LAGT OPP: Petter Northug la skiene på hylla i desember 2018. Foto: Line Møller

Northugs manager slutter etter ni måneder

Terje Hallan tok over som Petter Northugs manager i februar. Nå gir han seg.

NTB

Nå nettopp

Hallan bekrefter overfor Adresseavisen at han ikke lenger er Northugs manager, men vil ikke kommentere noe utover det.

Terje Hallan tok over managerrollen da Are Sørum Langås ga seg i februar i år. Langås kom inn som manager i 2013, men da Northug bestemte seg for å legge skiene på hylla, kom Hallan inn og tok over ansvaret.

les også Slik er Northugs nye liv: Vil kapre verdenseliten til eget merke

Pappa John Northug opplyser til avisen at det var et ønske fra sønnen om å ta mer ansvar. Han sier endringen har skjedd gradvis den siste måneden.

– Petter tar en mer helhetsrolle rundt seg selv. Det er veldig greit at han har en oversikt over hva som skjer og rører seg, og det synes jeg er en naturlig utvikling. Det fungerer bra, sier John Northug.

Petter Northug jobber i dag med sin egen merkevare og bidrar på langrennssendingene til TV 2.

Publisert: 21.11.19 kl. 04:19

Mer om