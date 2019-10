OMFATTENDE JUKS: Det ble avdekket omfattende russisk juks etter Sotsji-OL og saken ruller videre. Her under langrennsøvelsene under OL i Sotsji. Foto: Gregorio Borgia / TT NYHETSBYRÅN

Microsoft avslører nytt russisk hackerangrep etter dopingskandalen

Russland frykter utestengelse fra Sommer-OL neste år, som følge av den omfattende dopingskandalen i landet. Nå melder Microsoft om et nytt russisk dataangrep på en rekke internasjonale idretts og antidopingorganisasjoner.

Nå nettopp







Hackere med bånd til den russiske staten skal denne høsten ha gjennomført angrep på 16 nasjonale og internasjonale sports og antidoping organisasjoner. Det melder Microsoft ifølge New York Times.

Dette dataangrepet har skjedd mens Verdens antidopingbyrå fortsatt håndterer den langvarige saken med den russiske dopingskandalen som ble kjent gjennom flere dokumentarer av den tyske gravejournalisten Hajo Seppelt og i etterkant av Sotsji-OL. Saken tok en ny vending i høst da Wada mistenkte at også databasene til Det russiske antidopingbyrået, som de skulle få tilgang til, er manipulert.

les også Russisk antidopingsjef til VG: – Myndighetene overvåker meg

En rekke russiske utøvere fikk ikke delta i Vinter-OL i 2018 og russisk friidrett er blitt nektet deltagelse internasjonalt i flere år. Nå har også russiske idrettsledere uttalt at de frykter for at landet blir utestengt fra det kommende Sommer-OL, som arrangeres i Tokyo neste sommer.

Ifølge Microsoft, som hjelper med å beskytte flere av av organisasjonene mot angrep fra hackere, startet det russiske angrepet 16. september. Det var bare dager før Wada opplyste om sine mistanker mot datamanipulasjon i Russland. Microsoft har opplyst at noen av de russiske angrepene har lyktes.

De har nå sporet angrepet til hackergruppen som har gått under aliaset Fancy Bear, som har stått bak flere hackerangrep, som har fått mye omtale da de publiserte data om en rekke utøvere, deriblant den norske løperen Henrik Ingebrigtsen.

Saken som har avslørt omfattende juks i russisk idrett, har tatt en ny dreining dette året man fant ut at russiske utøveres positive prøver var blitt slettet fra dataene til det russiske antidopingbyrået.

les også Nye påstander om Russland-juks: Skal ha fått tre ukers svarfrist

Travis Tygart, sjefen for det det amerikanske antidopingbyrået, sier til New York Times at deres organisasjon opplevde forsøk på et angrep på passord hos dem tidlig i oktober.

– Ingenting kom gjennom, sier Tygart som mener Fancy Bear-angrepet er den «nye normalen».

Avisen skriver at Yury Ganus, sjefen for det russiske antidopingbyrået, har opplyst om at han ikke har blitt informert om noen dataangrep.

Publisert: 29.10.19 kl. 08:30







Mer om