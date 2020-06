Arsenal-keeper Leno: Hylskrek etter kneskade

(Brighton–Arsenal 2–1) Skrikene til Arsenals tyske keeper, Bernd Leno, fylte et publikumsløst Amex Stadium. Og på overtid sørget Neal Maupay for at Arsenal fikk en helsvart dag.

Brighton tok sin første seier i 2020 etter en scoring fire minutter på overtid av Neal Maupay.

Men dramaet startet for Arsenal allerede etter 36 minutter. Da gikk Leno i bakken etter en duell med Neal Maupay. Begge gikk etter ballen som spratt foran dem. Leno hoppet opp, men Arsenals keeper landet fryktelig forkjært på høyrebenet. Kneet fikk seg en real trøkk, da det «sto feil» vei da han landet. Tyskeren skrek lenge. Og det var lett å høre ham, siden det ikke er publikum på stadion.

Leno holdt seg lenge til benet. Medisinsk personell kom til. Den tyske sisteskansen måtte bli med båren av banen. Fra båren rettet han fingeren mot Maupay og var rasende.

– Sånn som skjer

TV 2s ekspert Brede Hangeland mener det ikke var noe poeng å skylde på Maupay. Hangeland kalte det uflaks og et uhell.

Tidligere Manchester United-stjerne Rio Ferdinand mener det ikke var noe å hisse seg opp over av Leno.

– Hvis jeg var en Brighton-spiller, ville jeg at min angrepsspiller skulle gått for den ballen. Det er en kontaktsport, og dette er noe som skjer, sier Ferdinand skriver The Independant.

PEKER MOT MAUPAY: Bernd Leno forsøker å fortelle Neal Maupay hva han syns om duellen som gjorde at han landet feil med kneet fra båren. Foto: MIKE HEWITT / X01348

Arsenal ligger i «ingenmannsland» i Premier League denne sesongen. Laget er nummer ni etter lørdagens kamp. Brighton er nummer 15.

Arsenal styrte spillet og hadde 61 prosent ballbesittelse i 1. omgang. Men målet lot vente på seg. Men da det først kom var det en perle. Bukayo fant Nicolas Pepe, som fikk både tid og rom til å sende av gårde en ball han curlet lekkert i nettet.

Men åtte minutter senere svarte hjemmelaget etter et hjørnespart. Det var fullstendig kaos foran Emiliano Martinez, som kom inn for Leno etter kneskaden, og til slutt fikk Lewis Dunk en usannsynlig lang tå på ballen og skjøv den over streken.

Og det var Brighton som jublet til slutt. Connolly flikket på fantastisk vis gjennom Maupay som sattte ballen over Martinez og i mål. Det ble fullstendig kaos etter overtidsscoringen, da Arsenal-spillere tok ut frustrasjon over nok et tap. De tapte tidligere denne uken 3–0 mot Manchester City.

