KONSENTRERT: Magnus Carlsen i aksjon i den pågående Shamkir-turneringen i Aserbajdsjan. Foto: Shamkir Chess 2019

Sjekk den Carlsen-rekorden: 45 partier på rad uten tap

(Veselin Topalov-Magnus Carlsen 1/2–1/2) For 45. gang på rad vandret Magnus Carlsen (28) fra et klassisk sjakkparti uten å tape. Det siste nederlaget kom den 31. juli 2018.

Verdensmesteren har aldri spilt så mange partier på rad uten tap. Onsdag ble det en kjapp remis mot Veselin Topalov, og Carlsen ligger dermed i teten etter fire runder av Shamkir-turneringen.

– Det er selvsagt veldig mange remispartier blant disse 45 partiene, inkludert 12 fra VM-matchen i London, men det er uansett en imponerende rekke. Kanskje er det et tegn på at Magnus er i ferd med å finne frem knallformen han viste i 2013 og 2014, fastslår sjakkeksperten Tarjei J. Svensen til VG.

Han har på Twitter meldt om følgende tidligere rekker uten tap for Carlsen:

* 42 partier: 2015–16.

* 41 partier: 2012–13.

* 37 partier: 2017–18.

De 45 partiene med bare seirer og remis er kommet slik siden han tapte for Aserbajdsjans Shakhriyar Mamedyarov i Biel-turneringen den 31. juli 2018 (vi snakker altså om klassisk sjakk):

* Biel-turneringen: 1 parti.

* Sinquefield Cup: 9 partier.

* Europacupen for Vålerenga: 6 partier.

* VM-matchen mot Caruana: 12 partier.

* Wijk aan Zee-turneringen: 13 partier.

* Shamkir-turneringen: 4 partier.

– Magnus har virket motivert for klassisk sjakk etter VM og formen er god, sier manager Espen Agdestein til VG.

– Det er en fin miks mellom klassisk og lyn/hurtig i år, fortsetter manageren.

– Hva sier du om den nye rekorden?

– Rekorder er hyggelig, og det gir selvtillit og motivasjon at det går bra over tid, men fokus er hele tiden på neste parti.

2019 så langt har vært ekstremt sterkt av Magnus Carlsen. Tarjei J. Svensen kommenterer:

– Det er tidlig ennå, men prestasjonen så langt i 2019, med 7 seire, 10 remiser og ingen tap, tilsvarer noe av det aller beste vi har sett av Carlsen.

Han ligger nå i ledelsen i Shamkir-turneringen med 3 poeng av 4 mulige.

Carlsen åpnet med remis mot Teimur Radjabov og vant deretter over både Viswanathan Anand (med hvite brikker) og David Navara (med svarte brikker). Så ble det altså remis mot bulgarske Topalov onsdag.

– Det er ikke så mye å si om dette partiet, fastslo Carlsen på arrangørens sending.

Torsdag spiller Carlsen mot hjemmehåpet Shakhriyar Mamedyarov. Han er altså den siste spilleren som har slått nordmannen i klassisk sjakk.

PS: Den lengste rekken med partier uten tap i nyere tid – og med best motstand – har kinesiske Ding Liren som spilte 100 partier med bare seirer og remis i perioden 9. august 2017–11. november 2018. Mange sjakk-statistikere anser at Sergei Tiviakovs 110 partier i 2004–2005 er «verdensrekord». Kroaten Bogdan Lalic hevder også at han har spilt 110 partier uten tap.

