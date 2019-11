DUELLANTER: Magnus Carlsen og Fabiano Caruana under VM i Fischer-sjakk på Høvikodden i Bærum kommune. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Caruana om Carlsens VM-tvil: – Vil overraske meg om han ikke stiller

BÆRUM (VG) Magnus Carlsens siste VM-motstander, Fabiano Caruana, sier han vil bli overrasket om nordmannen ikke prøver å forsvare sin VM-tittel i klassisk sjakk neste år.

Til VG bekrefter Carlsen at han fortsatt ikke har bestemt seg om han vil spille VM-match i vanlig sjakk i 2020. Som regjerende verdensmester er han allerede klar for «finalen» - på samme måte som tittelkamper i boksing.

– Nei, det er altfor tidlig å svare på, sier han i forbindelse med Fischer-sjakk-VM på Høvikodden, der han etter første dag ligger under 1 1/2–4 1/2 i finalen mot Wesley So.

Fabiano Caruana stopper opp når VG forteller ham at Carlsen fortsatt ikke har bestemt seg om han vil forsvare kronen neste år:

– Du mener at han ikke skal spille? Det vil overraske meg om han ikke spiller, sier amerikaneren.

– Jeg forventer at han gjør det. Jeg kan selvfølgelig ikke si noe sikkert, og jeg vet heller ikke hvorfor han er usikker. Jeg er sikker på at Magnus har sine grunner, men det ville overraske meg om han ikke stiller, sier Caruana til VG.

Det var i et intervju med NRK i desember 2018 at han åpnet for å droppe å spille sin femte VM-match - etter å ha vunnet i 2013, 2014, 2016 og 2018. Nå sier han altså til VG at han fortsatt står på det.

Stavanger trakk i slutten av juni sin søknad om å arrangere sjakk-VM. Det skjedde etter at Team Carlsen gikk ut på Facebook og ba arrangøren om å stoppe arbeidet for å få matchen til Rogaland.

– Hvorfor ville du ikke spille i Stavanger?

– Det har jeg forklart, er svaret han gir til VG.

Forklaringen kom altså på Facebook:

– Vi ber om at norsk sjakk og Stavanger legger til siden kampen om et VM på hjemmebane i denne omgang, skrev Henrik Carlsen på vegne av seg selv, sønnen og manager Espen Agdestein.

Faren forklarte at presset rundt et VM på hjemmebane er såpass stort at det gjør det enda tøffere for Carlsen å gjennomføre. Derfor ønsket de i utgangspunktet å ha det på hjemmebane i Bærum eller Oslo, hvor verdensmesteren kunne bo og oppholde seg i hjemlige omgivelser.

Den norske sjakkeksperten Tarjei J. Svensen, som jobber for chess.com, tror Carlsen kommer til å forsvare sin VM-tittel for fjerde gang:

– Det ville være sjokkerende om han ikke gjør det. Og trist for sjakk-verdenen. Det ville være veldig synd, sier Svensen.

– Jeg blir overrasket om han ikke gjør, spesielt nå som han har hatt et så godt 2019. Det må være bra for motivasjonen.

Magnus Carlsen spiller i disse dager VM-finale i Fischer-sjakk på Høvikodden. Han henger etter mot Wesley So etter dag én av turneringen.

Tarje J. Svensen utelukker ikke at Magnus Carlsen avventer resultatet av VM-kvalifiseringen, den såkalte kandidatturneringen, i mars-april 2020 før han bestemmer seg.

– Han blir mest motivert av å møte karer som Fabiano Caruana og Ding Liren. Jo bedre motstander, jo mer motivert vil han være for å spille, mener sjakk-eksperten.

Det er vinneren av kandidatturneringen som får æren av å spille mot Magnus Carlsen i november 2020. Åtte spillere kommer med dit. De spiller alle mot alle - med begge farger, altså totalt 14 partier.

På VGs spørsmål om hvem han tror kan bli hans VM-motstander i 2020, svarer Magnus Carlsen:

– Jeg tror Caruana er nærmest, selv om også Ding Liren har spilt veldig bra i år.

1. november var fristen for å innlevere søknad om å få arrangere VM i sjakk 2020.

– Vi har fått flere søkere, sier FIDE-presidenten Arkadij Dvorkovitsj til VG.

