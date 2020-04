SKUMMEL BUSINESS? Det spilles få fotballkamper etter coronautbruddet. Nå hevder noen av verdens fremste eksperter på kampfiksing at såkalte «spøkelseskamper» blomstrer. (Bildet har ingenting med saken å gjøre.) Foto: Kerstin Joensson / AP

Slik lures fotballtippere av «spøkelseskamper»

Tenk deg at du taper penger på en fotballkamp. Det du ikke vet, er at alt er juks: Kampen har aldri funnet sted. Den finnes ikke.

Nå nettopp

Slike «spøkelseskamper» blomstrer nå på grunn av coronaviruset, hevder noen av verdens fremste eksperter på kampfiksing, som VG og den danske avisen Politiken har vært i kontakt med.

– Jeg har kilder som er helt fra seg over situasjonen i Russland. Det handler både om vanlig kampfiksing og spøkelseskamper. Men årsaken er den samme. Bettingmarkedet er desperate etter produkter, sier kanadiske Declan Hill, forfatter og foredragsholder om kampfiksing.

Kampene han snakker om tilbys også av store internasjonale spillselskaper som mange norske kunder benytter seg av. Unibet forteller i denne saken hvordan de nylig annullerte spill fordi en kamp aldri skal ha blitt spilt.

Ukraina: Det er torsdag 26. mars og Francesco Baranca sitter på kontoret sitt Kiev. Corona-epidemien preger nyhetsbildet over hele verden og internasjonal idrett ligger brakk.

Etikksjefen i det ukrainske fotballforbundet forteller om et varsel denne dagen:

Flere bookmakere melder om uvanlige innsatser på en vennskapskamp mellom to sjettedivisjonsklubber sørøst i landet. Klokken var 13.35 da det første varselet kom. Så kommer det to til i løpet av noen få minutter. Noe skurrer i oppgjøret mellom FC Berdyansk og Tavria.

– Dette ga den første antydningen om at vi hadde å gjøre med en fikset kamp. De spiller i sjettedivisjon, som er lavere enn amatørnivå. Helt vanlige mennesker kan delta, sier Francesco Baranca til VG og Politiken.

les også Kampfiksing-ekspert etter corona: – Sverige er en katastrofe

Flere internasjonale spillselskaper tilbyr odds på denne treningskampen, på amatørnivå, sørøst i Ukraina. Det samme gjør Danske Spil, mens Norsk Tipping og Svenska Spel har holdt seg unna.

Markedet har tørket inn som følge av coronaepidemien. Selskapene har få fotballkamper å tilby kundene sine.

– Ifølge rapportene fra kampen, så endte den 1-5 etter en målløs førsteomgang. Før kampstart hadde bookmakerne mottatt store spill på nettopp det sluttresultatet. Det var ville spill på det asiatiske markedet, forteller Baranca i dag.

ETIKK-TOPP I UKRAINA: Francesco Baranca. Foto: Det ukrainske fotballforbundet

Det er i seg selv alarmerende. Men også coronaepidemien fikk ham til å undersøke saken nærmere: For i Ukraina ble det nylig innført forbud mot å være samlet flere enn ti personer på samme sted.

Hvordan kunne man da gjennomføre en fotballkamp i landet?

Baranca sier han tok kontakt med den regionale dommerkomiteen for å høre hva som foregikk. De hadde ikke hørt om noen kamp, sa de, før han ba lederen i den aktuelle fotballkretsen om å kontakte klubbene.

– Svaret deres var klart: De hadde slett ikke spilt fotball. De var ikke engang samlet, siden landet hadde stengt ned all idrettsaktivitet. Spillerne var i deres hjembyer sammen med familiene sine, forteller Baranca til VG og Politiken.

Han sier han deretter oppdaget flere andre treningskamper mellom lag på et svært lavt nivå i Ukraina. Samt en Facebook-side som var opprettet i navnet til FC Berdyansk bare fem dager tidligere. Og en nettside til den regionale fotballkretsen, som annonserte fire andre kamper de neste dagene.

les også Her spilles det fortsatt foran publikum: – De kan vaske hendene

Tilsynelatende, vel å merke. For fotballkretsen skal bestemt ha avvist at det var deres nettside.

– De kriminelle bakmennene jukset ved å endre én bokstav i adressefeltet for å kunne reklamere for kampene. Det samme skjedde med Facebook-siden til fotballklubben: Det ble gjort for å få det til å se offisielt ut, slik at bookmakerne ville ta kampen inn i programmet sitt, mener Francesco Baranca.

Hamar: Norsk Tipping tilbød aldri spill på den ukrainske kampen, i motsetning til søsterselskapet sitt i Danmark.

Selskapet er likevel kjent med problematikken rundt spøkelseskamper, eller «ghost games», som det heter internasjonalt.

– Jeg kan ikke garantere at en spøkelseskamp ikke har vært del av porteføljen vår noensinne, men jeg kan si at sannsynligheten er svært lav og det skal i praksis ikke forekomme, sier Hans Erland Ringsvold, leder for spilloperasjon i Norsk Tipping, til VG.

Han understreker at Norsk Tipping kan ta ut kamper fra den «a la carte»-menyen de tilbys av selskaper som gir dem informasjon om internasjonale kamper.

– Men dere kan likevel bli lurt som selskap, for eksempel på spøkelseskamper?

– Spøkelseskamper skal ikke forekomme hos oss - det skal våre rutiner avdekke. Hvis en leverandør leverer slike kamper til oss, er det kontraktsbrudd som vil følges opp, sier han.

les også Lotteritilsynet ut mot bettingbransjen: Mener problemspillere lokkes med gratisspill

– Men dersom en norsk spiller setter 5000 kroner hos dere, på en kamp som ikke eksisterer, så vil han eller hun føle seg lurt?

– Det er riktig. Men at den aktuelle kampen faktisk finnes, er vårt ansvar og skal vi gå god for. Det er en del av den kvalitetssikringen vi gjør, sier Ringsvold.

GARANTERER INGENTING: Men Norsk Tipping mener spøkelseskamper ikke skal forekomme blant deres objekter. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Spillselskapet Unibet, som markedsfører seg mot det norske markedet, tilbød ikke spill på kampen mellom FC Berdyansk og SC Tavriya.

Derimot tilbød selskapet i forrige uke odds på to andre kamper som etikksjefen i det ukrainske fotballforbundet mener var rigget.

– Kampen mellom Taviria og Melitopol Cherry viste seg senere å ikke ha blitt spilt, så her ble alle spill kansellert og innsatsene tilbakeført, sier PR-manager i Unibet Norway, Martin Bekkelien, til VG.

Han sier at spøkelseskamper dessverre ikke er et ukjent problem:

– For å være på den sikre siden besluttet vi derfor forrige fredag (27. mars) at vi ikke lenger tilbyr odds på russiske og ukrainske treningskamper, sier Bekkelien.

London: Flere internasjonale selskaper bistår bookmakere og nasjonale spillselskaper med å tilby informasjon på fotballkamper, slik at spillselskapene kan tilby sine kunder – altså deg og meg – odds på fotballkamper.

Det skjer ved at selskapene sender speidere på fotballkamper over hele verden, for å rapportere direkte om hva som skjer underveis i kampene. Oddsen på ulike spill i kampen forandres deretter fortløpende.

les også Carlsen-klubbens bettingavtale: Systemet er blodig urettferdig for sjakken

Et av disse selskapene er Genius Sports. De har blant annet Danske Spil i sin portefølje.

– Vi ble villedet om hvem som egentlig spilte kampene i Ukraina og Russland, sier kommunikasjonssjef Chris Dougan til VG, på telefon fra London.

Han skal ha vært i kontakt med det ukrainske fotballforbundet, og hevder å sitte på bevis for at kampene det er snakk om faktisk ble spilt. Lagoppstillingene ble det derimot trikset med, påstår Dougan.

Derfor hevder han det aldri var snakk om spøkelseskamper i dette tilfellet, men derimot tradisjonell kampfiksing.

– Kampspeiderne deres har ikke gjort noe galt i denne saken?

– Absolutt. Speiderne våre har ikke hatt til hensikt å gjøre noe som helst galt. De er godt trent og har ikke gjort noe galt. Dette handler om integritet, og vi har lært fra dette. Vi må være ekstra forsiktig når vi tilbyr kamper til spillselskapene.

– Vi fikk tilbakemeldinger fra spillselskapene som sa at noe var galt med kampene. Derfor har vi stoppet å tilby kamper fra Ukraina, og senere også Russland. Det var åpenbare integritetsproblemer der, sier Dougan.

VERDENSLEDENDE EKSPERT: Declan Hill ble kjent med spøkelskamper for flere år siden. Her er han under en konferanse kalt Play the Game, om korrupsjon og kampfiksing i idretten. Foto: PLAY THE GAME

New Haven, Connecticut: Declan Hill regnes som en av verdens aller fremste eksperter på kampfiksing. Han benyttes som kursholder av UEFA (Det europeiske fotballforbundet) og har vært i Norge for å snakke for Norges fotballforbund.

Det er fem-seks år siden Hill for alvor ble kjent med spøkelseskamper.

Ifølge Hill blir fristelsen ofte stor for lavtlønnede kampspeidere som skal rapportere for selskaper som i seg selv er seriøse aktører på markedet.

– Normalt ville ikke Ukraina og Russland tiltrekke seg mye gambling, men med coronaviruset er det gode muligheter for å tjene penger på de ligaene, sier Hill.

– Hva slags ansvar har selskapene som leverer informasjon om kampene til spillselskapene?

– Gjør jobben deres skikkelig. Dersom de har kontrakt om å overvåke en liga der det forekommer spøkelseskamper, og det rapporteres falske resultater, så er ansvaret deres. Da må de rydde opp. De må sørge for at rapportørene blir betalt skikkelig og har god utdanning, sånn at spøkelsesspill ikke skjer i deres selskap. Det er giftig å assosieres med dette, sier han.

Declan Hill retter så en advarende pekefinger om et problem som er enda større: Det han kaller «time delay fixing»:

– Spøkelseskamper er i den ekstreme enden. Det er mye lettere å bare forsinke innrapporteringen fra kampene. Kanskje med et halvt minutt, mens kompisen setter penger på det som faktisk allerede har skjedd i kampen. Det er et stort problem for tiden, sier kanadieren med base på østkysten av USA.

Publisert: 03.04.20 kl. 07:17

Fra andre aviser