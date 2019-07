FORNØYD: Endelig har Karsten Warholm skrevet avtale med en utstyrsleverandør. Foto: Odin Jæger

Nå løper Warholm inn millioner

JERNBANETORGET (VG) Karsten Warholm (23) har konkurrert i «gammelt treningstøy» det siste halvåret. Nå skal han være med å utvikle nytt utstyr. Og tjene millioner.

I konkurranser der han ikke har representert Norge, har man kunne sett 23-åringen løpe i utstyr fra Nike. Avtalen med den amerikanske utstyrsgiganten gikk ut før årsskiftet – og Warholm har konkurrert iført fjorårskolleksjonen.

– Jeg har faktisk tatt et halvt år uten hovedsponsor for å sikre at jeg finner den beste veien videre, sier Warholm til VG, som sier valget falt ham ganske naturlig.

– Puma har tilbudt meg å bli med på å utvikle alt jeg trenger av utstyr. Egentlig står jeg fritt til å lage og påvirke det utstyret som jeg trenger selv, først og fremst piggsko, men også joggesko og tøy, svarer Warholm på spørsmål om hva som var avgjørende faktorer da han valgte ny klessponsor.

Warholm stiller i «egenutviklet» utstyr fra sin nye produsent allerede i NM første helgen i august, og håper at skoene er løpt inn til VM starter i Doha i månedsskiftet september-oktober.

Økonomisk sikkerhet

– Du kommer ikke rundt at det har vært litt økonomi inni bildet, sier den regjerende verdensmesteren.

– Men det har aldri vært en drivkraft når det kommer til å prestere, hvis ikke ville jeg ikke brukt et halvt år på finne samarbeidspartneren jeg ønsker å bruke resten av karrieren, presiserer Warholm overfor VG.

Han er bevisst på at idrettskarrieren er kortvarig og at satsingen krever økonomiske muskler, men han ønsker ikke å gå i fellen å melke suksessen for heftig.

– Da forsvinner prestasjonene ganske fort. For min del vil det stå i høysete å prestere. Og i en sånn kontrakt foreligger det bonuser som gir motivasjon for å fortsette med det, smiler 23-åringen.

– Har du en god gullbonus?

– De kompenserer godt for sånne ting, ler Warholm, uten ønske om å utdype hvilke summer det er snakk om.

Etter det VG erfarer har Warholm en basislønn fra Puma på to-tre millioner kroner i året – men med gode muligheter for bonus om det blir gull og glitter på hekkespesialisten. Bonusen kan også handle om millioner – om Warholm fortsetter å vinne i mesterskap.

PUMA-SJEF: Bjørn Gulden roser «Team Warholm» og sier de har stilt alle tilgjengelige ressurser til disposisjon for å hanke inn den regjerende verdensmesteren på 400 meter hekk. Foto: Odin Jæger

Langtidsavtale

Pumas norske konsernsjef Bjørn Gulden ønsket ikke si stort annet om avtalen enn at den er «langsiktig»:

– Vi snakker mer enn to, tre og fire år.

Team Warholm har vært veldig forsiktige med å kapitalisere på VM-gullet, men for et drøyt år siden kunne hekkeløperen presentere sin første millionavtale. Den var med Elkjøp. Avtalen med Puma er – naturlig nok – langt større.

Puma-sjef Gulden trakk frem samarbeidet mellom Warholm og trener Leif Olav Alnes da han snakket med VG om nye avtalen. Spesielt trenerens kreative innspill på utstyrsfronten.

– Det er ganske mange morsomme innspill som Leif har kommet med, med tanke på materialer, vinkler og vekt. Og det er det spesielle med de to. Det er ikke snakk om en utøver som tar sko ut av en boks og løper, sier Gulden til VG.

– På utstyrssiden er han ganske følsom med tanke på hva han trenger. Det er en blanding av sprint og hopp med tanke på belastning, så vi lager produkter etter innspill fra han og Leif, fortsetter Gulden, som er glad for å signert en slik duo.

KREATIV TRENER: Leif Olav Alnes bidrar med innspill når det kommer til utstyrsproduksjonen frem mot VM 2019 og OL 2020. Foto: Odin Jæger

Treneren: – Tror det er en god match

– Jeg har en god magefølelse, er Alnes’ umiddelbare respons på VGs spørsmål om hva han tenker om samarbeidet.

Han medgir at friidrett ikke er en utstyrssport, men kommenterer Guldens utspill om «kreative innspill» slik:

– Jeg har jo bakgrunn fra biomekanikk og litt fascinasjon for dette, og har kommet med innspill når det kommer til passform og litt forskjellige tekniske ting som kan være fornuftig.

Hekketreneren sammenligner 400 meter hekk med «Ola-billøp»:

– Du har bare brems og ikke gass, du får ikke ny fart om du mister den på slutten. Men du kan løpe fortere ved ikke å gjøre feil, forteller Alnes til VG.

– Vil det nye utstyret hjelpe å redusere antall feil?

– Jeg tror det er en god match og har stor tiltro til dette samarbeidet. Det er en voldsom gladsak, tenker jeg.

