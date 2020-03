SERIESTART: Lørdag var det kamp mellom Islotsj og Neman Grodno i Minsk. Foto: TATYANA ZENKOVICH / EPA

Her spilles det fortsatt fotball: – De mener det er for mye «hype» om corona

Fotballen er stengt ned over store deler av verden. Men ikke i Hviterussland.

– Fotball-lederne her mener at det fortsatt er mulig å spille. De mener det er for mye panikk og for mye «hype» om corona-viruset, sier den hviterussiske journalisten Sergej Nikolajev til VG.

– Og etter som Hviterussland er det eneste landet som spiller, så overføres kampene – for første gang – nå også i nabolandene Russland og Ukraina, forteller fotballjournalisten.

Han forteller at flere spillere hadde symptomer sist uke, men at alle har testet negativt.

Som Norge spiller Hviterussland vår-høst, og dette er første serierunde i en liga der Dynamo Brest faktisk klarte å tukte BATE Borisov og vinne mesterskapet for 2019. Før det hadde BATE Borisov vunnet mesterskapet 13 år på rad.

Nikolajev forteller at det er 76 hviterussere som har testet positivt på corona-viruset så langt. Ingen er døde.

– Hviterussere reiser nok noe mindre enn folk i Vest-Europa. Det kan ha sin betydning.

Fotballpresident Vladimir Bazanov synes det overdrives:

– Dette er en oppblåst psykologisk situasjon. Verden er ikke som før. Dette er en verden av internett. Noen legger ut ei lenke, og panikken begynner. Sånn skal det ikke være, sier han ifølge pressball.by.

På spørsmål om det hviterussiske fotballforbundet ikke påtar seg et stort ansvar ved å la lagene spille, svarer han at forbundet alltid tar ansvar, men at «det kommer uforståelige løgner, som påvirker folk psykologisk».

Derfor spiller Hviterussland. Med tilskuere.

– Det er bare å vaske hendene oftere. Det er viktig at det er nok av slikt på arenaene. Det skal vi passe på, sier fotballpresidenten ifølge by.tribuna.com.

Hans generalsekretær, Sergej Zjardetskij, sier imidlertid til by.tribuna.com at fotballforbundet er i kontinuerlig kontakt med helseministeriet og sportsministeriet om de skal fortsette å spille.

– Vi overvåker situasjonen med COVID-19 nøye. Situasjonen kan raskt endre seg.

Publisert: 22.03.20 kl. 09:22

