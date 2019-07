ÅRGANGSTOPP: Hillary B.R. tar seg av Jarlsberg Grand Prix for hopper. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Ubeseiret kanontraver banker i V75

Hillary B.R. er ett av de største talentene trav-Norge har sett. I kvalifiseringen til Jarlsberg Grand Prix vant hun på utrolige 1.09,9.



Anders Olsbu

Gundersen-traveren, som er ubeseiret på sine 12 starter hittil i karrieren, imponerer hver gang. Thankful solgte seg svært dyrt i kvalifiseringen, men kunne ikke stå i mot Hilarry B.R. til slutt.

– Uten uhell tar Hillary B.R. seg av Jarlsberg Grand Prix for hopper og tar sin 13. strake seier. Jeg spekulerer i hvert fall ikke i favorittfall. Hun har vært årgangens klart beste hittil, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

I eliteløpet for kaldblodshester finnes det også en klar banker i form av Odd Herakles.

– Odd Herakles har vunnet sine to siste starter fra tet i henholdsvis Nordic King-løpet i Finland sist og i Alm Svartens æresløp under Oslo Grand Prix-helgen nest sist. Fra en perfekt utgangsposisjon blir nok seiersoppskriften den samme, mener Olsbu.

I Thor Tholfsens minneløp, et løp for de stallansatte, er det mer åpent.

– Jeg ser åtte hester med vinnersjanser, men må nøye meg med halve feltet. Jeg gir et ytterst knepent tips til Into The Sun, sier han.

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

Hillary B.R. (V75-6) er den klart beste hesten. Hun tar sin 13. strake seier uten uhell i JGP for hopper.

Dagens luring

Lille Olga (V75-1) fulgte Osen Expressa til mål sist og står 20 meter bedre til nå.

Her er Olsbus V75-tips til Jarlsberg:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2376 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, spiller to sikre V75-vinnere i form av Hillary B.R. og Odd Herakles. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2100mv)

12 OSEN EXPRESSA

7 LILLE OLGA

13 Mine

——————————-

6 Trø Yr

14 Lykkje May

11 Osen Prinsessa

5 Irma H.R.

10 Voje Diva

9 Haugestad Alma

3 Eikjærva

1 Gyldenlinn

2 Lome Perla

8 Jillborka

4 Vertigo Prinsesso

15 Vertigo Lotta

Løpet

Jeg prøver tre hester i hoppecupen.

Favoritten

Osen Expressa vant lett fra tet sist. Står 20 m dårligere til og det er tøffere i mot nå, men hun er god nok til å vinne feilfritt.

Outsiderne

Mine nærmer seg en seier. Var solid firer i tøft lag sist og tapte kun for Best Ruggen nest sist.

Luringen

Lille Olga holdt følge med Osen Expressa helt inn sist. Står 20 m bedre til kontra henne nå. Er nok best med ryggløp, men velger muligens å sitte foran.

Startsiden

Lille Olga stikker til tet.

V75-2 (2100ma)

5 JETSKE BEEMD

6 INDIANA FORTUNA

10 HARMKE SCHERMER

1 MEGA CLASSIC

——————————-

7 L.A.'s Miss Universe

8 Lastsundayinmay

11 Harley Quinn

4 Norahs Winner

3 Gladys E.P.

9 Unfinished Bizniz

2 Daily News

12 Coktail's Hangover

Løpet

Fire hester pekker seg ut i dette hoppeløpet.

Favoritten

Jetske Beemd får et knepent tips. Hamre-traveren var solid fra dødens sist. 3-åringen er kjapp fra start, og skulle hun komme foran, kan hun bli vrien å tukte.

Outsiderne

Indiana Fortuna feilet i ren friskhet da øreproppene ble dratt sist. Hadde kjempet langt fremme ellers. Holdt godkjent etter siste halvdel av løpet i dødens gangen før. Hun er god nok på sitt beste og skal regnes i striden feilfritt.

Luringen

Harmke Schermer skuffet fra annet utvendig sist, men var unnskyldt grunnet halsinfeksjon. Vant greit etter å ha overtatt føringen etter 500 meter gangen før. I norgesdebuten tredje sist tapte hun kun for medsmygende Indiana Fortuna. Klaffer det bare litt fra baksporet kan hun absolutt vinne.

Startsiden

Norahs Winner, Jetske Beem og Indiana Fortuna kan alle løse bra. Jeg holder en knapp på en av de to sistnevnte. Daily News og Gladys E.P. er heller ingen sinker.



V75-3 (2100ma)

1 INTO THE SUN

2 DOWN AND DIRTY

4 EDDIE ARCTOUS

7 Amazing Dream

3 Willy Invalley

8 Aida Mae

——————————-

6 Royal Winner

11 Delamain

5 Draco Braz Minto

12 That's Good Chip

10 Free Million

9 I See U. One

Løpet

Jeg ser åtte hester med vinnersjanse i Thor Tholfsens minneløp, et løp for de stallansatte. Men jeg må gå inn på seks hester.

Favoritten

Into The Sun vant sist uten å være helt på topp. Er nok i utgangspunktet den beste hesten og har den beste kusken. Men ekvipasjen står sjanseartet til i innerspor og kan bli overflydd. Løser det seg og hesten viser seg fra sin beste side, kan det gå veien.

Outsiderne

Eddie Arctous fullførte strålende til annen etter en knalltøff åpning og tidlig angrep sist. Kommer for første gang ut med helstengt hodelag og amerikanervogn og skal passes. Fra tet stiger sjansene.

Amazing Dream går stadig gode løp, men står langt ute på vingen og må ha litt tur.

Luringen

Down And Dirty var god treer i 5-åringseliten på Leangen sist, hvor gode Gretzky B.R. vant suverent. Møter ingen av hans kaliber her. Fikk sen åpning nest sist og ble sittende fast under Elitloppshelgen tredje sist. Står fint til spormessig og har en dyktig kusk. Bør strekes.

Startsiden

Eddie Arctous kan muligens sikre seg føringen.



STORLØPSVINNER: Odd Herakles vinner her Alm Svartens æresløp for Adrian Solberg Akselsen, som nå er ute av løpsbanen med rygg- og skulderbrudd etter en ulykke i løpsbanen på Momarken 18. juni. Tom Erik Solberg vant Nordic King med Odd Herakles i Finland sist og får sjansen igjen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-4 (1609ma)

1 ODD HERAKLES

——————————-

2 Roli Eld

6 Kleppe Slauren

3 Valle Mattis

4 Finnskog Sjefen

8 Pave Faks

7 Ådne Odin

5 Balder Mollyn

10 Galileo

9 Vertigo Bjørn

Løpet

Odd Herakles er en soleklar banker i dette eliteløpet for kaldblodshester.

Favoritten

Odd Herakles vant lett Nordic King-løpet i Finland sist etter tidlig tetkjenning. Vant fra samme posisjon i Alm Svartens æresløp under Oslo Grand Prix-helgen gangen før. Her har Romtveit-traveren vunnet sportrekningen. 9-åringen er veldig rask fra start og skal normalt forsvare sporet, selv om han har noen raske utvendig. Fra tet taper han ikke dette løpet. En klar banker.

Outsiderne

Roli Eld var suveren i Trøndelagpokalen, Bork Rigels æresløp, på Leangen sist, dog i svært billig lag. I Alm Svartens æresløp avsluttet han bra til femte, men fikk for langt frem til Odd Herakles. Sprint er ingen fordel for Roli Eld, men han skal uansett ha en god trippelsjanse fra sin fine utgangsposisjon.

Valle Mattis avsluttet bra til sjette fra jumboplass i Nordic King-løpet sist. Var strålende firer i Elitkampen på Solvalla tredje sist og er aktuell blant de tre.

Luringen

Kleppe Slauren er på gang igjen. Han avsluttet sterkt, men fikk for langt frem sist. Likevel var det nok annenplassen som gikk fløyten da han galopperte kort før mål. Djøseland har sine travere i topp orden for tiden. Kleppe Slauren kan gjøre grovjobben selv. Full distanse hadde vært en fordel, men han er uansett god nok til å ende blant de tre.

Startsiden

Odd Herakles forsvarer normalt sporet.

V75-5 (2100ma)

4 BRAGE HINDØ

11 IBRA BOKO

2 HARBOUR EIGHTYSIX

8 GLOBAL UNDEFEDED

9 ROBERTO BRAZZ

3 WANDA CLASSIC

12 Noble Tile

7 Gonzales B.R.

6 Dontgiveme Chocolate

1 Hendrix B.R.

10 Laylock Classic

——————————-

5 Maestro

Løpet

Jeg nærmest helgarderer dette varmblodsløpet i åpen klasse.

Favoritten

Brage Hindø er i absolutt toppform og jakter sin fjerde strake. Sist sprintet han radige 1.12,8 og var uten konkurranse. Djøseland-traveren er kjapp fra start og fra tet stiger sjansene. Sjanseartet ellers.

Outsiderne

Ibra Boko fikk seiersrekken brutt sist, da han måtte nøye seg med annen bak gode Zizou i et langløp under Oslo Grand Prix-helgen sist. Har vært veldig god ellers og har vunnet lett i alle seiersløpene. Blir det bare litt kjøring i front, kan han runde alle igjen.

Luringen

Roberto Brazz sto på fint til tredje etter siste 500 meter i dødens sist. En meget opplagt Euklid A.T. vant lett fra tet. Gangen før i Årjäng vant han fra tet foran Gonzales B.R. Brenne-traveren står til for et fint smygløp og skal ikke avskrives, om det blir tempo over forestillingen.

Startsiden

Brage Hindø og Harbour Eightysix kjører trolig om føringen.



BANKERKUSK: Magnus Teien Gundersen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-6 (1609ma)

2 HILLARY B.R.

——————————-

3 Thankful

1 Blueridge Sun

10 Delight Classic

4 Nuclear Tile

5 Rebella Matters

9 Catherine's Chic

6 I.D. Entity

7 Tiffany Yellow

8 L.A.'s Muscle Queen

Løpet

Hillary B.R. tar seg av finalen av Jarlsberg Grand Prix for 4-årige norskfødte hopper.

Favoritten

Hillary B.R. var mektig i kvalifiseringen. Vant på fantastiske 1.09,9 foran en meget tapper Thankful, som dro unna i front. Men tross dødens siste 1200 meter klarte hun likevel å slugge seg inn til seier. Gundersen-traveren er ubeseiret på sine tolv starter hittil i karrerien og i et regelrett løp vinner hun igjen. Fjorårets vinner av hoppeavdelingen av Kriteriet og prinsesse Märtha Louises pokalløp, samt Oaks, blir trolig sluppet til tet av stallvenninnen Blueridge Sun og skal regnes med en solid sjanse igjen.

Outsiderne

Thankful dro unna i tet sist og ga Hillary B.R. tøffere kamp enn hun noen gang har fått. Tjomsland-traveren fullførte mesterlig, men kunne ikke stå i mot den siste biten. Travet uansett strålende 1.10,1. Muscle Hill-datteren har et par raske på innsiden, men skal uansett regnes blant de tre.

Blueridge Sun vant lett fra tet foran Catherine's Chic i sitt kvalifiseringsløp og hadde krefter spart. Hun er lynrask fra start, og det signaliseres at hun kun vil slippe til stallvenninnen Hillary B.R. Da kan hun fort haike med til annen.

Nuclear Tile viser stadig fremgang og sto på fint til tredje bak Hillary B.R. og Thankful sist, dog klart slått.

Luringen

Delight Classic fikk veldig langt frem i Hillary B.R. sitt seiersløp sist, men avsluttet strålende til fjerde. Blir det tøff kjøring der fremme, kan hun muligens rekke frem til en trippelplass. Hun er klart bedre enn hva raden viser.

Startsiden

Blueridge Sun er raskest og slipper bare til stallvenninnen Hillary B.R. Men Thankful løste veldig fort sist.



V75-7 (2100ma)

8 MAGNUMS OTHELLO

1 REMIX

3 BRÅTNESFAKS

6 BRENNE BANKER

2 EMIL MOLLYN

9 Wellek

——————————-

5 Vetle Petter

4 Vill Solen

12 Trø Hera

11 Tyri Loke

10 Tripsson Ø.K.

7 Hage Jerven

Løpet

Jeg streker for halve feltet i V75-finalen.

Favoritten

Magnums Othello er en vinnerhest av rang. Tjomsland-traveren har vunnet hele 23 ganger på 32 forsøk. Kun fire ganger har han vært utenfor trippelen. 6-åringen har vært uheldig med sportrekningen, men skulle det bare klaffe litt med posisjonene kan han vinne igjen. Men han må selvfølgelig ha mye tur herfra.

Outsiderne

Remix var overlegen i et stayerløp i V75 på hjemmebanen Leangen sist. Ble sliten etter en tøff innledning i et langløp under Oslo Grand Prix-helgen nest sist. Står til for et fint løp og skal ikke avskrives om det løser seg. 9-åringen har vunnet nesten halvparten av sine 55 starter hittil i karrieren.

Brenne Banker holdt unna for gode Professor Ø.K. sist og gikk pigg i mål etter sen åpning nest sist, hvor G. Jerken vant.

Luringen

Emil Mollyn feilet med ny balanse sist. Gangen før tapte han kun for gode Troll Solen og Ådne Odin. I en V75-finale tredje sist tapte han kun for Magnums Othello. Sto kinkig til i spor elleve da. Forutsetningene er langt bedre her. På sitt beste er det ikke umulig.

Startsiden

Brenne Banker kan muligens ta føringen.

SUKSESS-DUO: Far Geir Vegard Gundersen og sønn Magnus Teien Gundersen har høstet store suksesser. Lørdag venter en ny storløpsseier med Hillary B.R. Stallvenninnen Blueridge Sun kan bli toer. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

NØKKELTRENEREN:

Navn: Geir Vegard Gundersen

Alder: 44 år

Antall seirer i år: 11

Antall seirer totalt: 2650

GV tror på Hillary

V75-rundens største favoritt heter Hillary, ikke Clinton, men B.R. Hoppa er trent av Geir Vegard Gundersen, kusket av sønnen Magnus. GV tror selvsagt på seier, men velger Odd Herakles som rundens banker.

V75-1: - Jeg tror mest på Mjølnerød-duoen Osen Prinsessa og Osen Expressa. Den av de to det klaffer mest for, er fort vinneren. Men Lykkje May har stor kapasitet og skal ikke glemmes tross en noe rusten programrad.

V75-2: - Veldig åpent. Mye kan avgjøres på startsiden. Også den er åpen. Anderssen/Malmin-duoen Mega Classic og Indiana Fortuna er begge gode nok om det klaffer. Det samme er Jetske Beemd. Harmke Schermer skuffet sist, men var, ifølge treneren, syk for dagen. Gikk veldig fine løp før det.

V75-3: - Åpent igjen. Amazing Dream er den beste hesten i feltet, men det må klaffe fra et sjanseartet spor. Eddie Arctous var sterk toer sist og skal strekes tidlig sammen med Into The Sun. Sistnevnte blir overflydd fra start, men kan utfordre med luker i tide. Down And Dirty var veldig bra sist og er en gardering.

V75-4: - Odd Herakles har en perfekt oppgave. Ingen nekter ham tet. Da er det meste gjort. Banker.

V75-5: - Han har imponert med tre strake seirer, Brage Hindø. Kan vinne igjen med klaff. Utfordres av den formsterke duoen Ibra Boko og Noble Tile, som det begge må klaffe for bakfra.

V75-6: - Hillary B.R. gikk et fantastisk løp til seier i kvalifiseringen. Alt har sett bra ut i trening etterpå. En god vinnersjanse. Skulle hun ha en dårlig dag kan kanskje jeg overta med Blueridge Sun, som var strålende i forsøket. Jeg tror vi tar teten og slipper bare til Hillary B.R.

V75-7: - Han var veldig god sist, Brenne Banker. Gjentas den innsatsen er vinnersjansen god. Remix er i toppform og står innbydende til. Bråtnesfaks, som jeg kjenner godt, var veldig positiv sist og er ikke ufarlig om han holder seg unna galoppen. Uromomentet i løpet er Emil Mollyn som kan mye og som det har vært en del stang ut for i det siste.

Publisert: 05.07.19 kl. 11:46