Onsdagens travtips: Tiger-banker i V75

Lillebroren til to-millionerstraveren Born In The U.S.A, Eye Of The Tiger, var lysende i sitt comeback sist til en helenkel seier og får bankerstempelet.



Anders Olsbu

VGs travekspert, Anders Olsbu, lar Eye Of The Tiger stå ugardert.

– Holder den kapable 4-åringen seg bare til rett gangart, tror jeg han vinner på nytt.