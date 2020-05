UENIGE: Carl Fredrik Stenstrøm (t.v.) representerer de utenlandske spillselskapene, mens Henrik Nordal (t.h.) er avdelingsdirektør i Lotteritilsynet. Foto: Norsk Bransjeforening for Onlinespill og Dagrun Reiakvam

Kraftig økning av problemspillere: – Viser at monopolet ikke fungerer

Antall problemspillere i Norge har økt fra 34.000 til 55.000 siden 2015, ifølge en ny rapport. Et bevis på at spillmonolet ikke fungerer, mener utenlandske bettingselskaper. Lotteritilsynet ber dem feie for egen dør.

– Vi er dypt bekymret over utviklingen. Den viser at monopolet og norsk spillpolitikk ikke fungerer, mener Carl Fredrik Stenstrøm, generalsekretær i lobbyorganisasjonen Norsk bransjeforening for onlinespill. De organiserer flere av de største utenlandske spillselskapene.

– Økningen fra 34.000 til 55.000 problemspillere i Norge skjer i en periode der Lotteritilsynet har gjort en rekke ulike grep for å minske spillproblemene, sier Stenstrøm til VG.

Norsk Tipping og Norsk Rikstoto har enerett på spill i Norge. Tirsdag kom en rapport, bestilt av Lotteritilsynet, som viser at folk i Norge tilsynelatende har større problemer med pengespill enn folk i de andre nordiske landene. Undersøkelsen ble gjennomført av Universitet i Bergen.

– Rapporten slår fast nok en gang at norsk spillpolitikk er feilslått, og viser det akutte behovet for en ansvarlig regulering, mener Stenstrøm.

– De peker fortsatt i stor grad på våre medlemmer som problemskapere, men mitt poeng er at de som er problem-/risikospillere trenger regulering på tvers av alle aktører.

Ifølge undersøkelsen er 122.000 i risikosonen for å få problemer med spill. Det utgjør en betydelig økning siden sist undersøkelse ble gjort i 2015 (se faktaboks).

Nøkkeltall fra undersøkelsen Universitetet i Bergen har gjort på oppdrag fra Lotteritilsynet. 55.000 problemspillere – mot 34.000 i tilsvarende undersøkelse i 2015.

122.000 er «moderate risikospillere». I 2015 var det tilsvarende tallet 88 000.

Det har skjedd en dreining fra spill med lav risiko til spill med høyere risiko for spilleproblemer, som for eksempel kasinospill eller oddsspill.

Undersøkelsen viser at det er risiko- og problemspillere både hos lovlige og ulovlige aktører. Vis mer

– Vi har lenge sett at veksten i det norske spillmarkedet foregår på internett og advart mot at enerettsmodellen er utdatert. Vi har en global teknologisk utvikling. Spillere og spillproduktene følger ikke landegrensene. Realiteten er at om lag halvparten av de som spiller på nett, bruker internasjonale aktører. Myndighetene trenger virkemidler for å regulere hele markedet og luke ut useriøse aktører, mener Stenstrøm.

Hans organisasjon kjemper for den såkalte «lisensmodellen», som betyr at andre selskaper skal ha lov til å konkurrere med Norsk Tipping – hvis de sikrer seg en lisens.

Avdelingsdirektør Henrik Nordal i Lotteritilsynet er imidlertid ikke så imponert over argumentene fra Stenstrøm og bettingbransjens nye lobbyorganisasjon Norsk bransjeforening for onlinespill (NBO):

– Om NBO starter med å oppfordre medlemmene sine til å utvise ansvarlighet ved å slutte å aktivt omgå gjeldende regelverk, ville det vært en god start. Og kanskje også gjort store utslag knyttet til konsekvenser av spilleproblemer i Norge, fastslår Nordal til VG.

Generalsekretær Pernille Huseby i Actis kan også styre sin begeistring over de utenlandske spillselskapene:

– Norsk myndigheter må benytte seg av de virkemidler som er tilgjengelig for å stoppe både reklame og tilgang for spill fra utenlandske spillselskaper. Dette er selskaper som undergraver norsk lov, driver aggressiv markedsføring og som har et betydelig svakere ansvarlighetsrammeverk enn Norsk Tipping, mener Huseby i Actis, som er rusfeltets samarbeidsorgan.

Publisert: 23.05.20 kl. 22:15

