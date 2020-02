SENTRAL: Frode Hamre trener hele fem av favorittene i kveld, i form av Patent Leather, Lættis, Digital Evolution, Likeit Or Leaveit og Best Of All. Sistnevnte er den sikreste vinneren. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Best av alle i V75

Best Of All er den sikreste V75-vinneren på Bjerke Travbane i kveld og får stå ugardert i V75-finalen.



Anders Olsbu

Nå nettopp

VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler ikke med å bankertippe Best Of All.

– Hamre-traveren var tapper toer etter en knalltøff åpning sist. Det er enklere i mot nå og utgangsposisjonen er perfekt. Jeg tror Best Of All vinner, selv om hun må gå utvendig for leder. Blir hun vinket til tet, er nok løpet kjørt, mener Olsbu.

Dagens banker:

Best Of All (V75-7) har vært god i alle sine starter i Hamre-regi og skal regnes igjen.

Dagens luring:

Norah As (V75-6) tapte kun knepent tross en fjerdeplass og en tung tur sist. Kan slå til.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 576 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2700 kroner

COMEBACK: 11-årige Thai Broadway, som har kjørt inn over 5,4 millioner kroner, er tilbake i løpsbanen i V75-innledningen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (1609ma)

4 PATENT LEATHER

3 FLORIS BALDWIN

——————————-

1 Pebbe Simoni

5 Thai Broadway

6 Mr. X.F. Royal

2 Mymanyyouare

Løpet:

To hester peker seg ut i dette svært tynne eliteløpet for varmblodshester.

Favoritten:

Patent Leather rundet frem og havnet utvendig for ledende Lionel 1200 meter igjen sist. Holdt godkjent til fjerde uten å kunne følge til slutt. Likevel gikk han 1.12,8 full vei tross en tung tur, som er sterkt. Vant enkelt i de to foregående startene etter relativt tidlig tetkjenning. Fjerde sist tapte han kun for Zarenne Fas i Axel Jensens minneløp. Står utvendig for Floris Baldwin, og det kan bli en tung tur igjen. Men jeg ser ikke bort i fra at han kan vinne fra dødens.

Outsiderne:

Pebbe Simoni havnet i femte innvendig fra sitt tillegg i V75 på Åby i helgen og fikk litt trafikkproblemer. Men han avsluttet bra til sjette da han fikk fritt frem mot oppløpet. Blir overflydd, men står til for et fint løp. Skulle det bli tøff kjøring mellom Floris Baldwin og Patent Leather stiger sjansene. Skal uansett ha en fin trippelsjanse, om det løser seg. Han avslutter som regel alltid bra.

Luringen:

Floris Baldwin fikk en fin start fra tillegg i samløp med Pebbe Simoni sist og fikk tredje utvendig. Ble sendt i angrep på siste bortre og sto på bra til tredje. Gangen før fikk han et fint løp i lederrygg på Lionel. Skjøt fin fart da åpningen først kom og var ikke mye slått til slutt. Ble tredje bak Peatent Leather og Smevikens Cruiser tredje sist. Denne gangen har Floris Baldwin vunnet sportrekningen. Han er kjapp fra start og kan stikke til tet. Om han ikke får for mye press underveis, kan han lede lenge, muligens helt inn.

Startsiden:

Floris Baldwin og Patent Leather kjører om føringen. Jeg holder en knapp på førstnevnte. Thai Broadway og Mr. X.F. Royal er heller ingen sinker.

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, avslutter V75-spillet med alenestrek på Best Of All. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-2 (2100ma)

3 LÆTTIS

2 BIRK FAKS

11 FRIER BIRK

——————————-

12 Valle Gulla

1 Daragon

4 Hauan Hera

7 Komnes Anna

6 Spiktrollet

5 Mila

10 Nito Faxa

9 Kagge Luna

8 Modijerva

Løpet:

En trio peker seg ut i dette tidsløpet, hvor hoppene har en fordel.

Favoritten:

Lættis satt i tet ut av første sving sist og holdt greit unna for Birk Faks til slutt. Hamre-traveren er bra fra start og klarer han å overfly de to innvendige, er det nok han som sitter med de beste sjansene igjen. Nest sist vant Birk Faks enkelt foran Lættis, men da fikk sistnevnte det tyngste løpet. Posisjonene avgjør mye her.

Outsiderne:

Birk Faks sto vrient til i spor tolv sist. Ble sendt i angrep fra fjerde utvendig i annen sving og kom ned utvendig for Lættis runden igjen. Var tapper toer derfra, uten helt å kunne gå i nærkamp. Gangen før satt Birk Faks tidlig i tet og vant suverent foran Lættis. Birk Faks kan løse bra bak bilen, om han går feilfritt. Og fra tet er det han som sitter med de beste kortene.

Luringen:

Frier Birk angrep fra femte utvendig 1200 meter igjen i V75 sist, men det ebbet ut til slutt og han måtte nøye seg med tredje bak Tana Faxen og Valle Hugo. Nest sist tapte han kun knepent for Edens Odin. 8-åringen er sterk og går til mål. Skulle det bli litt kjøring mellom de to mest betrodde, kan Frier Birk bli farlig til slutt. Vel og merke feilfritt, galoppen ligger litt på lur.

Startsiden:

De tre innerste kjører om føringen. Komnes Anna er heller ingen sinke.



V75-3 (2140mv)

10 OLU DOLE

6 LANGLANDS BALDER

5 N.O. DRØM

4 SKRØNA

3 Norheim Odel

11 Kjølstad Trollvilja

——————————-

9 Solør Tobbi

1 Valle Embla

7 Eld Best

2 Lome Diva

Løpet:

Flere med vinnersjanse blant disse urutinerte hestene.

Favoritten:

Olu Dole var bra til karrierens første seier sist, etter et løp i kroppen etter pause. Overtok føringen kilometer igjen og vant greit da Børke Billie feilet i striden kort før mål. Klaffer det bare litt fra tillegg, kan han kjempe i toppen igjen.

Outsiderne:

Langlands Balder holdt seg til rett gangart sist og var god toer bak G.G. Anna. Ble toer bak Valle Grid med galopp nest sist. Moen-traveren er veldig usikker, men er god nok til å vinne feilfritt. Men han er og blir en evig outsider inntil videre.

Luringen:

N.O. Drøm viste klar fremgang sist. Feilet i striden med Solan Troll da. Hadde trolig blitt toer på 1.32,9 over full distanse med voltestart. Løser det seg litt fra innersporet på tillegget, kan han være med helt der fremme.

Startsiden:

Valle Embla og Norheim Edel er bra fra start. Skrøna er litt variabel ut, men kan løse bra på sitt beste. Men sporet er trangt.

V75-4 (2100ma)

6 DIGITAL EVOLUTION

11 TAYNO DESTRIER

2 IAN B.R.

1 ORLANDO G.M.

4 L.V. What A Hunk

8 The Baron

——————————-

10 Emerick

7 Constantine Coral

5 I.D. Glamour

9 Mr. Fantasy

3 O.M. Ebony

Løpet:

Jeg streker for halve feltet, men skulle gjerne hatt råd til et par til.

Favoritten:

Digital Evolution var solid fra dødens sist. Trykket på underveis. Feilet likevel som seiersfarlig ut mot oppløpet. I stedet gikk seieren til Pallaton. Avsluttet bra nest sist og er klart bedre enn raden.

Outsiderne:

Tayno Destrier har vært meget bra og har vunnet fire av ni løp i karrieren. Sine to siste seirer har han tatt fra dødens, mens han satt fast nest sist. Står sjanseartet til spormessig, men han tåler å gjøre grovjobben selv. Klaffer det bare litt underveis, kan han kjempe i fremste rekke igjen.

Luringen:

Ian B.R. overrumplet Chuck Yeager og overtok runden igjen sist, men han firte til femte på oppløpet. Har fått det tøffere i trening nå. Har det slått positivt ut, er det ikke umulig for Østre-traveren. En outsider.

Startsiden:

Alle de fem innerste, samt The Baron kan løse bra. Jeg tror mest på de to innerste, samt L.V. What A Hunk i tetkampen.

V75-5 (2100ma)

9 TALENT Ø.K.

8 KLEPPE NIDO

10 BRØDSJØ SPIKA

6 SKEIE IDA

2 Odins Zamurai

——————————-

5 Frisli Paja

1 Madde

7 Horgen Elvy

4 Nesfaksen

3 Pepp Jerka

Løpet:

Fem hester bør rekke i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Talent Ø.K. og Brødsjø Spika vant direkte i Killingmo-regi sist og kan kjempe i toppen igjen, feilfritt og på sitt beste. Begge vant fra tet. Talent Ø.K. satt i front fra sitt tillegg etter 500 meter og vant greit, mens Brødsjø Spika fikk dirigere i behag.

Outsiderne:

Skeie Ida ender som regel på trippelen. Hun er kjapp fra start og kan stikke til tet igjen. Sist slapp hun føringen og ble sittende fast. Er kanskje best med ryggløp. Skal uansett regnes blant de tre.

Luringen:

Kleppe Nido feilet etter en runde sist, men kom sterkt tilbake til annen bak Vestpol Loke. Gangen før avsluttet han bra og knep seieren fra Tangen Lea. Klaffer det bare litt fra et sjanseartet spor ytterst på vingen, kan han vinne igjen.

Startsiden:

Skeie Ida stikker til tet.



V75-6 (2100ma)

1 ESPERANZA TRUNOISE

7 LIKEIT OR LEAVEIT

9 NORAH AS

3 Dani's Princess

10 Dancing Queen

——————————-

4 Crystals Star

11 New Action

8 Mega Classic

6 Kajsa Nosto

5 Operandi

2 Around The World

Løpet:

Jeg prøver en ny kvintett.

Favoritten:

Esperanza Trunoise går fine løp hver gang. Har stått i vanskelige spor i det siste, henholdsvis 7, 11 og 12. Hoppa har trukket et fint førstespor nå. Hun er flink fra start, men kan bli overflydd. Løser deg seg, kan hun absolutt vinne dette.

Outsiderne:

Likeit Or Leaveit ble sittende fast med krefter spart sist. Kunne ikke stå i mot en meget opplagt Dior Vincent nest sist, men var bra toer. Avsluttet sterkt til annen bak Dani's Princess nest sist, etter fjerdespor i siste sving. Kan ta en velfortjent seier nå, om det bare klaffer litt fra et sjanseartet spor.

Luringen:

Norah As var tapper fra dødens sist og var kun knepent slått til tross for at hun ble fjerde. Fikk trafikkproblemer gangen før. Hun står til for et fint smygløp nå. Og skulle det bli litt kjøring i front, stiger sjansene.

Startsiden:

Esperanza Trunoise er flink ut, men blir utfordret av Dani's Princess og Crystals Star.



DEN SIKRESTE V75-VINNEREN: Best Of All og Frode Hamre. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-7 (1609ma)

2 BEST OF ALL

——————————-

1 Positano

12 Abrakadabra

9 Xita Lavec

10 Cosmic Carpenter

11 Forrest Beemd

4 Maestro

3 Hands Up

8 Demerara

7 Norwegian Pine

6 Tiria Jet

Løpet:

Best Of All blir min klare V75-banker.

Favoritten:

Best Of All satt i tet etter 400 meter sist etter en tøff 1.10-åpning. Kunne ikke stå i mot en meget god Hands Down, men fullførte bra til annen på en sterk tid. Hamre-traveren er bra fra start, men det spørs om hun kan ta en lengde på Positano. Men jeg ser ikke bort i fra at hun kan vinne fra dødens. Fra tet er det neppe snakk om saken.

Outsiderne:

Positano var dårlig med fra start sist og fikk fjerde innvendig fra samme spor, men det var på Åby. Jeg ser ikke bort i fra at han forsvarer sporet her. Slippes det til Best Of All er han sikret annen. Kan lede lenge, om han svarer opp, men det kan også bli tøft til slutt. Uansett en god trippelsjanse.

Luringen:

Xita Lavec feilet i en trang situasjon sist. Hun er uansett ikke til å stole på. Står uansett til for et fint smygløp og kan være en trippelluring feilfritt og om formen er på plass.

Startsiden:

De tre innerste er alle gode fra start. Hands Up slipper uansett.



Publisert: 05.02.20 kl. 08:42

