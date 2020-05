NY DUELL: Trond Giske (t.h.) er skeptisk til at kulturminister Abid Raja ikke har gjennomført de samme reglene for breddeidretten som det som nå er innført i Danmark. Foto: Frode Hansen/Gisle Oddstad

Giske krever Raja-svar – igjen: – Jeg er bekymret

Trond Giske (Ap) sier at han er bekymret for breddeidretten og særlig mulig frafall blant barn og unge.

Nå stiller han et såkalt «skriftlig spørsmål» på Stortinget til kulturminister Abid Raja om hvorfor Norge ikke åpner opp som Danmark i breddeidretten.

«Danmark har åpnet for noe større mulighet for utøvelse av breddeidrett. Er det faglige eller politiske grunner til at regjeringen har andre grenser for norsk breddeidrett?» er konkret spørsmålet fra Giske.

For et par uker siden fyrte Ap-politikeren og kulturminister fra Venstre løs mot hverandre i debatten om norsk toppfotball – og der helseminister Bent Høie la inn en takling der han kalte Giske «en fotballbølle».

Nå er det altså breddeidretten det handler om.

Danmark åpnet i forrige uke opp for saftige taklinger og skulder-mot-skulder. Kroppskontakt ble tillatt på trening i dansk fotball. I Norge derimot holdes det på de strenge restriksjonene.

– Jeg spør Raja om hvorfor det er strengere i Norge. Barne- og ungdomsidretten må ikke ha strengere vilkår enn det som er nødvendig ut fra helsefaglige råd.

– Jeg er bekymret for breddeidrett, jeg er bekymret for frafall blant barn og unge. Det vil kunne ha stor negativ helsevirkning, pluss at det går ut over barns og unges oppvekstvilkår, sier Trond Giske.

– I den grad det er mulig i samråd med folkehelsemyndighetene å åpne litt mer, vil det være positivt. Jeg leser også i VG at FHI har hatt en litt annen tilnærming enn det departementet har hatt.

Giske viser til VGs sak onsdag denne uken om at FHI onsdag 6. mai leverte et notat til Helsedirektoratet, der det ble åpnet for differensiering av ulike breddeidretter, basert på hvor lenge utøverne er i nærkontakt med hverandre. FHI skrev i notatet at det bør kunne åpnes for fotball.

– Barn og unge går glipp av mange opplevelser, turneringer og muligheter, sier Giske.

Han mener at det faktum at barn og unge nå går på skolen, tilsier at det «bør være en litt mer lempelig tilnærming til muligheten for å drive idrett».

– Hvis smittefaren blant barn og unge er liten, og en dribling på fotballbanen ikke medfører noen stor smitterisiko, bør en vurdere om det er mulig å ha dansk regelverk også i Norge, sier Trond Giske til VG.

VG kunne torsdag fortelle at også Frps Himanshu Gulati ønsker svar på regjeringens valg om å nekte breddefotballen vanlig trening med nærkontakt.

Abid Raja svarer Giske på samme måte som han svarte Gulati med at han er ivrig etter å få i gang breddeidrett og barnefotball:

– Samtidig, slik avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet sier, så skisserer FHI-notatet et mulig scenario i et lengre perspektiv, og FHI og direktoratet er enig i rådene om å fortsette med krav om én meters avstand. FHI formidler det samme gjennom overlege Are S. Berg.

Kulturministeren understreker at man nettopp har åpnet for skolegang for elever fra 4. klasse, samt at Eliteserien nettopp har fått grønt lys til å trene som før:

– Jeg har snakket med direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, og helsedirektør Bjørn Guldvog, og de er samstemte om at på nåværende tidspunkt må vi holde på «20-1- regelen». Så må vi vurdere når disse kravene kan lempes. Jeg vil at vi skal følge smitterådene, og straks det viser seg mulig, så ser jeg frem til at helsemyndighetene gir grønt signal for fotball og breddeidrett, sier han.

Publisert: 18.05.20 kl. 17:02

