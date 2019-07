COMEBACK: Etter en lang pause skal Suzann Pettersen igjen spille konkurransegolf. Her fra OL i Rio de Janeiro i 2016. Foto: Bjørn S. Delebekk

Suzann Pettersen gjør comeback

«Tutta» har ikke spilt golfturnering siden 2017. Nå er hun snart å se tilbake på greenen.

Det melder lpga.com.

Pettersen ble gravid vinteren for halvannet år siden, og har ikke vært å se i en eneste turnering i 2018. Nå er golfpausen imidlertid over.

– Jeg har kost meg hvert eneste sekund jeg har vært vekk fra golfen. Å bli mor har vært det største i livet mitt, og jeg er veldig glad for at jeg tok meg litt kvalitetstid vekk fra golfen, sier hun i et intervju med nettstedet.

Samtidig understreker Tutta at hun nå er veldig klar for å komme tilbake.

Men underveis i golfpausen var det slett ikke sikkert at Pettersen faktisk kom til å komme tilbake.

– Første gang jeg tok i en golfkølle, var i USA nå i høst. Jeg hadde noen venner på besøk som var dødskeene på å spille golf. Etter å ha slått ti baller på rangen snudde jeg meg og sa: «Seriøst, har jeg drevet med det her i 20 år? Noe så kjedelig», sa Pettersen til TV 2 i januar.

Men etter å ha ligget i hardtrening denne våren, er Tutta altså klar for comebacket.

Publisert: 16.07.19 kl. 14:44