjonen.

DFL skal ha et møte 23. april hvor de ønsker å avgjøre veien videre. Tidligere har det vært snakk om oppstart i mai.

I Norge forbys kultur- og idrettsarrangementer til 15. juni. Hva som skjer etter det er ikke bestemt.

