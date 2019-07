Sjakkpresidenten overlevde etter betting-nederlag

Norges Sjakkforbunds (NSF) styre fremforhandlet før sjakk-kongressen et utkast til en avtale med bettingselskapet Kindred verdt 50 millioner kroner over fem år, altså ti millioner per år.

Flertallet av medlemmene i styret til NSF ønsket å stemme ja til avtalen.

Motstandere av avtalen argumenterte for at avtalen innebærer at Sjakkforbundet tar politisk stilling mot den norske enererettsmodellen, som innebærer at bare Norsk Tipping får tilby pengespill i Norge.

Forkjemperne for avtalen argumenterer for at pengene avtalen gir vil kunne gjøre mye for sjakkmiljøet i Norge, særlig for unge talenter som trenger midler for å kunne satse på sjakken.