GJENNOMGÅS: Magnus Carlsens nye klubb, Offerspill SK, har slitt med falske innmeldinger. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Sjakkforbundet varsler gjennomgang av Carlsen-klubb etter VG-avsløring

VG har funnet flere dobbeltregistreringer, tvilsomme navn, og en 119-åring i medlemslistene til Offerspill SK. Nå varsler Norges Sjakkforbund at de skal gjennomgå listene på nytt.

Oppdatert nå nettopp







Blant navnene som skiller seg ut i medlemslisten til Magnus Carlsens nye klubb Offerspill: «Morten Minstemann». Navnet gir ingen treff når VG sjekker det opp mot navn og fødselsår i skattelistene, men på google viser herr Minstemann seg som en barnebokkarakter.

VG har gjennom stikkprøver også funnet flere andre navn som ikke gir treff i skattelistene samt et medlem som oppgir å være 119 år gammelt. I tillegg har VG funnet tre navn som er registrert to ganger.

Jo flere medlemmer Magnus Carlsens klubb har, jo større er sannsynligheten for at den omstridte avtalen med bettingselskapet Kindred går gjennom på sjakk-kongressen.

les også Har hatt falske medlemmer: Statsministeren var innmeldt i Carlsen-klubb

Nå bekrefter sjakkforbundet at de vil gå gjennom listene på nytt og gi ut en oppdatert liste fredag, to dager før landsmøtet.

– Her kan det nok være at Offerspill har noen færre medlemmer enn de hadde da vi beregnet delegater på tirsdag, men det er neppe mange, sier generalsekretær Geir Nesheim.

– Hvis VG klarer å finne dette med en gjennomgang, kan det ikke da være langt flere falske navn der?

– Det vil jeg ikke spekulere i, svarer Nesheim.

Han sier at noen feilregistreringer ikke er uvanlig, og at det også gjelder andre klubber enn Offerspill.

– Jobber med å oppdatere listene våre

– Vi har ikke med overlegg latt noen feilaktige innmeldinger være igjen i listen, men små glipper kan skje. Vi jobber fortløpende med å oppdatere listene våre, og er i dialog med NSF, som også oppdaterer sine lister, skriver styremedlem i Offerspill SK, Magnus Barstad, i en e-post til VG.

Onsdagens avsløringer om tvilsomme medlemmer skjer etter at Norges Sjakkforbund tirsdag sendte ut en oversikt over hvor mange delegater de ulike sjakklubbene får på sjakk-kongressen 7. juli. Der skal det avgjøres om sjakkforbundet skal inngå en omstridt avtale med bettingselskapet Kindred.

De 41 delegatene Offerspill var tildelt i oversikten som kom ut tirsdag var basert på en medlemsliste som først skal ha blitt «vasket» av klubben selv, deretter av sjakkforbundet.

– Man kan jo spørre seg om klubben bør få stemme på kongressen i det hele tatt, sier Jan Sigmund Berglund, leder for Tromsø sjakklubb til VG. Både klubben og Berglund selv er sterkt kritisk til bettingavtalen.

les også Simen Agdestein trekker seg fra NM i protest mot sjakkforbundet

– Folk kan ha sittet og meldt inn naboene sine

Berglund peker på at det i sjakkmiljøet er vanlig at alle kjenner alle, og at man dermed kan være sikre på at folk er reelle medlemmer av en sjakklubb.

– Men med gratisinnmeldinger på nett finnes det ingen garanti mot at folk ikke har sittet og meldt inn naboen sin, sier han.

Derfor mener Berglund at det må forelegges dokumentasjon på kongressen som viser at det har blitt sjekket grundig at alle medlemmer er reelle. Hvis det er knyttet usikkerhet til mange av medlemmene, mener han altså at det er bedre at klubben ikke stemmer.

– Hvis Offerspill-delegatene ikke får stemme, øker sjansene for at avtalen ikke går gjennom, akkurat som du vil. Det går vel an å trekke din motivasjon for å mene dette i tvil også?

– Jeg ser det poenget, men dette handler om at Magnus setter demokratiske spilleregler i en medlemsorganisasjon på spill.

STØTTER CARLSEN: Proffbokser Kevin Melhus støtter Carlsen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Familiemedlemmer og utenlandske mesterspillere

Men det er også flere profiler utenfor sjakken som har meldt seg inn i klubben. Blant dem er proffbokser Kevin Melhus.

– Jeg kan bekrefte at jeg har meldt meg inn selv, sier Melhus til VG.

Han forteller at dette er hans første sjakklubb, og forklarer motivasjonen for å melde seg inn i Offerspill.

– Det er fordi jeg deler frustrasjonen til mange sjakkspillere og Magnus Carlsen. Det er på tide at spillmonopolet til Norsk Tipping kommer på dagsorden, og at det blir en debatt rundt det, sier Melhus

Også Brann-spiller Kristoffer Barmen er innmeldt i klubben, men da VG tok kontakt for å bekrefte om han hadde meldt seg inn selv var 25-åringen ordknapp.

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Barmen.

Andre navn som dukker opp i Offerspills medlemsregister er den danske stormesteren Peter Heine Nielsen, den franske stormesteren Laurent Fressinet og den internasjonale mesteren Lawrence Trent fra Storbritannia. Nielsen er Magnus Carlsens trener.

– Det gjenstår å se om våre innmeldte utenlandske stormestre kommer til å spille for oss i Norge, men det er absolutt noe vi ønsker å tilrettelegge for, skriver styremedlem Barstad.

I tillegg er flere av familiemedlemmene til styremedlemmene i Offerspill meldt inn i klubben. Den yngste av disse er fem år gammel.

Publisert: 03.07.19 kl. 17:39 Oppdatert: 03.07.19 kl. 17:52