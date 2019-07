JUBELBRØL: Roger Federer under kampen mot Rafael Nadal i England. Foto: Carl Recine

Federer til sin 12. Wimbledon-finale etter oppvisning mot Nadal

(Nadal-Federer 6–7, 6–1, 3–6, 4–6) Roger Federer (37) vant stormatchen mot Rafael Nadal (33) med sifrene 3–1. Søndag møter sveitseren Novak Djokovic (32) i kamp om Wimbledon-trofeet.

For en drøy måned siden herjet Nadal med Federer på grus under French Open. I fredagens gresskamp i London fikk sistnevnte revansj, etter et nytt vanvittig oppgjør mellom de to rivalene.

Federer tok umiddelbart ledelsen i det første settet. Nadal slo tilbake i det andre, men derfra og ut var det sveitseren som presset for seier.

Nadal klarte på utrolig vis å stå imot fire matchballer, men på den femte avgjorde 37-åringen fra Basel foran 15.000 applauderende tilskuere på tribunen.

– Jeg er utslitt. Rafa spilte noen utrolige slag for å holde seg i matchen. Jeg syns kampen holdt et veldig høyt nivå. Det så ut som publikum likte det. Kampene mot Rafa er alltid spesielle. Noen av de viktigste poengene i kampen gikk min vei, sier Federer i et Eurosport-sendt intervju.

Nadal ga seg imidlertid ikke uten kamp:

Mestermøte

Federer og Nadal møttes i tre strake Wimbledon-finaler fra 2006 til 2008. Den siste omtales fortsatt som en av tidenes største tennismatcher – 11 år etter.

Nadal ledet 24–15 i innbyrdes oppgjør før fredagens London-dyst. Federer er på sin side tennissportens mestvinnende spiller i de store turneringene.

Sveitseren har vunnet Wimbledon, French Open, US Open og Australian Open totalt 20 ganger. Det er to flere enn hans spanske nemesis.

Søndag klokken 14.30 går Federer for tittel nummer 21 – i det som blir hans 12. Wimbledon-finale.

– Novak er regjerende mester. Han har vist hvorfor denne uken. Jeg håper jeg kan slå ham, men det blir veldig vanskelig. Jeg gleder meg veldig, sier Federer.

FULLSATT: Publikum fikk se en fantastisk kamp. Foto: AFP

Høy klasse

I det som var det første møtet mellom Federer og Nadal siden 2008, underholdt de publikum med glitrende tennis.

På tribunen satt kjendiser som David Beckham, Sir Alex Ferguson og Hugh Grant, for å nevne noen. Samtlige lot seg trolig begeistre stort av det de fikk se.

Flere lange ballvekslinger fikk tilskuerne til å gispe, rope og klappe av beundring. Etter rundt tre timers spill, falt også avgjørelsen.

PRESTISJEFYLT: Nadal viste hvor mye kampen betydde for ham. Foto: AFP

Publisert: 12.07.19 kl. 20:43 Oppdatert: 12.07.19 kl. 21:05