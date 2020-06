HJEM TIL MAMMA: Györs Nora Mørk sammen med mamma Tirill i Champions League i fjor sommer. Foto: Bjørn S. Delebekk

Mørk til Vipers – bestemte seg for å dra hjem etter morens kreftbeskjed

Nora Mørk (29) er klar for Vipers, tre uker etter at moren, Tirill Mørk (54), ble diagnostisert med brystkreft.

Det skriver TV 2 mandag ettermiddag.

– Det var ikke planen å dra hjem nå, men for tre uker siden ble moren min diagnostisert med brystkreft, sier Nora Mørk i et intervju med TV 2.

Det gjorde sitt til at Mørk valgte å dra hjem igjen til Norge, etter at hun har spilt i den rumenske toppklubben CSM Bucuresti det siste året.

– Tanken på å sitte nede i Romania når moren min går gjennom noe så tøft, er utenkelig. Jeg vil alltid sette familien først. Jeg er utrolig takknemlig for at Bucuresti slapp meg fri og at Vipers gjorde det mulig for meg å komme hjem, sier hun til TV2.

Mørk har vært en fast inventar på det norske landslaget siden debuten i 2010 og har vunnet EM tre ganger og VM én gang med flagget på brystet. Hun vant også Champions League med Larvik i 2011, men forlot klubben i 2016. Da gikk hun til ungarske Györ, hvor hun spilte frem til hun ble klar for CSM Bucuresti i fjor.

I 2018 ble hun rammet av en stygg skade:

Vipers har de siste årene etablert seg som det beste håndballaget i Norge, med tre strake seriegull. Den hardtsatsende klubben har fått flere profiler hjem, og trenes nå av Ole Gustav Gjekstad. Han var også trener for Mørk i Larvik fra 2011 til 2015, og ser frem til å få Mørk inn på laget igjen.

– Det er veldig bra det, men det er klart det at omstendighetene ikke er ideelle, sier han til VG.

– Hva sier det om Mørk at hun velger å dra hjem til Norge i en slik situasjon?

– Det forteller at det er andre ting enn håndball som gjelder. Hun har en annen side enn håndballen. Det er et verdivalg, sier den rutinerte treneren.

I stallen til Vipers finner man nå blant andre Heidi Løke, Linn Jørum Sulland, Katrine Lunde, Henny Ella Reistad, Marta Tomac og Emilie Hegh Arntzen.

Gjekstad har stor tro på at de nå har et lag som kan kjempe om titler, både nasjonalt og internasjonalt.

– Jeg ser vel ingen begrensninger. Jeg mener vi kan være med å slåss mot alle.

