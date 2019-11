Johaug om Østbergs startnekt: – Jeg synes synd på henne

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) Ingvild Flugstad Østberg (29) står over langrennsåpningen på Beitostølen og verdenscupåpningen i Ruka av helsemessige årsaker. Lagvenninne Therese Johaug (31) sier hun tror Østberg kommer styrket ut av det.

På en pressekonferanse torsdag ble det kjent at Ingvild Flugstad Østberg får startnekt både under den nasjonale åpningen på Beitostølen denne helgen og verdenscupåpningen i Ruka av helsemessige årsaker.

Senere på pressekonferansen møtte lagvenninne og treningskamerat Therese Johaug pressen.

– Først og fremst synes jeg utrolig synd på henne. Jeg skulle gjerne hatt hun sammen med meg på startstreken både nå i helgen og i Ruka. Samtidig har hun i dialog med helseteamet funnet ut at det beste er å ikke gå konkurranse. Jeg skal i hvert fall backe henne og være der for henne. Jeg vet hun kommer styrket ut av dette og at hun kommer til å gå fort i de skirennene hun går når hun er tilbake, sier Johaug på pressekonferansen.

– Har du vært bekymret for Ingvild?

– Jeg og Ingvild har vært utrolig mye sammen både på høydetrening, i Aspen og nå i høst. Vi har en åpen og ærlig dialog, og vi deler både frustrasjon og gladnyheter. Vi er gode lagvenninner og ikke minst gode venninner som snakker sammen om alt, svarer Johaug.

De to lagvenninnene trener mye sammen også utenfor sesong. De drar blant annet på et årlig høydeopphold i amerikanske Aspen sammen på sommerstid.

TRENINGSKAMERATER: Ingvild Flugstad Østberg og Therese Johaug under en treningsleir i franske Font Romeu i september. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix.

– Fryktet du at dette kunne skje?

– Ingvild har jo i samråd med helseteamet hatt den dialogen. Jeg har ikke noe jeg skal si på det. Det viktigste for meg er at Ingvild har det bra. Det sier hun at hun har. Nå skal hun bare komme seg styrket ut av denne situasjonen og slå tilbake senere, fortsetter hun.

Østberg har ikke oppfylt alle kravene i helseattesten. Helseattesten de norske langrennsløperne forholder seg til, springer ut fra anbefalinger fra IOC (Den internasjonale olympiske komité) som Olympiatoppen har vært med på å utarbeide. Norges Skiforbund har igjen fulgt linjene fra Olympiatoppen, opplyser idrettsprofessor Jorunn Sundgot-Borgen til VG.

– Har du kjent på det samme selv?

– Ja, jeg har jo selv opplevde å balansere litt for mye. Det er sammensatt. Det er mye trening, og spesielt for Ingvild og meg som trener mest på laget. Det er sponsorer som krever sitt, vi har begge kjærester, venninner og familie vi vil være sammen med. Det å få hverdagen til å gå opp kan være tøft i perioder - spesielt når vi trener så mye som vi gjør. Å kjenne en er på underskudd er ganske naturlig, sier Johaug.

