Djokovic disket fra US Open etter å ha slått ballen på linjedommer

Verdensener Novak Djokovic (33) er disket fra US Open etter at han slo ballen på en linjedommer i frustrasjon etter at han tapte et game.

Det ble dramatisk da linjedommeren ble liggende på bakken og holde seg til halsen etter å ha blitt truffet av slaget fra serberen.

– Han mister hodet helt. Det er nesten ikke til å tro. Jeg tror han angrer bittert. Han kan ikke bli sur. Han kan ikke bli behandlet annerledes selv om han er verdensener, sier Eurosport-ekspert Christer Francke til VG.

Stjernespilleren var uheldig da han traff linjedommeren, og innså raskt hva han hadde gjort. Han strakk hånden ut for å unnskylde seg og gikk deretter bort for å sjekke hvordan det hadde gått med dommeren.

Etter en samtale med hoveddommeren ble det bestemt at Djokovic skulle diskvalifiseres. Dermed gikk motstander Pablo Carrena Busta videre til neste runde.

– Djokovic har tre settballer på 5–4 i gamet før, men ender opp med å tape det. Så blir Djokovicv brutt. Da slår han en ball knallhardt inn i sideveggen og så en ball bakover uten å se seg for. Ballen treffer en linjedommer i halsen. Hun går i bakken og får pusteproblemer. Han gjør det ikke med vilje. Han slår ballen bakover i frustrasjon. Han prøver å trøste henne, men jeg skjønner med engang at det er diskvalifikasjon. Sånn er reglene, forteller Francke.

– Hadde han truffet henne i benet, hadde han kanskje fått en advarsel. Men hvis du treffer noen og de skader seg, er det rett ut, legger han til.

Francke tror også at Djokovic kan vente seg en bot etter hendelsen.

DISKVALIFISERT: Novak Djokovic. Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Djokovic var den store favoritten til å vinne US Open i Rafael Nadal og Roger Federers fravær. Nå er han ute allerede i fjerde runde.

Tidligere toppspiller Tim Henman opplevde det samme for 25 år siden.

– Det skjedde med meg i 1995. Vi ledet med to sett i en dobbeltkamp, da jeg traff en balljente i øret, forteller han under Amazon Primes sending.

– Djokovic siktet ikke på linjedommeren, men du må stå ansvarlig for dine handlinger. Det var ingen andre muligheter enn å diskvalifisere ham, mener briten.

