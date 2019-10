OPTIMIST: Frode Hamre kommer til Bergen med hele ti hester. Han varsler blant annet for Brage Hindø, som trolig kommer ut skoløs nå. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Ukens kuskekommentarer: – Går skoløs nå, et klart pluss

Her kan du lese kuskekommentarer på alle V75-hestene i Bergen.

Anders Olsbu

Dagens banker

Odd Herakles (V75-7) er den beste hesten, men må kanskje vinne fra dødens denne gangen. Jeg ser uansett ikke bort i fra at han kan klare det.

Dagens luring

Fantomet (V75-2) gikk godkjent i Romtveit-debuten sist. Er satt opp for løpet her, blir kuskeforsterket og står spennende til alene på strek. Jeg blir ikke overrasket om han holder unna.

SIGBJØRN KOLNES: – Voltestart er et usikkerhetsmoment. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–1

2600 m (volte) – Start kl. 15.00

1 Best Of All/Åsbjørn Tengsareid

Frode Hamre: - Er fornuftig, så volte er neppe noe problem. Hadde satt svensk rekord på denne distansen om han hadde vunnet nest sist. Jeg holder en liten knapp på henne foran Marvellous Tooma.

2 Watchdog/Dag-Sveinung Dalen

Starter ikke.

3 Harmke Schermer/M. T. Gundersen

Sigbjørn Kolnes: - Har vært god de tre siste gangene og takler distansen fint. Motstanden er også passende, men voltestart er et usikkerhetsmoment. Han feilet direkte i volten sist. Løser han feilfritt kjemper han i toppen. Outsider.

4 Mama's Real Deal/Joakim Hansen

Joakim Hansen: - Holder fin form og duger en bit i dette laget. Men jeg er noe usikker på sporet i volten. Jeg tror ikke han galopperer, men frykter vi taper litt fra start. Går alt bra, kan han snuse på siste trippelplass.

5 Rio Division/Vidar Hop

Vidar Hop: - Feilet vekk en mulig seier mot siste sving i langløpet på Momarken lørdag. Kjentes veldig pigg ut da. Distansen er en fordel, men han møter en del bra og det er galoppfare. Klaffer det i et feilfritt løp kan det bli spennende. En stor outsider.

6 Highlander N.L./Ove Wassberg

Ove Wassberg: - Gjør sitt første løp for oss etter å ha gått flere fine seiersløp i hjemlandet Nederland. Det er en fornuftig type som jeg mener vil takle voltestart fint. Distansen går også bra, men det er alltid usikkert første gang ut. Regnes som en outsider, som bør strekes på noen hester.

7 Panama Rags/Noralf P. Brækken

Noralf P. Brækken: - Har fin form. Viste sist at hun kan åpne fra start. Men da ble det en vel tøff åpning. Er mest med som reisefølge, men jeg synes det er et uoversiktlig løp. Den det løser seg best for, vinner. Hun skal regnes som en av mange.

2620 m

8 Broad Vision/Adrian Solberg Akselsen

Frode Hamre: - Fungerte ikke på Bjerke sist. Er behandlet etter den starten. Gikk gode løp i Derby-sammenheng og kan være inne blant de fem første med klaff. Men jeg tviler på seier.

2640 m

9 Millrain/Erik Hagseth Hordvik

Bjarte Birkeland: - Har gått fine løp i det siste og har fordel av distansen. Motstanden skremmer ikke, men han står vanskelig til. Må ha flyt på veien herfra. En god premie er innen rekkevidde, kanskje siste trippel med klaff.

10 Maxundalex/Øyvind Austevoll

Kjetil Wassberg: - Ble det litt feil for sist. Har fin form og liker distansen. Kan hente seg en fin premie med klaff underveis. Neppe mer.

11 Swinging Face/Jan Erik Landaas

Jan Erik Landaas: - Har vært god i det siste, men møter helt annen motstand i V75. Vi får smyge med i håp om en premie.

12 Marvellous Tooma/Frode Hamre

Frode Hamre: - Har vi ingen forklaring til galoppen i Derby på. Trener bra og er utrolig speedig. Det blir amerikanervogn og skoløst om banen tillater det. Skoløst er et klart pluss. Han er sterk og veldig bra.

13 John's Boy/Geir Gudmestad

Geir Gudmestad: - Har gått to fine løp på rad og er i form. Men nå er motstanden i tøffeste laget. Fornøyd med premie.

2660 m

14 American Cheque/Svein O. Wassberg

Gaute Lura: - Gikk et bra løp første gangen ut for oss. Så var han syk og unnskyldt sist. Har gått på en kur i mellomtiden og trener fint. Har kapasitet som duger, men står vanskelig til. Mye må løse seg herfra. Det kan bli alt fra en liten premie til en trippelplass.

15 Roberto D.K./Herman R. Tvedt

Herman R. Tvedt: - Var god til seier sist, men har helt andre forutsetninger nå. Fornøyd med premie.

LARS O. ROMTVEIT: – Målet er å lede hele veien. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–2

2100 m (volte) – Start kl. 15.22

1 Fantomet/Tom Erik Solberg

Lars O. Romtveit: - Har blitt bedre og bedre. Er ennå usikker, men er flink til å ta imot hjelp fra kusken. Er god for 1.29. Målet er å lede hele veien. Klart trippelaktuell og en tidlig strek på bongen.

2120 m

2 Ludvik/Herman R. Tvedt

Herman R. Tvedt: - Har gått gode løp i det siste, men møter for tøff konkurranse i V75. Vi kjører etter best mulig premie.

3 Dag Frøya/Tore Totland

Tore Totland: - Har vunnet to sine siste fem starter og har fin form. Men nå er det tøffere imot. Fornøyd med premie.

4 Felix T.H./Vidar Hop

Frank Ringheim: - Har vært bra lenge nå. Formen virker fin, og det er ikke så mange «ulver» med. Klaffer det underveis er han ikke dårligere enn de han møter. Trippelaktuell og verdt en gardering.

5 Sylv Odin/Åsbjørn Tengsareid

Erlend Rennesvik: - Har gått to veldig bra løp for meg. Var sterk treer i tøffere lag enn dette på Leangen nest sist, men gikk enda bedre på Biri sist. Tapte mye på tidlig galopp, men kom flott tilbake. Jeg synes han har en fin oppgave her. En tidlig strek.

6 Bjørkevarg/Odd Storetvedt

Odd Storetvedt: - Vant to strake før han fikk en liten pause. Viser fin utvikling og kommer forberedt til start. Det er noen tøffe imot. Jeg synes likevel at han skal strekes på tre-fire hester. Så bra er han.

2140 m

7 V.G. Prinsen/Svein Ove Wassberg

Tor Ivar Hagen: - Var veldig positiv på Biri sist, har form i kroppen og kapasitet som duger. Posisjonene underveis avgjør selvsagt mye. Går det litt hans vei, tror jeg han kjemper om seieren.

8 Tom Odin/Ove Wassberg

Lars O. Romtveit: - Var uheldig sist. Formen er veldig fin, og han har blitt mer og mer stabil. Er god nok til å kjempe om en trippelplass og skal vurderes om løpet garderes litt. Men jeg tror litt mer på Fantomet.

2160 m

9 Storm Teddy/Arve Sjoner

Arve Sjoner: - Har fin form og bra kapasitet. Men jeg synes oppgaven ser vanskelig ut med 60 meter tillegg. Kan vi snuse på en trippelplass, er vi fornøyde.

10 Alfa Betty/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Holder fin form og har bra fart i beina. Står ikke akkurat enkelt til, men kan runde mange med flyt på veien underveis. Håper at hun kan dukke opp på trippelen. Og skal løpet garderes bredt, skal hun vurderes.

TROND ANDERSSEN: – Var uheldig nest sist og var forkjølet sist. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–3

2100 m (auto) – Start kl. 15.44

1 Brage Hindø/Magnus Teien Gundersen

Frode Hamre: - Trener bedre enn på lenge. Kan bli overflydd. Men tar han teten kan han lede dette løpet fra start til mål. Går skoløs nå, et klart pluss. Kan vinne dette.

2 Tahiti Lady/Tom Erik Solberg

Asgeir Rambjør: - Var god til seier i Danmark tredje sist. De to siste gangene har det blitt feil. Blir uansett litt usikker når sånt skjer, men jeg mener formen er så god som den kan være. På kapasitet er hun god nok til å kjempe om en trippelplass. Er også verdt en strek for de som garderer litt.

3 Matchplay S.S./Oddvar Mæland

Oddvar Mæland: - Var ikke helt i orden sist. Ble riktignok toer, men jeg kunne ikke kjøre ham for fullt. Det er forhåpentligvis fikset på nå. Han har et høyt toppnivå, men møter tøft selskap. En outsider som skal vurderes om løpet garderes litt.

4 Global Undefeded/Svein O. Wassberg

Ove Wassberg: - Var ikke som best sist og er behandlet i etterkant. Ser finere ut nå og er en kapasitetstype som har vunnet 16 av 22 løp for oss. Møter tøffe konkurrenter, men skal strekes som en gardering.

5 Orlando Classic/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Var uheldig nest sist og var forkjølet sist. Vant ti strake løp før det og er på vei tilbake der han var. Sporet er greit. Er av dem som kan vinne, om det klaffer med et fint ryggløp. Strekes på tre-fire hester.

6 Lucky Kentucky/Dag-Sveinung Dalen

Tor Olaf Halle: - Galopperte seg bort fra dødens sist. Ville vært høyt oppe uten og var god til seier gangen før. Vi setter på sko nå. Da blir det ikke galopp. Møter flere gode, men er god selv også. En fin trippelsjanse og en tidlig gardering.

7 High Into the Sky/Adrian S. Akselsen

Starter ikke.

8 Babycat/Herman R. Tvedt

Herman R. Tvedt: - Gikk et veldig bra løp som treer sist og er i form. Er god nok på kapasitet, men står kjelkete til spormessig. Uansett garderingsaktuell på noen hester.

9 Jailhouse Banker/Roar Hop

Tor Ivar Hagen: - Vant fra tet på lett vis sist og har formen inne. Er best når han får være med foran på direkten, men kan også gå fine løp bakfra. Klaffer det maksimalt tror jeg på en trippelplass.

10 Draco Braz Minto/Vidar Hop

Vidar Hop: - Gikk et bra løp sist og har fin form. Men han står vondt til i bakspor med noen av de tøffeste konkurrentene i bedre spor foran. Har kapasitet til å kunne kjempe om en trippelplass. Å vinne virker vanskelig herfra.

11 Velvatter/Frode Hamre

Frode Hamre: - Gikk en sterk sisterunde som toer på Momarken sist og er i form. Plukker mange til slutt, kanskje alle om det blir tempo.

12 Exciting Chip/Åsbjørn Tengsareid

Asgeir Rambjør: - Har bedre form enn de to siste resultatene antyder. Bakspor spiller ingen stor rolle da hun ikke er av de raskeste fra start. Er uansett avhengig av høyt tempo foran og posisjonsklaff for å kunne hevde seg. Skjer det er hun ikke ufarlig. Jeg synes hun er aktuell på gardering.

GUNNAR AUSTEVOLL: – har et håp om å holde Always On Time ute på startsiden. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–4

2100 m (auto) – Start kl. 16.06

1 Gigant Invalley/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Har vært veldig god i det siste og har blitt rask fra start. Så rask at jeg har et håp om å holde Always On Time ute på startsiden. Og kommer vi til tet stiger mulighetene. Derfra er det en vinnersjanse.

2 Always On Time/Tom Erik Solberg

Kjetil Helgestad: - Holder veldig fin form, har et bra spor og er rask fra start. Om vi tar en lengde på Gigant Invalley gjenstår å se, men han er uansett sikret en fin reise. Kjemper om seieren om det løser seg. En tidlig strek.

3 Pebbe Simoni/Herman R. Tvedt

Erlend Rennesvik: - Bekreftet sin fine form ved å vinne sist. Har et bra spor, men det er to veldig raske innenfor. Er avhengig av at det blir litt kjøring foran. Blir det først det, er han ikke ufarlig. Skal løpet garderes, skal han strekes.

4 Kick Off Classic/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Har, i likhet med flere andre stallhester, vært litt under pari en stund, noe som skyldes en forkjølelsesepidemi. Er på tur opp igjen. Møter riktignok tøffere motstand nå enn sist, men har et bedre spor. Kommer han riktig til underveis, er han god nok. En tidlig gardering.

5 Cash Okay/Erlend Rennesvik

Starter ikke.

6 I Am The Tiger/Dag-Sveinung Dalen

Rune Wiig: - Galopperte ut av siste sving sist og gikk glipp av en annen-tredjeplass. Formen er fin, men motstanden i tøffeste laget. Premie er bra.

7 Rafolo/Magnus Teien Gundersen

Sigbjørn Kolnes: - Sto håpløst til første gang ut etter lang pause sist. Står nesten like håpløst til nå med gode hester innenfor. Fornøyd med premie.

8 Outstanding O./Øyvind Hegdal

Morten Haugland: - Har vunnet tre strake og holder veldig fin form, men møter knalltøff motstand fra et dårlig spor. Vi får ta løpet som læring og håpe på en premie.

9 M.S. Triple J./Frode Hamre

Frode Hamre: - Står greit til spormessig i rygg på to startraske konkurrenter. Blir trolig tredje innvendig. Regnes med en god trippelsjanse og som en gardering bak favoritten. Han er bra denne hesten og blir stadig bedre.

10 Hickothepooh/Vidar Hop

Trond Anderssen: - Kom borti hjulet til en konkurrent like etter start på Leangen sist, galopperte og tapte nesten 100 meter. Ble etterpå kjørt på opphenting frem i dødens og ble naturlig nok trøtt til slutt. Formen er fin. Han duger i alle sammenhenger. Strekes.

Kom borti hjulet til en konkurrent

ODD STORETVEDT: – Jeg har litt ambisjoner. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–5

2100 m (volte) – Start kl. 16.28

1 Julie/Åsbjørn Tengsareid

Knut I. Bjørnebøle: - Er alt vel med etter lang pause. Men hun har ikke fart nok i beina og skal startes i gang. Feilfritt til en liten premie er målet.

2 Pøylefanten/Øyvind Hegdal

Johan Auestad: - Var god til seier fra tet på ny rekord sist. Jeg tror han kan ta teten igjen, og der skal han sitte. Jeg tror han er god for en ytterligere rekordforbedring og har tro på at han kan vinne. De hardeste imot står 40 meter bak.

2120 m

3 Alve Frøkna/Lars Tore Hauge

Lars Tore Hauge: - Går fine løp og har bra form. Men det er noen gode imot og full distanse er ingen fordel. Håper på en bra premie.

4 Dæmro Svarten/Geir Gudmestad

Geir Gudmestad: - Har ikke vist form i det siste. Kun premieaktuell.

5 S.G. Jerv Blesa/Svein Ove Wassberg

Mari Mykkeltvedt: - Har vært positiv de to siste gangene og har fin fart i beina. Jeg tror ikke vi slår Vertigo Dominant, men resten er hun på talefot med. Kan ende på trippelen om det klaffer.

6 Mynte Rasmus/Tore Totland

Tore Totland: - Var god til seier sist og har fin form. Men jeg tror de på det lengste tillegget gjør opp. En bra premie kan være innen rekkevidde med klaff.

7 Pytt Elden/Ole Johan Ingebrigtsen

Ole Johan Ingebrigtsen: - Møter for tøft selskap. Er kun med for at det er hjemmebane. En liten premie er nok maks.

8 Nebbenes Friggi/Jan Erik Landaas

Jan Erik Landaas: - Har gått to gode løp på rad og er i form. Er først og fremst fornøyd med en bra premie i V75. Men skulle det klaffe maksimalt, kan hun kanskje være i nærheten av en trippelplass.

9 Mos Lomen/Håkon Håvardstun

Håkon Håvardstun: - Går fine løp hver gang og er i form. Springsporet i volten er litt sjanseartet. Han kan i verste fall bli hengende. Men løser det seg er han god nok til å snuse på siste trippel. Hardt å vinne.

2140 m

10 Dag Jo/Øyvind Austevoll

Øyvind Austevoll: - Er i form og går gode løp. Men jeg synes han møter noen veldig bra. Så må mye klaffe fra dobbelt tillegg. Kjører etter best mulig premie.

11 Todin/Odd Storetvedt

Odd Storetvedt: - Kjørte opp i en konkurrent og galopperte sist. Gikk bra etterpå og har gått gode løp lenge nå. Jeg har litt ambisjoner selv om vi står på dobbelt tillegg. Løser det seg litt er han god nok. Strekes på tre-fire hester.

12 Valle Max/Herman R. Tvedt

Herman R. Tvedt: - Har flott form, men står krevende til. Skal rundt mange fra dobbelt tillegg. Uansett en outsider som skal vurderes ved gardering.

13 Åspe Mix/Åsbjørn Skjæveland

Åsbjørn Skjæveland: - Var sårbeint da han ble treer på ny rekord 1.24,5 nest sist. På sitt beste duger han i dette laget, om det bare klaffer litt underveis fra 40 meter tillegg. En tidlig gardering.

14 Vertigo Dominant/Bjørn Steine

Bjørn Steine: - Holder veldig fin form og er av de beste i feltet. Men utgangsposisjonen er vrien. Vi skal rundt veldig mange og tåler ikke trafikktrøbbel. Flyter det på bra, er han en av dem som kan vinne. Strekes.

GEIR VEGARD GUNDERSEN: – Har kanskje ikke helt den samme formen han hadde da han var på sitt beste i sommer. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–6

2100 m (auto) – Start kl. 16.50

1 Golden Dream M.E./Noralf P. Brækken

Noralf P. Brækken: - Gikk et veldig bra løp som toer i Vermo sist i langt tøffere lag enn dette. Sporet gjør at vi må kjøre til fra start for å komme oss foran. Blir vi overflydd, kan vi bli sittende fast. Kjemper om seieren om det løser seg.

2 Vittoria B./Svein Ove Wassberg

Gaute Lura: - Var med på en 12-åpning sist og travet 1.11 siste biten. Men da det gikk 1.24 på mellomrunden, var det håpløst å stå der bak. Står bedre til nå og er mer sterk enn speedig. Er først og fremst med for å herdes og sette ny rekord. Fornøyd med en bra premie.

3 Photo Fighter/Bjørn Duestad

Bjørn Duestad: - Var overraskende god både i kvalifiseringen og finalen i Kriteriet. Har ikke vært ute siden, men ser fin ut i trening. Kan ikke kjøre om tet og møter flere av de beste i årgangen. Posisjonsklaff er det samme som trippelsjanse.

4 Admiral Knick/Frode Hamre

Frode Hamre: - Gikk et sterkt løp sist og er veldig fin om dagen. Han er god nok om det blir riktig, selv om Golden Dream M.E. kan bli vrien å slå.

5 Chinetti/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Kommer ut etter litt pause med uviss form. Men er han like god som han var i de to Kriterieløpene, kan han være trippelaktuell med posisjonsklaff. Å vinne ser hardt ut.

6 Alpha Scarlet R.R./Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Går gode løp hele tiden og møter riktig selskap. Har fått spor langt ute, men er rask fra start. Kan få en fin posisjon direkte. Klaffer det litt, er han en av dem som kan kjempe om seieren. En tidlig gardering.

7 Te Amo Corazon/Tom Erik Solberg

Frode Hamre: - Likte ikke banen sist og var ikke helt på topp. Er behandlet etterpå og ser fin ut hjemme. Sjanseartet spor, men han er god om han kommer greit til. En outsider.

8 Iggy B.R./Geir Vegard Gundersen

Geir Vegard Gundersen: - Fikk en baneøkt på Bjerke sist uke. Virket fin. Har kanskje ikke helt den samme formen han hadde da han var på sitt beste i sommer. Jeg tror uansett på en fin innsats. Regnes på gardering.

9 Ivan B.R./Magnus Teien Gundersen

Geir Vegard Gundersen: - Var også ute i en baneøkt sist uke og så fin ut. Mangler også litt på toppformen fra i sommer. Det gjelder mye det samme som Iggy B.R. Regnes på gardering.

LARS O. ROMTVEIT: – Men jeg har god tro og reiser med seiersambisjoner. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–7

1600 m (auto) – Start kl. 17.10

1 Kleppe Fanden/Åsbjørn Tengsareid

Kjetil Djøseland: - Holder fin form. Kjentes pigg ut da han ble sittende fast på Biri sist. Håpet er rygg leder og kunne henge på til en fin premie.

2 Ulsrud Tea/Svein Ove Wassberg

Ove Kenneth Karlsen: - Gikk et veldig bra løp som toer fra langt tillegg sist. Nå har vi vunnet sportrekningen med Odd Herakles langt ute bak bilvingen. Plan A er å kjøre i tet så lenge det går. En av dem som kan vinne. Strekes.

3 Super Gullet/Ove Wassberg

Ove Wassberg: - Har jeg kjørt før og så at han var god til seier i Bergen sist. Formen er fin, men han møter minst to han ikke kan slå. Kan kanskje kjempe om siste trippel med maks klaff.

4 Vertigo Bjørn/Håkon B. Steine

Bjørn Steine: - Er en hedershest som alltid gjør sitt beste. Møter overmakten nå, men kan hente seg en premie om det klaffer litt.

5 Ingbest/Frode Hamre

Frode Hamre: - Var strålende sist og kan få lederrygg her. Et interessant løp om Ulsrud Tea klarer å holde Odd Herakles ute. Skoløs om banen tillater det. Trolig sko bak om hard bane. God trippelsjanse. Aktuell bak favorittene.

6 Odd Herakles/Tom Erik Solberg

Lars O. Romtveit: - Har jeg ingenting å sette fingeren på i trening. Han ser veldig fin ut. Det skal bli spennende å se hvordan løpet setter seg, ut i fra sporene de har fått. Så tror jeg Ingbest kan gi Odd Herakles og Ulsrud Tea kamp. Men jeg har god tro og reiser med seiersambisjoner til Bergen.

7 Hellin Faxen/Dag-Sveinung Dalen

Starter ikke.

8 Troll Solen/Magnus Teien Gundersen

Frode Hamre: - Vant med krefter igjen sist og er i fantastisk form. Sliter litt med å se han vinne herfra på en distanse han ikke har fordel av, men han er aktuell bak favorittene. Amerikanervogn for andre gang og skoløs rundt.

9 Kleppe Slauren/Kjetil Djøseland

Kjetil Djøseland: - Har vunnet to strake og vært bra i det siste. Kan fort få en få en fin reise fra dette sporet. Slår ikke de to beste, men kan snuse på siste trippel med maks klaff.

10 Ådne Odin/Vidar Hop

Vidar Hop: - Slo på to-tre galoppslag tidlig på oppløpet sist, hans første løp på tre måneder. Er sikkert forbedret med det løpet i kroppen, men møter steintøff konkurranse fra et dårlig spor. Vi får smyge med i håp om en premie.

