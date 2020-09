Djokovic disket fra US Open: – Lei meg og tom

Verdensener Novak Djokovic (33) er disket fra US Open etter at han slo ballen på en linjedommer i frustrasjon etter at han tapte et game.

Djokovic lå under 5–6 i første sett da det famøse slaget kom. Serberen var svært misfornøyd etter å ha tapt et game, og slo ballen blindt bort i frustrasjon. Det var da dramatikken oppsto.

Ballen traff den ene linjedommeren, som gikk i bakken mens hun holdt seg til halsen og tydelig hadde smerter.

– Jeg er lei meg og tom som følge av hele denne situasjonen. Jeg har sjekket hvordan det går med linjedommeren, og takk Gud for at turneringen har fortalt meg at hun har det OK. Jeg er ekstremt lei meg for å ha før stresset jeg har påført henne, skriver Djokovic på Instagram.

– Det var ikke intensjonen. Men det er så feil, skriver han videre.

Etter uhellet fulgte en samtale mellom hoveddommer Aurleie Tourte og to andre turneringsrepresentanter. Djokovic snakket deretter med dommeren, før han ble offisielt diskvalifisert. Dermed gikk motstander Pablo Carrena Busta videre til neste runde.

– Jeg må snu dette til en lærdom for min utvikling som spiller og som menneske. Jeg beklager min oppførsel til US Open og alle rundt turneringen. Jeg er takknemlig for støtten fra teamet og familien min, og fansen som alltid har vært der med meg. Takk skal dere ha, jeg beklager.

– Mister hodet helt

Stjernespilleren var uheldig da han traff linjedommeren, og innså raskt hva han hadde gjort. Han strakk hånden ut for å unnskylde seg og gikk deretter bort for å sjekke hvordan det hadde gått med dommeren.

– Han mister hodet helt. Det er nesten ikke til å tro. Jeg tror han angrer bittert. Han kan ikke bli sur. Han kan ikke bli behandlet annerledes selv om han er verdensener, sier Eurosport-ekspert Christer Francke til VG.

I Grand Slam-reglene heter det at «spillerne ikke skal fysisk mishandle en dommer, motstander, tilskuer eller annen person innen for turneringens område».

– Jeg var i sjokk, sier motstander Pablo Carrena etter kampen.

Han fikk ikke med seg slaget og skjønte ikke umiddelbart hva som hadde skjedd.

– Jeg tror ikke det var med vilje. Det var bare et øyeblikks uhell. Men selvfølgelig kan man ikke gjøre slikt. Regler er regler. Dommeren gjorde det riktige, men det var ikke en lett avgjørelse å ta, sier Carrena Busta.

Ifølge Ben Rothenberg, som dekker tennis for New York Times, skal Djokovic ha prøvd å forandre dommernes mening.

– Hun må ikke på sykehus på grunn av dette, skal 33-åringen ha sagt, og lagt til:

– Skal du diskvalifisere meg på grunn av dette? Karrieren min, Grand Slam, centre stage, skriver Rothenberg på Twitter.

Forlot arenaen

Amazon Prime skal ha vist bilder av Djokovic som satt seg i bilen og dro fra stadion. Han droppet dermed den obligatoriske pressekonferansen etter kampen.

Tidligere verdensener Martina Navratilova støtter diskingen:

Francke forteller hvordan han opplevde situasjonen:

– Djokovic har tre settballer på 5–4 i gamet før, men endte opp med å tape det. Så blir Djokovic brutt. Da slår han en ball knallhardt inn i sideveggen og så en ball bakover uten å se seg for. Ballen treffer en linjedommer i halsen. Hun går i bakken og får pusteproblemer. Han gjør det ikke med vilje. Han slår ballen bakover i frustrasjon. Han prøver å trøste henne, men sånn er reglene, forteller tenniseksperten.

– Hadde han truffet henne i benet, hadde han kanskje fått en advarsel. Men hvis du treffer noen og de skader seg, er det rett ut, legger han til.

Francke tror også at Djokovic kan vente seg en bot etter hendelsen. Serberen mister alle rankingpoeng og alle penger han opptjent i løpet av turneringen, opplyser US Open i en pressemelding.

Den femte

Ifølge statistikkbyrået Gracenote er Djokovic bare den femte spilleren som blir diskvalifisert fra en Grand Slam-turnering.

DISKVALIFISERT: Novak Djokovic. Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Djokovic var den store favoritten til å vinne US Open i Rafael Nadal og Roger Federers fravær. Nå er han ute allerede i fjerde runde.

Tidligere toppspiller Tim Henman opplevde det samme for 25 år siden.

– Det skjedde med meg i 1995. Vi ledet med to sett i en dobbeltkamp, da jeg traff en balljente i øret, forteller han under Amazon Primes sending.

– Djokovic siktet ikke på linjedommeren, men du må stå ansvarlig for dine handlinger. Det var ingen andre muligheter enn å diskvalifisere ham, mener briten.

Publisert: 06.09.20 kl. 22:19 Oppdatert: 07.09.20 kl. 01:41